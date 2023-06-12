Авторы Starfield удалили Гагарина и Терешкову? Пользователи заметили пропажу портретов

Вчера вечером Bethesda провела геймплейную демонстрацию Starfield. По ходу обширного ролика мы смогли заглянуть в штаб местной группировки "Созвездие", которая по сюжету занимается исследованием космоса и поэтому почитает настоящих первопроходцев.
В игре есть отсылки к реальной истории и поэтому в штабе в прошлогоднем ролике были портреты первого человека в космосе Юрия Гагарина, первой женщины в космосе Валентины Терешковой и модели корабля "Восток-1". Но в новой демонстрации осталась только модель корабля.
Быть может портреты просто повесили в другое место, а может решили вырезать, как и перевод на русский язык. Никаких официальных комментариев по этому поводу нет.
Релиз Starfield намечен на 6 сентября 2023 года. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series X/S, а также по подписке Xbox Game Pass.
Вот теперь господа вы окончательно скатились ,вырезав одних из самых важных людей планеты ,только потому что они русские
Вот поэтому игры давно не покупаю, уже лет 5. Пиратки качаю.
Историю и память не сотрут.
Все прекрасно знают, кто первым оказался в космосе и победил в космической гонке.
Кто прекрасно знает? Американцы думают, что США победила фашизм, а не СССР. Они искажают историю.
Умные, которые могут задавать вопросы, знают, а бараны, которые просто слушают, кого волнуют? Умных тупые точно не волнуют.
А в победе над Рейхом все участия приняли и по одиночке бы не победили. Просто дурачки не могут смириться с этим фактом и гордость им мозг искажает, каждый хочет себя героем считать и только.
В целом всё так, но картинка немного устарела, некоторые достижения и вовсе не отмечены. А астронавты NASA уже доставляются американскими кораблями. Да и не только американские астронавты, даже русские, до начала всеми известных событий, тоже успели полетать. Но да, в космической гонке прошлого века СССР победил. Но это был прошлый век, да и страны такой больше нет.
Ладно Терешкову, понять можно, но Гагарина зачем?
Ну дык, он же русский. Логика проста, как 2+2.
Впрочем, старая-добрая #ихборьба.
Да я понимаю, но вряд ли кто-то бы стал возникать из-за Гагарина. Я с одной стороны их понимаю, они уже заранее страхуются, боясь попасть в скандал, но и скандала не было бы, я уверен.
Да как бы это тоже не понять, как никак первый в мире полёт женщины-космонавта!
Ну она просто сейчас тесно связана с нынешним правительством, так что это хотя бы выглядит логично. Она даже находится под санкциями, как со стороны ЕС, так и США. Но вот что Гагарин им сделал, я не понимаю.
По-моему это, уже перебор....
Их игра, имеют право
Терешкову я бы сам вырезал. Недавно прочитал, что она чуть первый свой полёт не сорвала.
Это маразм, однако. Хотя, может, и преждевременно кипишь.
Кого там поставили? Можно Маска. А вообще, у всех свои герои.
Я даже не удивлён. Нет такого дна, которое не пробьёт Беседка.
Модеры, вы знаете что делать!
В жопу Терешкову, а с Гагариным -действительно зря.
как всегда никакой политики в играх!
Терешкова высказывалась за поддержку убийства людей в Украине, так что не удивительно что ее убрали, Гагарина убрали за компанию не злить мировое сообщество упоминанием о стране агрессоре в целом.
Игра еще толком не вышла, а уже истерику накатили. То, что русского языка на данный момент нет это конечно кукож, но насчет портретов может быть действительно перевесили в другое место, дизайн как никак, в играх картины не более чем декорации, вот комментарии читаешь, такое ощущение, что все комментаторы прям подряд во всех играх каждую картину детально высматривают, какие есть картины, каких нет. Дождаться релиза хотя бы, а тут сразу истерия "ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы нас все уничтожить хотят ыыыыыыы", ох уж это страшное оружие - убирать детали из игры, прям омп
Теперь точно покупать не буду. Только торрент edition. Так держать Беседка, теряйте своих покупателей))
Сброд какой-то две легенды вырезает. Держите в курсе.
И отлично