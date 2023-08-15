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Starfield 06.09.2023
7.9 662 оценки

Baldur's Gate 3 и Starfield возглавляют чарт продаж Steam за прошедшую неделю

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butcher69
Новости

Valve представила очередной отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 8 по 15 августа.

Baldur's Gate 3 продолжает уверенно удерживать лидерство в общем недельном чарте продаж в Steam. Larian Studios не спешат раскрывать точные цифры продаж, но они должны быть довольно большими, учитывая, что новая ролевая игра была близка к рекорду Hogwarts Legacy, а продажи в раннем доступе превысили 2.5 млн копий.

Если считать только игры, то предзаказы на Starfield занимают второе место. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

Remnant 2 продолжает удерживаться в топ-10. Сразу после выхода Baldur's Gate 3, разработчики в шутку "отдались" медведю и тем самым признали свое поражение.

Симулятор жизни в феодальной Японии Sengoku Dynasty тоже неплохо стартовал и сумел занять седьмое место, а разработчики поделились дорожной картой обновлений на 2023 год

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 8 по 15 августа:

  1. Baldur's Gate 3
  2. Steam Deck
  3. STARFIELD
  4. Call of Duty
  5. Remnant 2
  6. The Elder Scrolls Online
  7. Sengoku Dynasty
  8. Grand Theft Auto 5
  9. Armored Core 6: Fires of Rubicon
  10. Baldur's Gate 3 - Digital Deluxe Edition DLC
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