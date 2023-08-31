Автора геймплейных утечек по Starfield сдал полиции фанат игры

Мы уже сообщали, что полиция арестовала человека, выкладывавшего геймплейные ролики Starfield: им оказался Дарин Тайрон Харрис. Затем появились подробности обвинений против Харриса — он украл 67 копий Starfield для дальнейшей перепродажи.
Как оказалось, к аресту Харриса приложил руку один из участников сообщества
GamingLeaksAndRumours, где появились первые геймплейные ролики. Пользователь похвастался в комментариях, что сообщил о Харрисе в полицию — и был забанен.
Мы выдали пермач парню, который сообщил полиции о Тайроне. Он говорил, что "поступил правильно", но нас тут не интересует такое дерьмо.
Несмотря на предъявленные ему уголовные обвинения, Харрис стал чем-то вроде народного героя в сообществе фанатов, жаждущих утечек информации о Starfield. Как сообщает издание The Commercial Appeal, в мемах его называют "лорд Тайрон", а один из игроков даже поклялся назвать свой корабль в Starfield "Мемфиан" в его честь.
Хотя забаненный пользователь предоставил доказательства общения с полицией, издание Kotaku отмечает, что Харриса объявили в розыск еще до его заявления. Первым о краже заявил логистический центр Vantiva, у которого и были украдены копии Starfield.
Сейчас Харрис отпущен под залог 10 тысяч долларов, разбирательство по его делу начнется 8 сентября.
Герои нынче измельчали.
Какой норот, такие и гирои... 😔
Шоколад не виноват. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло.
Фанаты против фанатов. Всё таки любой фанатизм это плохо.
и мамку сдаст,за игру,не играя еще в нее,фанаты чего-либо,они такие
Крыса
ну это не фанат, а дегенерат
Фанат <- фанатизм <- дегенераты
Просто, чел уважает законы.
а потом шестерки не понимают как они на том свете оказываются)
чел на сайте делал контент и всем было плевать, а этот пришел повыделываться, что того закрыли по его наводке. это все равно что начать выделываться на рутрекере, что ты накатал на кого-то в ркн. идиoтизм.
Тоже назову свой корабль в честь лорда Тайрона!
Украдут его у тебя. Ибо как назовешь так и поплывешь
"Тайрон, что ты сделал!?"
а я буду почаще сохраняться
Слушайте, вы меня дёргаете, вот теперь и радуйтесь.
😂 - "Она стоит под дурацким углом!"..))
Законы тёмных улиц, законы гейминга суровы☝️
Карма как бумеранг рано или поздно этого сиксота догонит
Стукачей никто не любит
но это типично для нас русских, сдавать соседа, я так же делаю
А если бы - он поделился с тобой копией? Потом бы всё-равно сдал и получил бы еще одну копию.
Вот только ты так и делаешь, а мне стрёмно быть крысой
ты не из России видимо,с 404 скорее всего,в России всегда было,ничего не вижу,не слышу,никому,ничего не скажу
попробуй тоньше, typical russian