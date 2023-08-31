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об игре
Starfield 06.09.2023
7.8 762 оценки

Автора геймплейных утечек по Starfield сдал полиции фанат игры

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butcher69
Новости

Мы уже сообщали, что полиция арестовала человека, выкладывавшего геймплейные ролики Starfield: им оказался Дарин Тайрон Харрис. Затем появились подробности обвинений против Харриса — он украл 67 копий Starfield для дальнейшей перепродажи.

Как оказалось, к аресту Харриса приложил руку один из участников сообщества
GamingLeaksAndRumours, где появились первые геймплейные ролики. Пользователь похвастался в комментариях, что сообщил о Харрисе в полицию — и был забанен.

Мы выдали пермач парню, который сообщил полиции о Тайроне. Он говорил, что "поступил правильно", но нас тут не интересует такое дерьмо.

Несмотря на предъявленные ему уголовные обвинения, Харрис стал чем-то вроде народного героя в сообществе фанатов, жаждущих утечек информации о Starfield. Как сообщает издание The Commercial Appeal, в мемах его называют "лорд Тайрон", а один из игроков даже поклялся назвать свой корабль в Starfield "Мемфиан" в его честь.

Хотя забаненный пользователь предоставил доказательства общения с полицией, издание Kotaku отмечает, что Харриса объявили в розыск еще до его заявления. Первым о краже заявил логистический центр Vantiva, у которого и были украдены копии Starfield.

Сейчас Харрис отпущен под залог 10 тысяч долларов, разбирательство по его делу начнется 8 сентября.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Doomshfaft
Харрис стал чем-то вроде народного героя

Герои нынче измельчали.

19
saiditsme

Какой норот, такие и гирои... 😔

4
Выxyxoль

Шоколад не виноват. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло.

14
Кей Овальд

Фанаты против фанатов. Всё таки любой фанатизм это плохо.

13
Сергей23235

и мамку сдаст,за игру,не играя еще в нее,фанаты чего-либо,они такие

12
GraF68ru

Крыса

11
barabear

ну это не фанат, а дегенерат

9
HellowRainbow

Фанат <- фанатизм <- дегенераты

0
SoRaS3

Просто, чел уважает законы.

4
RickeyIMBA

а потом шестерки не понимают как они на том свете оказываются)

4
sinmaxxx

чел на сайте делал контент и всем было плевать, а этот пришел повыделываться, что того закрыли по его наводке. это все равно что начать выделываться на рутрекере, что ты накатал на кого-то в ркн. идиoтизм.

4
Freund Benno

Тоже назову свой корабль в честь лорда Тайрона!

1
besnovaty1986

Украдут его у тебя. Ибо как назовешь так и поплывешь

1
Imnogamer

"Тайрон, что ты сделал!?"

2
Freund Benno besnovaty1986

а я буду почаще сохраняться

0
HellowRainbow Imnogamer

Слушайте, вы меня дёргаете, вот теперь и радуйтесь.

0
Imnogamer HellowRainbow

😂 - "Она стоит под дурацким углом!"..))

0
Народный гейминг

Законы тёмных улиц, законы гейминга суровы☝️

0
XpeH_B_naJIbTo

Карма как бумеранг рано или поздно этого сиксота догонит

0
Сережаа

Стукачей никто не любит

0
Paul Shepard

но это типично для нас русских, сдавать соседа, я так же делаю

-12
Serious Ash

А если бы - он поделился с тобой копией? Потом бы всё-равно сдал и получил бы еще одну копию.

0
Ozzyka

Вот только ты так и делаешь, а мне стрёмно быть крысой

5
Сергей23235

ты не из России видимо,с 404 скорее всего,в России всегда было,ничего не вижу,не слышу,никому,ничего не скажу

6
sinmaxxx

попробуй тоньше, typical russian

3