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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 404 оценки

Автор VKD3D о Starfield: у игры есть несколько серьезных проблем влияющих на производительность, которые можно исправить

©
AceTheKing
Новости

Ханс-Кристиан Арнтцен, автор популярной библиотеки VKD3D* решил повнимательнее ознакомиться с работоспособностью Starfield и был неприятно удивлен несколькими моментами.

В первую очередь он отметил, что Creation Engine неправильно рассчитывает размер требуемой памяти - это может приводить к вылетам из игры.

Второй важной недоработкой является то, что игра злоупотребляет функцией DirectX 12 под названием ExecuteIndirect. С помощью нее разработчик может сообщить драйверу видеокарты, что ему следует ожидать для дальнейшего исполнения. Однако проблема в том, что Starfield отправляет ложные подсказки, из-за чего создается очередь, что приводит к потере производительности.

Неизвестно обратят ли внимание программисты из Bethesda на советы коллеги, однако со своей стороны он уточнил, что его библиотека постарается устранить эти недоработки и улучшить производительность игры.

*VKD3D является транслятором вызовов DirectX 12 в Vulkan, позволяющим пользователям Linux играть в проекты ориентированные на DirectX 12 под Windows.

28
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
Hittcliff

Вы не понимаете. Игра отлично оптимизирована. Сука.. и надо было же ляпнуть это ему... Просто бы сказал: Мы знаем о проблемах, и занимаемся их решением, ждите большой патч. Но нет...

30
luVol

Через год выйдет крупный патч-переиздание. Нужно немножко подождать

7
askazanov luVol

Да да, сейчас просто модов наделают мододелы с исправлениями, а они потом всё объединят - и вуаля, патч готов! Зачем заморачиваться!?)))))

6
Cimeries666 luVol

которое Тодд скажет: Ну Купи!

4
luVol askazanov
1
canismajorisvy

Игра созданная в партнёрстве с амудэ - Амудифилд это, а не игра (и не только из-за оптимизации)

-2
ChiliPepper

А Ханс-Кристиан Арнтцен не пробовал железо обновить? Херню несёт! Тодд же всё объективно расписал.

15
AlterDraconis

Тот случай, когда мододелы умеют писать игры лучше, чем разработчики-рукожопы.

10
real19911

и кто из мододелов написал игру уже? целиком игру, а не цифры в готовом файле поменять

0
Nomen Ipsum

Тодд: "Исправляйте".

7
TAPAKAH222
В первую очередь он отметил, что Creation Engine неправильно рассчитывает размер требуемой памяти - это может приводить к вылетам из игры.

Ой, ну ничего страшного, ведь универсальный совет всем игрокам на этом движке: почаще выходить из неё, хотя бы раз в несколько часов.)

4
Fer Sam

Дочитывать нужно до конца.-"Игра злоупотребляет функцией DirectX 12 под названием ExecuteIndirect. С помощью нее разработчик может сообщить драйверу видеокарты, что ему следует ожидать для дальнейшего исполнения. Однако проблема в том, что Starfield отправляет ложные подсказки, из-за чего создается очередь, что приводит к потере производительности".То есть игра долбит карту ложными инструкциями и как итог карта в Афиге=вылет.

-1
Егор Бурдулюк

Комната ожидания патча..

3
InboxM

Все никак не мог понять, почему 4060 не выдает 60 стаблиных в 1080. Это же звиздец.

2
Evil in the flеsh

Тодд же сказал обновить железо, вот и меняй свою 4060 на 4090. И плевать на системные требования.

1
InboxM Evil in the flеsh

Чел, у меня вообще 1060)).Ну ты понял.

0
База Базович

с генерацией кадров выше 70 фпс :)

0
Fox Blue

К черту производительность когда игра постоянно ломается. Прихожу на корабль там куча трупов каких то левых челиков а команду которую нанял исчезла. Меняю корабль перераспределяю команду на новый корабль и никого. Ни один из экипажа не появляется. Неужели поломка игры?

1
21SD1361

а количество дровоколов его не капельки не смутило, и что по мимо триллионов дровоколов и кучи индеректов, полигонов вообще по минимуму в сцене, может если не злоупотреблять этим методом, мы бы смотрели на 2фпс и 200м полигонов в сцене?

0
21SD1361

не его можно похвалить, он додумался хотя бы какой то отладочный инструмент к игре подключить, респект, вот калеки из диджитал фоундри до такого не смогли додуматься.

0
Skorskis 21SD1361

Ты сам с собой беседуешь?

