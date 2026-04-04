Starfield 06.09.2023
Bethesda анонсировала фигурки Starfield Colony War Action Heroes, которые будут доступны и в игре

monk70 monk70

Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios анонсировали грядущие Starfield Colony War Action Heroes — коллекционные фигурки, которые игроки смогут найти по всей территории освоенных систем, и которые можно будет собрать и в реальной жизни. Три физические фигурки уже доступны для предварительного заказа в магазине Bethesda Gear Store: Командир Сара Морган, Терроморф и Морпех из Калифорнийского клана. Физические фигурки, предварительно заказанные в магазине Bethesda Gear Store, будут отправлены позже.

Начиная с 7 апреля, когда выйдет обновление Starfield Free Lanes, в игре будет спрятано 27 фигурок — каждая в запечатанной и незапечатанной версии — всего 54 коллекционных предмета. Найдя фигурку, игроки немедленно и навсегда получат уникальный бонус, например, увеличение урона от оружия или улучшение здоровья.

Примеры лишь некоторых из этих внутриигровых бонусов:

  • Командир Сара Морган – Повышена привязанность к Саре Морган
  • Морпех из UC – Лазерное оружие наносит на 5% больше урона
  • Терроморф – 5% шанс заставить врагов убежать во время боя
  • Джаспер Крикс – Увеличен урон по врагам из UC и Freestar на 10%
  • Майор Пакстон Халл – Сопротивление 10% урону от роботов

Внутриигровые коллекционные предметы можно найти по всей территории Заселённых Систем, у NPC, в складских помещениях и в неожиданных местах. Кроме того, Игроки могут демонстрировать свои нераспечатанные фигурки в новой витрине.

CoolKaz

XD как же они всрато выглядят, подходят духу игры)

DarkScorpius

Какая игра, такие и фигурки... Дорого, но некачественно и бессмысленно.

Destroited

Ух ты ! Ну и ху*ня.

Pioner Channel

Сам ролик зачетный в ретро стиле )

Aresss Ffall

Интересная идея,там и журналы были с бонусами.

