Авторы Starfield ответили на вопросы сообщества и дали небольшой совет: "Не попадайтесь с вырезанными органами"

В преддверии запуска Starfield два ведущих разработчика из Bethesda вышли на Discord, чтобы провести небольшое Q&A, отвечая на вопросы, поступившие от надеющихся на успех фанатов, и в результате получилась информационная свалка с полезным советом: "Не попадайтесь на глаза с этими вырезанными органами". Все как говорил мой дедушка.
Ведущий дизайнер квестов Уилл Шен (Will Shen) и ведущий дизайнер Эмиль Пальяруло (Emil Pagliarulo) ответили в общей сложности на 16 вопросов. Полную версию беседы можно посмотреть на официальном Discord Bethesda Game Studios, подписавшись на бесплатный клуб "Созвездие" Starfield и получив доступ к каналу constellation-dev-chat.
Прежде чем мы погрузимся в стену текста, вот несколько основных моментов из вопросов и ответов. Можно ли пройти Starfield абсолютно ненасильственно? Можно избежать многих неприятностей, но полностью пацифистское прохождение не является "абсолютно осуществимым". Что касается жилья для игроков - как это работает? Хорошие новости: вы можете купить дом во всех крупных городах Starfield, и есть по крайней мере одно секретное убежище, которое можно открыть с помощью квестов.
А вот важный вопрос для начинающих космических воров: посадят ли вас в тюрьму, если вы попадетесь на преступлении? Да, потому что правовая система Starfield больше похожа на Skyrim, чем на Содружество из Fallout 4. И наконец, сколько людей можно завербовать? В Starfield есть более 20 именных персонажей, и четыре из них имеют дополнительный сюжетный контент.
Теперь перейдем к деталям, то есть к некоторым основным моментам.
- С чертой Kid Stuff ваши родители будут похожи на вашего персонажа? "Да, конечно", - говорит Пальяруло. "Как и в Fallout 3 с вашим отцом и в Fallout 4 с вашим сыном, в Starfield, если вы возьмете черту Kid Stuff, ваши родители будут похожи на вас".
- Как работает контрабанда? Подробнее вы можете узнать здесь. Но здесь как раз и прозвучал совет:"Не попадайтесь на глаза с этими вырезанными органами". Обратите внимание, что он не сказал "не извлекайте их", а просто "не попадайтесь".
- Время в Starfield идёт только когда игра запущена. Это означает, что в предстоящей ролевой игре не будет фоновых активностей, например, для добычи ресурсов или производства продукции.
- Можете ли вы играть в качестве двойного агента для фракций? И да, и нет. Как заявила Bethesda в прошлом году, вы можете присоединиться ко всем фракциям Starfield одновременно, "как в Skyrim". Таким образом, вы можете быть частью двух конкурирующих фракций - например, Пальяруло говорит: "Проникните в Багровый флот для UC SysDef" в рамках этой квестовой линии - но Шен говорит: "Предадите ли вы флот или UC SysDef - это выбор, который вам предстоит сделать".
- Какие религии и системы верований существуют в Starfield? Пальяруло говорит, что в Starfield присутствуют реальные религии, но основное внимание уделяется оригинальным религиям, существующим во вселенной. Например, относительно новая Sanctum Universum проповедует, что "Бог где-то там, во Вселенной, и что способность человечества путешествовать по звездам приближает нас к Богу". Шен указывает на "Просветленных" - "атеистическую группу, которая занимается гуманитарной и общественной деятельностью".
- Какие игры или фильмы повлияли на некоторые квесты? Вы не поверите: "Звездные войны". А также "Звёздный крейсер «Галактика»", "Космос: 1999", "Бак Роджерс", "Битва за пределами звёзд", "Металлический шторм: Крах Джаред-Сина", "Контакт", "Интерстеллар", "Сквозь горизонт", "Космическая одиссея 2001 года" и еще несколько фильмов, входящих в список Пальяруло.
- Starfield не потребует какого либо опыта игры в предыдущие RPG от Bethesda. По словам Пальяруло, проходить Starfield можно будет в любом темпе и любым понравившимся способом — никаких ограничений на это нет. Starfield откроет перед игроками большие возможности по отыгрышу ролей за счёт гибкой системы настройки персонажа. По словам дизайнера, его последний персонаж — это добродушный дальнобойщик по имени Митч Домбровски, который никогда не выстрелит первым, но для самообороны сделает всё, что потребуется.
Релиз проекта состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
ну чтож… в целом - неплохо
Религии все еще существуют в самой примитивной форме в игре про фантастику.
А как же моды на хбох ?
Да, пожалуй контент будет гораздо больше, чем в БГ3, в котором из интересного лишь сюжет и отыгрыш.
А где же нытьё по поводу локализации?
Где?
Ждём.
о да, 1000 планет контента