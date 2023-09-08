Автор популярной серии модификаций HD Reworked Project анонсировал версию для Starfield ©

Моддер Halk Hogan, известный по серии популярных модификаций для Cyberpunk 2077 и The Witcher, объявил о работе над набором текстур высокого разрешения для для Starfield
Halk Hogan решил назвать новый проект просто Starfield HD Reworked Project. В анонсирующем ролике моддер сравнивает различные текстуры Starfield: как они преображаются с модом.
В связи с часто встречающимися текстурами низкого разрешения я решил создать новый проект HD Reworked для Starfield, чтобы улучшить визуальное восприятие игры. Разумеется, как обычно, проект ориентирован на достижение максимального качества текстур (а в будущем, возможно, и моделей) при сохранении хорошей производительности и разумном использовании видеопамяти. В настоящее время работа над модификацией находится на ранней стадии, хотя первая версия будет выпущена уже в ближайшее время Спасибо за поддержку и всего хорошего!
Starfield уже доступна для игры на ПК и Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Беседка ещё не выпустила игру -
Беседка выпустила игру -
Беседка:
Скажите пожалуйста, нахрена вообще нужны разработчики игр?Если есть такие люди, что делают так красиво, вот еще насчёт оптимизации, я бы может смерился если там так было сильно угроблено время на вылизывание текстур, ну нет, они уровня фолыча 4-76 ну чуток лучше.
Все игры всегда пилятся глядя на самую слабую платформу, а это помойка Xbox s с 10 гигами общей памяти и убогой видеокартой, потом идет Xbox x и потом ПК, а зачем разрабам пилить разные текстуры и ассеты для разных платформ, исходя из их мощности, если и так схавают, вот мододелы и улучшают то, что было в падлу разрабам.
Ну так пока берут предзаказы хомячки, или башляют в такие как старситизен, то и будет такое продолжаться...
Да стар ситизен на фоне старфилда полноценная онлайн песочница, с открытым космосом
Красава парень.
Игра это не текстуры блин! В игре уродливо буквально всё, мертвый убогий мир, плохие квесты, ничего не интересно, сюжет плохой тоже... баги
по факту сказал. но текстуры хоть как-то улучшат эту помойную игру
Лучше бы Тод отдал модерам свой движок они бы сделали правильный старфилд глядишь и может даже в космосим смогли
Так-то да. Но мы же понимаем, что Тодд хрен бы чего модерам отдал)) плюс все эти моды хороши для ПК аудитории. У консольщиков были бы проблемы с производительностью
Ну обладатели иксбокса исходя из метакритика теплее встретили игру оценка 6.1 против 5.4 на пк. Видимо им достаточно не всегда и не везде 30 кадров с такой графикой, открытым миром с геймплеем и сюжетом. Все же не часто эксклюзивы для иксбокса выходят и забавно, что по сути из теоретических ближайших псевдоэкзов на иксобксе значится игра от чешских разработчиков)) Я сам чистый пкашник, но как же экзы майкрософт лажают аж жаль немножко щуплого Фила в его консольной гонке с сони
всмысле HD текстурки? але, Тодд четка сказал что эта игра нынешнего поколения, там по умолчанию лучшие текстурки
Тодд обосрался, это факт
Игра разрабатываемая с оглядкой на Xbox s по дефолту не может быть нынешнего поколения!
Такое ощущение, что разрабы на это и рассчитывали. "Да и похер, мододелы допилят как им нужно."
Неплохо.
Зачем? В игре же проблема не сколько из-за текстур, сколько из-за плохого дизайна локации. Может и найдется пара красивых мест, но в большинстве своем смотреть не на что. И не надо мне рассказывать про реалистичность, по причине того, что:
Гг станет магом.
Нытики ща начнут ко ко ко, оптимизация ко ко ко, но этот мод во всех играх грузит лишь Видеопамять, причем не больше + 1 гига к дефолту, поэтому если видяхи хватает, то ФПС не изменится, говорю по Киберпанку!
ты чё закукорекал по поводу нытиков то
Встречаем первого!