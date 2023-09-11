Автор VKD3D о Starfield: у игры есть несколько серьезных проблем влияющих на производительность, которые можно исправить

Ханс-Кристиан Арнтцен, автор популярной библиотеки VKD3D* решил повнимательнее ознакомиться с работоспособностью Starfield и был неприятно удивлен несколькими моментами.
В первую очередь он отметил, что Creation Engine неправильно рассчитывает размер требуемой памяти - это может приводить к вылетам из игры.
Второй важной недоработкой является то, что игра злоупотребляет функцией DirectX 12 под названием ExecuteIndirect. С помощью нее разработчик может сообщить драйверу видеокарты, что ему следует ожидать для дальнейшего исполнения. Однако проблема в том, что Starfield отправляет ложные подсказки, из-за чего создается очередь, что приводит к потере производительности.
Неизвестно обратят ли внимание программисты из Bethesda на советы коллеги, однако со своей стороны он уточнил, что его библиотека постарается устранить эти недоработки и улучшить производительность игры.
*VKD3D является транслятором вызовов DirectX 12 в Vulkan, позволяющим пользователям Linux играть в проекты ориентированные на DirectX 12 под Windows.
Вы не понимаете. Игра отлично оптимизирована. Сука.. и надо было же ляпнуть это ему... Просто бы сказал: Мы знаем о проблемах, и занимаемся их решением, ждите большой патч. Но нет...
Через год выйдет крупный патч-переиздание. Нужно немножко подождать
Да да, сейчас просто модов наделают мододелы с исправлениями, а они потом всё объединят - и вуаля, патч готов! Зачем заморачиваться!?)))))
которое Тодд скажет: Ну Купи!
Игра созданная в партнёрстве с амудэ - Амудифилд это, а не игра (и не только из-за оптимизации)
А Ханс-Кристиан Арнтцен не пробовал железо обновить? Херню несёт! Тодд же всё объективно расписал.
Тот случай, когда мододелы умеют писать игры лучше, чем разработчики-рукожопы.
и кто из мододелов написал игру уже? целиком игру, а не цифры в готовом файле поменять
Тодд: "Исправляйте".
Ой, ну ничего страшного, ведь универсальный совет всем игрокам на этом движке: почаще выходить из неё, хотя бы раз в несколько часов.)
Дочитывать нужно до конца.-"Игра злоупотребляет функцией DirectX 12 под названием ExecuteIndirect. С помощью нее разработчик может сообщить драйверу видеокарты, что ему следует ожидать для дальнейшего исполнения. Однако проблема в том, что Starfield отправляет ложные подсказки, из-за чего создается очередь, что приводит к потере производительности".То есть игра долбит карту ложными инструкциями и как итог карта в Афиге=вылет.
Комната ожидания патча..
Все никак не мог понять, почему 4060 не выдает 60 стаблиных в 1080. Это же звиздец.
Тодд же сказал обновить железо, вот и меняй свою 4060 на 4090. И плевать на системные требования.
Чел, у меня вообще 1060)).Ну ты понял.
с генерацией кадров выше 70 фпс :)
К черту производительность когда игра постоянно ломается. Прихожу на корабль там куча трупов каких то левых челиков а команду которую нанял исчезла. Меняю корабль перераспределяю команду на новый корабль и никого. Ни один из экипажа не появляется. Неужели поломка игры?
а количество дровоколов его не капельки не смутило, и что по мимо триллионов дровоколов и кучи индеректов, полигонов вообще по минимуму в сцене, может если не злоупотреблять этим методом, мы бы смотрели на 2фпс и 200м полигонов в сцене?
не его можно похвалить, он додумался хотя бы какой то отладочный инструмент к игре подключить, респект, вот калеки из диджитал фоундри до такого не смогли додуматься.
Ты сам с собой беседуешь?
Да вы не поняли, игра отлично оптимизирована, лучше ждите ремастер, ну а потом и готи идишн)
"В первую очередь он отметил, что Creation Engine неправильно рассчитывает размер требуемой памяти - это может приводить к вылетам из игры.
Второй важной недоработкой является то, что игра злоупотребляет функцией DirectX 12 под названием ExecuteIndirect. С помощью нее разработчик может сообщить драйверу видеокарты, что ему следует ожидать для дальнейшего исполнения. Однако проблема в том, что Starfield отправляет ложные подсказки, из-за чего создается очередь, что приводит к потере производительности." Опять Тодд нанял индусов на полставки?
" однако со своей стороны он уточнил, что его библиотека постарается устранить эти недоработки и улучшить производительность игры" то есть не беседка будет устранять недоработку а вулкан подстраиваться под игру. И тут прогнулся.
игра давно забыта и все разошлись, а вы всё новости строчите, дайте по свежим играм инфу
судя по срачу в интернете, никто еще никуда не разошелся
У кого мозги на месте, тестанули и разошлись. Дурачье еще что-то гогочет, надется что вдруг игра технологическим и сюжетным шедевром станет. Нет не станет.
Ты скозал?
так речь не о том, кто дурак, а кто умный, а о том, что срач еще не окончен и про игру никто не забыл. мне вообще фиолетово на нее, сижу с попкорном и смотрю на этот срач)
Смешно
Что и требовалось доказать. Правда производительность может через год-два поправят, а вот с сюжетом, и геймплеем уже ничего не сделаешь, можно в мусорку кидать этот кусок кода.
" Creation Engine неправильно рассчитывает размер требуемой памяти - это может приводить к вылетам из игры а так же злоупотребляет функцией DirectX 12 под названием ExecuteIndirect. С помощью нее разработчик может сообщить драйверу видеокарты, что ему следует ожидать для дальнейшего исполнения. Однако проблема в том, что Starfield отправляет ложные подсказки, из-за чего создается очередь, что приводит к потере производительности" ну вот и понятно что в игре не так.Разрабы оптимизация и ошибка в коде.Вот откуда постоянные подгрузки.
ну теперь пацаны че, с лицом не переписывал движок никто с 2011 года окей, про этот метод более мало мальски начали говорить в 2015 году, а в 2021 последние обновления документации, мммм, не оптимизировал же игру никто, ясно понятно, че хейтерки порвались?
Ты дебил?
Наиграл в старфилд в стиме уже 110 часов
Зашел сюда, а тут, как оказалось, все игру поносят. Шо не так? Без ру локализации не осилили?
П.С. Жду больше сотни минусов, иначе слабо подгорело
Поносят потому оптимизацию вообще не завезли.
Отрою тебе секрет есть уже три разные локализации на выбор,так что с этим вообще проблем нет.
https://www.playground.ru/starfield/file/starfield_rusifikator_teksta_mashinnyj_v0_4_5_zog_forum_team-1648332
https://www.playground.ru/starfield/file/starfield_rusifikator_dialogov_i_interfejsa_v0_4_5_segnetofaza-1648543
https://www.playground.ru/starfield/file/starfield_rusifikator_teksta_na_baze_yandeksa_v2_7_sergioberg-1648968
Ну на счет оптимизона, конечно соглашусь. Но на нексусе есть мод, где чувак чутка подрезал конфиг, и даже в городе на моей rx 6900 xt в 2К спокойно получаю 90-100 фпс
Иногда да, фризит и статтерит. Но продукт полностью играбелен без каких ли то супер проблем. Вот и чувак ниже пишет, что сюжет и геймплей очень плохой. Держу пари, он игру даже не играл
Не ну учитывая, что у тебя в division'у под 700 часов, неудивительно, что ты старфилд за обе щёки наворачиваешь.
сказал чел с ником Эдик Писюкович
Ну да, и что?
Так а минусы будут?