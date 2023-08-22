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Starfield 06.09.2023
7.9 690 оценок

Baldur's Gate 3 и Starfield продолжают лидировать в чартах продаж Steam за прошедшую неделю

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butcher69
Новости

Valve представила очередной отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 15 по 22 августа.

Ролевая игра Baldur's Gate 3 уже несколько недель удерживает лидерство в общем недельном чарте продаж в Steam. Авторы не спешат раскрывать точные цифры продаж, но на днях появился слух, что игра разошлась тиражом более 5 млн копий.

Космическая ролевая игра Starfield прочно основалась на втором месте. Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

Предзаказ на Armored Core 6: Fires of Rubicon тоже взлетел на несколько позиций - игра выходит уже 25 августа и вот здесь вы можете ознакомиться с краткой историей этой серии меха-экшенов

  1. Baldur's Gate 3
  2. STARFIELD
  3. 雀魂麻將(MahjongSoul)
  4. Call of Duty
  5. Armored Core 6: Fires of Rubicon
  6. Steam Deck
  7. Wayfinder
  8. Cyberpunk 2077
  9. The Texas Chain Saw Massacre
  10. Forza Horizon 5
3
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
warp 37

Главные игры года же. Ну и продажи Steam Deck радуют - надеюсь, Valve и дальше будут активно развивать свою экосистему, ведь это лучшее в сфере ПК-гейминга, что произошло за последние годы.

А если ещё Starfield будет нормально работать - это вообще великолепно.

1
Kenn1y

Зачем нужен Deck? Для загородного дома/дачи проще полноценный ПК или старшие консоли, в пути не особо удобно таскать с собой и Switch, да и маршруты такие на 1,3-2 часа до работы не найти. Разве, у кого на работе халява или прям в командировке никак без любимых игр.

P. S. Одни из главных игр, как минимум в плане повествования ту же FFXVI пока никто в этом году не обгонал. В Starfield не очень верю, боюсь это больше будет космосим, без путешествия по живописным локациям, вроде лесов, городов.

-3
Pimba

Сам нормально работать врят ли будет

0
Rey Harley

Сталфилд станет игрой года, без вариантов

-1
warp 37 Kenn1y

На диване очень удобно играть, импортируемая библиотека, можно играть в дороге, больнице, сидя в очередях. Ну или если проблемы с электроснабжением (в детали вникаться не буду) - вообще незаменимая вещь.

Я вот когда дома, у меня на диване под боком всегда Steam Deck лежит. Встаю только кофе попить, в туалет сходить и покурить. Очень удобно.

-1
Kenn1y Rey Harley

По геймплею пока похоже на Космосим, не очень хочется 90% летать и тусить в скафандре.

-1
Real Slim Shady

Помянем тех кто предзаказал игру до её выхода.

-1
warp 37

Предзаказ можно вернуть, в чём проблема в Steam пару кнопок в истории покупок нажать?

Можно ещё предзагрузить, уйти в оффлайн, посмотреть на игру и вернуть деньги по желанию, играя дальше.

-1
Kot9lra street warp 37

счетчик и в автономном режиме крутит, так что не получится обмануть стим)

0
warp 37 Kot9lra street

Открою "секрет" - не выходить в сеть некоторое время. Я так DOOM и Metro Exodus полностью прошёл.

0