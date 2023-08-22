Baldur's Gate 3 и Starfield продолжают лидировать в чартах продаж Steam за прошедшую неделю

Valve представила очередной отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 15 по 22 августа.
Ролевая игра Baldur's Gate 3 уже несколько недель удерживает лидерство в общем недельном чарте продаж в Steam. Авторы не спешат раскрывать точные цифры продаж, но на днях появился слух, что игра разошлась тиражом более 5 млн копий.
Космическая ролевая игра Starfield прочно основалась на втором месте. Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Предзаказ на Armored Core 6: Fires of Rubicon тоже взлетел на несколько позиций - игра выходит уже 25 августа и вот здесь вы можете ознакомиться с краткой историей этой серии меха-экшенов
- Baldur's Gate 3
- STARFIELD
- 雀魂麻將(MahjongSoul)
- Call of Duty
- Armored Core 6: Fires of Rubicon
- Steam Deck
- Wayfinder
- Cyberpunk 2077
- The Texas Chain Saw Massacre
- Forza Horizon 5
Главные игры года же. Ну и продажи Steam Deck радуют - надеюсь, Valve и дальше будут активно развивать свою экосистему, ведь это лучшее в сфере ПК-гейминга, что произошло за последние годы.
А если ещё Starfield будет нормально работать - это вообще великолепно.
Зачем нужен Deck? Для загородного дома/дачи проще полноценный ПК или старшие консоли, в пути не особо удобно таскать с собой и Switch, да и маршруты такие на 1,3-2 часа до работы не найти. Разве, у кого на работе халява или прям в командировке никак без любимых игр.
P. S. Одни из главных игр, как минимум в плане повествования ту же FFXVI пока никто в этом году не обгонал. В Starfield не очень верю, боюсь это больше будет космосим, без путешествия по живописным локациям, вроде лесов, городов.
Сам нормально работать врят ли будет
Сталфилд станет игрой года, без вариантов
На диване очень удобно играть, импортируемая библиотека, можно играть в дороге, больнице, сидя в очередях. Ну или если проблемы с электроснабжением (в детали вникаться не буду) - вообще незаменимая вещь.
Я вот когда дома, у меня на диване под боком всегда Steam Deck лежит. Встаю только кофе попить, в туалет сходить и покурить. Очень удобно.
По геймплею пока похоже на Космосим, не очень хочется 90% летать и тусить в скафандре.
Помянем тех кто предзаказал игру до её выхода.
Предзаказ можно вернуть, в чём проблема в Steam пару кнопок в истории покупок нажать?
Можно ещё предзагрузить, уйти в оффлайн, посмотреть на игру и вернуть деньги по желанию, играя дальше.
счетчик и в автономном режиме крутит, так что не получится обмануть стим)
Открою "секрет" - не выходить в сеть некоторое время. Я так DOOM и Metro Exodus полностью прошёл.