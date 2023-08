Авторы уверены в высоком качестве проекта? Bethesda разослала множество пресс-копий для ранних обзоров на Starfield ©

Хотя в прошлом компания Bethesda не очень-то жаловала практику копии пресс-копий, а в какой-то момент и вовсе прекратила процесс выпуска предрелизных копий для прессы, в случае со Starfield ситуация, похоже, существенно изменилась.

Ранее на этой неделе мы сообщали, что эмбарго на обзоры Starfield спадет вечером 31 августа и до запуска игры в раннем доступе, по крайней мере, в США, останется всего восемь часов. Иногда, когда авторы поступают подобным образом, возникает мысль, что они пытаются что-то скрыть (вспомните ПК-версию The Last of Us: Part 1 с кошмарной оптимизацией на старте). Но в случае Bethesda, независимо от игры, они почти всегда ставят эмбарго за день до или в день выхода игры, так что это вполне стандартно.

Что не является стандартом в наши дни, так это то, что компании, не относящиеся к Nintendo, рассылают пресс-копии за целых две недели до запуска. В данном случае - за три недели до запуска игры, не входящей в программу раннего доступа. Да, это имеет смысл для такой масштабной игры, как Starfield, но вы удивитесь, узнав, как часто компании едва ли дают кому-то достаточно времени для рецензирования даже масштабных игр (например, Baldur's Gate 3 с ее четырехдневным сроком).

В то время как крупные создатели контента могут получить игру раньше, часто возникают "волны", когда сначала игру получает пресса, а затем, гораздо ближе к запуску, коды могут получить ютуберы и стримеры. И зачастую более мелкие авторы остаются в стороне. В случае со Starfield, пресс-копии игры получают как крупные, так и мелкие каналы.

Одна из причин, по которой практика массовой рассылки пресс-копий встречается не так часто, - это возможность утечки, в том числе от создателей контента. Но это тоже может быть правильной стратегией если авторы уверены в высоком качестве своего проекта. Например, вчера появилась информация от владельца ранней копии о том, что за 15 часов игры он не встретил никаких ошибок. Так что, если утечки будут положительными, это может быть хорошо (хотя маловероятно, что Bethesda хочет таких вещей, как утечки сюжета).

Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X.