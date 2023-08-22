Авторы Starfield раскрыли важные исторические моменты из мира игры, после которых начнется наше прохождение

Научно-фантастическая ролевая игра Starfield от Bethesda обладает собственным уникальным миром, где развитие человечества позволило беспрепятственно исследовать огромные просторы космоса. Не так давно разработчики поделились ранней хронологией важных моментов из внутриигровой истории, а сегодня опубликовали продолжение этих записей. Bethesda раскрыла последние важные исторические моменты, которые предшествуют началу сюжетных событий Starfield.
Из новой публикации мы можем узнать, чем занималась организация "Содружество Свободных Звёзд" (Freestar Collective) с 2300-го года, которая впоследствии развязала масштабную войну. Кроме этого, разработчики описали другие важные исторические события из мира Starfield, которые предшествуют началу прохождения игрока.
Хронология событий в Starfield с 2307 по 2315:
- 307 год. Содружество Свободных Звёзд начинает заниматься фермерством на Весте, и Калифорнийский университет обвиняет их в нарушении договора. Начинается война колоний.
- 2310 год. Фракция "Созвездие" получает во владение свой первый артефакт и прячет его в секретный архив.
- 2311 год. После нескольких лет конфликта война за колонии фактически завершается битвой при Шайенне.
- 2315 год. Появляется Авангард ОК в ответ на использование Содружеством в Колониальной войне гражданских кораблей. В рядах Авангарда также состоят гражданские и их личные корабли.
- 2319 год. Сара Морган становится самым молодым руководителем Корпуса навигаторов ОК, однако уже в 2320 году это подразделение закрывается. Потеряв работу, но сохранив знания, она вступает в "Созвездие".
- 2321 год. Уолтер Страуд, совладелец корпорации Stroud-Eklund, одного из крупнейших производителей кораблей в Освоенных системах, становится членом "Созвездие" и выделяет финансирование.
- 2326 год. Барретт находит самый первый артефакт в архиве "Созвездия" и осознаёт его важность.
- 2328 год. Барретт убеждает коллег в "Созвездии" купить звёздную станцию L-868 и переоборудовать её в сканер дальнего космоса.
События для игроков Starfield начинаются уже в 2330 году, где они будут вправе вписать собственное имя в хронологию истории. Релиз проекта состоится 6 сентября на Xbox Series S|X и ПК. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
как дожить до выхода игры и не пройти её читая новостную ленту...
UC - United Colonies, а не University of California. Но зачем вычитывать "свою" писанину после автопереводчика, верно?
Артефакты, да?.. А Цитадель они в каком году нашли?
Вау, копипаста новости, которая здесь была еще неделю назад...
https://www.playground.ru/starfield/news/ofitsialnaya_hronologiya_starfield_rasskazyvaet_o_sobytiyah_istorii_stoyaschej_za_igroj-1644652
там не нужен переводчик. 1 Заходим на сайт беседки в ту ленту событий. 2 прокручиваем в дно страницы. 3 Видим кнопку "Английский", тыкаем туда и выбираем "Русский". Вуаля, у буседки оказывается все уже переведено и по русски :)
Я так сначала прочел на английском, когда эту кнопку увидел тыкнул. Как то странно у них срабатывает переход на языки. Поэтому в строке запроса /en/ заменил на /ru/ и все стало по русски :)
И у меня возник из-за этого вопрос, а не переведена ли игра полностью на ру? А вдруг, просто они этого не показывают, будто языка нет официально.
Не ну нормально, там они значит на русский все перевели, а локализацию зажали твари.
только торрент, только хардкор
1 сентября узнаем
По крайней мере сейчас в файлах даже перевода меню нет. А что касается перевода игры, то на серверах должны лежать отдельные ESM для каждого языка. И загрузчик игры должен заранее знать, что у тебя русский аккаунт и русский язык и скачивать именно русскую версию игры. И прикол в том, что все, кто купил игру, купил её на не русских аккаунтах. Поэтому им прилетит версия на том языке, в какой стране у них акк. Либо, по умолчанию, на английском.
Модераторы, проснитесь уже и удалите этот повтор
Кажется, разработчики Starfield создали такой реалистичный мир, что уже пишут историю событий до начала игры! "Содружество Свободных Звёзд", "Созвездие", артефакты... Все эти перипетии покажут нам, что происходит, когда люди не могут просто спокойно исследовать космос и расслабиться. Ждем выхода игры, чтобы вписать свои собственные приключения в историю мира Starfield!
Вот бы вместо игр про космос реально исследовать и покорять его!