Авторы Starfield удалили Гагарина и Терешкову? Пользователи заметили пропажу портретов ©

Вчера вечером Bethesda провела геймплейную демонстрацию Starfield. По ходу обширного ролика мы смогли заглянуть в штаб местной группировки "Созвездие", которая по сюжету занимается исследованием космоса и поэтому почитает настоящих первопроходцев.

В игре есть отсылки к реальной истории и поэтому в штабе в прошлогоднем ролике были портреты первого человека в космосе Юрия Гагарина, первой женщины в космосе Валентины Терешковой и модели корабля "Восток-1". Но в новой демонстрации осталась только модель корабля.

Быть может портреты просто повесили в другое место, а может решили вырезать, как и перевод на русский язык. Никаких официальных комментариев по этому поводу нет.

Релиз Starfield намечен на 6 сентября 2023 года. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series X/S, а также по подписке Xbox Game Pass.