Baldur's Gate 3 и Starfield возглавляют чарт продаж Steam за прошедшую неделю

Valve представила очередной отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 8 по 15 августа.
Baldur's Gate 3 продолжает уверенно удерживать лидерство в общем недельном чарте продаж в Steam. Larian Studios не спешат раскрывать точные цифры продаж, но они должны быть довольно большими, учитывая, что новая ролевая игра была близка к рекорду Hogwarts Legacy, а продажи в раннем доступе превысили 2.5 млн копий.
Если считать только игры, то предзаказы на Starfield занимают второе место. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Remnant 2 продолжает удерживаться в топ-10. Сразу после выхода Baldur's Gate 3, разработчики в шутку "отдались" медведю и тем самым признали свое поражение.
Симулятор жизни в феодальной Японии Sengoku Dynasty тоже неплохо стартовал и сумел занять седьмое место, а разработчики поделились дорожной картой обновлений на 2023 год
Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 8 по 15 августа:
- Baldur's Gate 3
- Steam Deck
- STARFIELD
- Call of Duty
- Remnant 2
- The Elder Scrolls Online
- Sengoku Dynasty
- Grand Theft Auto 5
- Armored Core 6: Fires of Rubicon
- Baldur's Gate 3 - Digital Deluxe Edition DLC