Авторы Starfield почтили память фаната, не дожившего до релиза космической ролевой игры

Наконец-то Bethesda сделала это: она включила в Starfield трогательное упоминание Алекса Хэя, фанату игры, который умер от рака, так и не успев поиграть в нее, чего он хотел больше всего на свете. Посвящение было сделано в виде письменной записки, в которой мы можем прочитать следующее:
Всем моим друзьям и коллегам-исследователям, Я всегда с вами, там, среди звезд. С вечной любовью. Алекс Хэй.
В конце мая 2023 года большая группа фанатов обратилась к Bethesda с просьбой увековечить память Алекса Хэя, который из-за переноса даты выхода игры не успел поиграть в Starfield, о чем очень мечтал.
В марте 2023 года сам Хэй написал на Reddit о том, как он огорчен новой датой выхода Starfield, ведь он, скорее всего, никогда не сможет туда попасть. Врачи действительно прекратили его лечение, так как уже ничего не могли сделать, и на момент написания этого сообщения Хэй проходил курс обезболивающей терапии, ожидая своей смерти.
В этот момент сообщество Bethesda приняло меры и попросило компанию вспомнить Хэя в игре. В социальных сетях даже появился хэштег, призванный оказать давление на Говарда и его коллег.
То есть то что игра вышла с ужасной оптимизацией и с нулевой графикой не трогает разрабов? А выдуманные фанфики они решили запечатлить в своем "детище".
Игру просто тоже заразили раком, в честь этого чела.
Зачем ты обвиняешь их в том, что они не превзошли твоих выдуманных ожиданий? Маркетинг на то и есть маркетингом, пора бы уже понять что игру всегда приукрашивают! Никто не будет тебе рассказывать какая их игра плохая и в каких моментах! Это взрослый суровый мир лжи. А если бы ты это понимал то воспринял бы старфилд как типичную беседочную игру со своими плюсами и минусами. Обычная хорошая игра не ГОТИ, но и не кал собачий
20 лет они выпускают устаревшие игры, но люди надеются каждый раз, что вот оно, прорыв в графике. Радуйся, что игра вообще работает
Ну года полтора они показывали другую графику, но после переноса произошёл и заметный даунгрейд. Ничего нового собственно
Не напрягайся! Все равно ничего не докажешь, особенно если речь идёт о игровой индустрии...
доживет ли бабушка скайрим до релиза