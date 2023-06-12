Starfield 06.09.2023
8.1 508 оценок

Авторы Starfield удалили Гагарина и Терешкову? Пользователи заметили пропажу портретов

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butcher69
Новости

Вчера вечером Bethesda провела геймплейную демонстрацию Starfield. По ходу обширного ролика мы смогли заглянуть в штаб местной группировки "Созвездие", которая по сюжету занимается исследованием космоса и поэтому почитает настоящих первопроходцев.

В игре есть отсылки к реальной истории и поэтому в штабе в прошлогоднем ролике были портреты первого человека в космосе Юрия Гагарина, первой женщины в космосе Валентины Терешковой и модели корабля "Восток-1". Но в новой демонстрации осталась только модель корабля.

Быть может портреты просто повесили в другое место, а может решили вырезать, как и перевод на русский язык. Никаких официальных комментариев по этому поводу нет.

Релиз Starfield намечен на 6 сентября 2023 года. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series X/S, а также по подписке Xbox Game Pass.

-8
35
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Комментарии: 35
Ваш комментарий
Ольга Бузова

Вот теперь господа вы окончательно скатились ,вырезав одних из самых важных людей планеты ,только потому что они русские

24
ugf16349

Вот поэтому игры давно не покупаю, уже лет 5. Пиратки качаю.

8
ratte88

Историю и память не сотрут.
Все прекрасно знают, кто первым оказался в космосе и победил в космической гонке.

10
ugf16349 ratte88

Кто прекрасно знает? Американцы думают, что США победила фашизм, а не СССР. Они искажают историю.

9
ratte88 ugf16349

Умные, которые могут задавать вопросы, знают, а бараны, которые просто слушают, кого волнуют? Умных тупые точно не волнуют.
А в победе над Рейхом все участия приняли и по одиночке бы не победили. Просто дурачки не могут смириться с этим фактом и гордость им мозг искажает, каждый хочет себя героем считать и только.

4
Inqnaspan ratte88

В целом всё так, но картинка немного устарела, некоторые достижения и вовсе не отмечены. А астронавты NASA уже доставляются американскими кораблями. Да и не только американские астронавты, даже русские, до начала всеми известных событий, тоже успели полетать. Но да, в космической гонке прошлого века СССР победил. Но это был прошлый век, да и страны такой больше нет.

5
Magistros

Ладно Терешкову, понять можно, но Гагарина зачем?

15
ratte88

Ну дык, он же русский. Логика проста, как 2+2.
Впрочем, старая-добрая #ихборьба.

15
Magistros ratte88

Да я понимаю, но вряд ли кто-то бы стал возникать из-за Гагарина. Я с одной стороны их понимаю, они уже заранее страхуются, боясь попасть в скандал, но и скандала не было бы, я уверен.

2
VirussX

Да как бы это тоже не понять, как никак первый в мире полёт женщины-космонавта!

-1
Magistros VirussX

Ну она просто сейчас тесно связана с нынешним правительством, так что это хотя бы выглядит логично. Она даже находится под санкциями, как со стороны ЕС, так и США. Но вот что Гагарин им сделал, я не понимаю.

4
Sheglov 555

По-моему это, уже перебор....

2
pokemonizm

Их игра, имеют право

2
Олег Дудин

Терешкову я бы сам вырезал. Недавно прочитал, что она чуть первый свой полёт не сорвала.

1
warp 37

Это маразм, однако. Хотя, может, и преждевременно кипишь.

0
SoRaS3

Кого там поставили? Можно Маска. А вообще, у всех свои герои.

0
Кей Овальд

Я даже не удивлён. Нет такого дна, которое не пробьёт Беседка.
Модеры, вы знаете что делать!

0
CT3H

В жопу Терешкову, а с Гагариным -действительно зря.

0
roman13141516

как всегда никакой политики в играх!

0
Augustus Pablo

Терешкова высказывалась за поддержку убийства людей в Украине, так что не удивительно что ее убрали, Гагарина убрали за компанию не злить мировое сообщество упоминанием о стране агрессоре в целом.

0
Bruh_As_Usual

Игра еще толком не вышла, а уже истерику накатили. То, что русского языка на данный момент нет это конечно кукож, но насчет портретов может быть действительно перевесили в другое место, дизайн как никак, в играх картины не более чем декорации, вот комментарии читаешь, такое ощущение, что все комментаторы прям подряд во всех играх каждую картину детально высматривают, какие есть картины, каких нет. Дождаться релиза хотя бы, а тут сразу истерия "ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы нас все уничтожить хотят ыыыыыыы", ох уж это страшное оружие - убирать детали из игры, прям омп

-1
Jarvis666

Теперь точно покупать не буду. Только торрент edition. Так держать Беседка, теряйте своих покупателей))

-1
Kasarkin

Сброд какой-то две легенды вырезает. Держите в курсе.

-5
RESPEKTROMETR

И отлично

-31