0
1barac9U7ada7

Да вы не поняли, игра отлично оптимизирована, лучше ждите ремастер, ну а потом и готи идишн)

0
Wraith_Soul

"В первую очередь он отметил, что Creation Engine неправильно рассчитывает размер требуемой памяти - это может приводить к вылетам из игры.

Второй важной недоработкой является то, что игра злоупотребляет функцией DirectX 12 под названием ExecuteIndirect. С помощью нее разработчик может сообщить драйверу видеокарты, что ему следует ожидать для дальнейшего исполнения. Однако проблема в том, что Starfield отправляет ложные подсказки, из-за чего создается очередь, что приводит к потере производительности." Опять Тодд нанял индусов на полставки?

0
Fer Sam

" однако со своей стороны он уточнил, что его библиотека постарается устранить эти недоработки и улучшить производительность игры" то есть не беседка будет устранять недоработку а вулкан подстраиваться под игру. И тут прогнулся.

0
Protocol10

игра давно забыта и все разошлись, а вы всё новости строчите, дайте по свежим играм инфу

-1
JIoMTuK

судя по срачу в интернете, никто еще никуда не разошелся

1
Protocol10 JIoMTuK

У кого мозги на месте, тестанули и разошлись. Дурачье еще что-то гогочет, надется что вдруг игра технологическим и сюжетным шедевром станет. Нет не станет.

0
Аlert

Ты скозал?

0
JIoMTuK Protocol10

так речь не о том, кто дурак, а кто умный, а о том, что срач еще не окончен и про игру никто не забыл. мне вообще фиолетово на нее, сижу с попкорном и смотрю на этот срач)

2
saa0891
игра давно забыта и все разошлись

Смешно

-1
Slokas

Что и требовалось доказать. Правда производительность может через год-два поправят, а вот с сюжетом, и геймплеем уже ничего не сделаешь, можно в мусорку кидать этот кусок кода.

-1
Fer Sam

" Creation Engine неправильно рассчитывает размер требуемой памяти - это может приводить к вылетам из игры а так же злоупотребляет функцией DirectX 12 под названием ExecuteIndirect. С помощью нее разработчик может сообщить драйверу видеокарты, что ему следует ожидать для дальнейшего исполнения. Однако проблема в том, что Starfield отправляет ложные подсказки, из-за чего создается очередь, что приводит к потере производительности" ну вот и понятно что в игре не так.Разрабы оптимизация и ошибка в коде.Вот откуда постоянные подгрузки.

-1
21SD1361

ну теперь пацаны че, с лицом не переписывал движок никто с 2011 года окей, про этот метод более мало мальски начали говорить в 2015 году, а в 2021 последние обновления документации, мммм, не оптимизировал же игру никто, ясно понятно, че хейтерки порвались?

-2
van dorin

Ты дебил?

0
Zewer

Наиграл в старфилд в стиме уже 110 часов

Зашел сюда, а тут, как оказалось, все игру поносят. Шо не так? Без ру локализации не осилили?

П.С. Жду больше сотни минусов, иначе слабо подгорело

-3
saa0891
все игру поносят. Шо не так?

Поносят потому оптимизацию вообще не завезли.

Без ру локализации не осилили?

Отрою тебе секрет есть уже три разные локализации на выбор,так что с этим вообще проблем нет.

https://www.playground.ru/starfield/file/starfield_rusifikator_teksta_mashinnyj_v0_4_5_zog_forum_team-1648332

https://www.playground.ru/starfield/file/starfield_rusifikator_dialogov_i_interfejsa_v0_4_5_segnetofaza-1648543

https://www.playground.ru/starfield/file/starfield_rusifikator_teksta_na_baze_yandeksa_v2_7_sergioberg-1648968

10
Zewer saa0891

Ну на счет оптимизона, конечно соглашусь. Но на нексусе есть мод, где чувак чутка подрезал конфиг, и даже в городе на моей rx 6900 xt в 2К спокойно получаю 90-100 фпс

Иногда да, фризит и статтерит. Но продукт полностью играбелен без каких ли то супер проблем. Вот и чувак ниже пишет, что сюжет и геймплей очень плохой. Держу пари, он игру даже не играл

-6
Эдик Писюкович Zewer

Не ну учитывая, что у тебя в division'у под 700 часов, неудивительно, что ты старфилд за обе щёки наворачиваешь.

8
Zewer Эдик Писюкович

сказал чел с ником Эдик Писюкович

-5
Эдик Писюкович Zewer

Ну да, и что?

3
21SD1361

Так а минусы будут?

-7