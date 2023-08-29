Автора геймплейной утечки Starfield обвинили в краже 67 копий игры

На прошлой неделе мы рассказывали про арест Дарина Тайрона Харрисе — автора утечки геймплея Starfield, хранителя запаса марихуаны и вора. А на днях появились новые подробности - в полицейском отчете утверждается, что он смог украсть 67 копий игры.
Десятки копий Starfield были украдены со склада в Мемфисе (штат Теннесси), принадлежащего компании Vantiva, занимающейся логистикой и управлением цепочками поставок. Согласно отчету о происшествии, поступившему из полицейского управления Мемфиса, 67 копий игры оцениваются в 2500 долларов. (Реальная стоимость, скорее всего, выше. Если бы все экземпляры были стандартными изданиями, то общая розничная стоимость составила бы более 4600 долл. Коллекционное издание Starfield продается по цене 299,99 долл.)
Получив игру, Харрис 22 августа загрузил 45-минутный видеоматериал, и видеозапись с экрана мобильного телефона быстро стала вирусной - как из-за характера видеоматериала, так и из-за предполагаемого отсутствия мастерства у игрока. Харрис предположительно продал несколько копий Starfield на сайте Mercari, сообщает Kotaku. Позже он опубликовал видео, на котором сам отправляет копии игры.
Тодд, без обид, чувак. Это хорошая игра. Идеальное время, когда можно покинуть Землю и все такое. Они говорили, что я играю как новичок, потому что я не эксперт по играм; я просто пробовал что-то. Это хорошая игра - не пропустите ее. Starfield - это крутая вещь.
Через несколько дней Харрис начал закрывать свои аккаунты в социальных сетях, а 24 августа был арестован и помещен под стражу. Местное издание Memphis Commercial Appeal сообщило, что полиция получила ордер на обыск дома Харриса. Они обнаружили пакет FedEx с запечатанной копией Starfield и шестью копиями игры в двух изданиях, а также марихуану и три пистолета, один из которых, как сообщается, был украден. Согласно заявлению, Харрис заявил полиции, что приобрел эти копии игр легальным путем.
Харрис был отпущен 25 августа под залог в 10 000 долларов. 8 сентября его ожидает суд.
К успеху шел пацанчик но не фартануло ))
Походу процветал раз такие залоги платит ради 2 недель свободы. Сидел бы тихо не поймали бы
о цвете кожи можно было догадаться
Что этот нигер себе позволяет
Интересно, он дебил - потому что баловался марихуаной, увлекался воровством и огнестрельным оружием или он баловался марихуаной, воровством и огнестрельным оружием - потому что он дебил?:))
А тем временем, на риторический вопрос отвечают из Думы\Конгресса\Сейма и пр: Во всём виноваты бездуховные\жестокие\не толерантные игры!!!
У нас в регионах игры десятками миллионов воруют - и это нормально.
У кого у вас, в каких регионах и сколько десятков миллионов украли?
Берём любой постсоветский торрент-трекер.
Ты перепутал Божий дар с яичницей.
Кому твои игры нужны, воруют матценности и деньги и чем выше должность - тем больше, так везде- и в организациях или предприятии и во власти просто пользуясь служебным положением
сравнил теплое с мягким