Bethesda анонсировала фигурки Starfield Colony War Action Heroes, которые будут доступны и в игре

Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios анонсировали грядущие Starfield Colony War Action Heroes — коллекционные фигурки, которые игроки смогут найти по всей территории освоенных систем, и которые можно будет собрать и в реальной жизни. Три физические фигурки уже доступны для предварительного заказа в магазине Bethesda Gear Store: Командир Сара Морган, Терроморф и Морпех из Калифорнийского клана. Физические фигурки, предварительно заказанные в магазине Bethesda Gear Store, будут отправлены позже.
Начиная с 7 апреля, когда выйдет обновление Starfield Free Lanes, в игре будет спрятано 27 фигурок — каждая в запечатанной и незапечатанной версии — всего 54 коллекционных предмета. Найдя фигурку, игроки немедленно и навсегда получат уникальный бонус, например, увеличение урона от оружия или улучшение здоровья.
Примеры лишь некоторых из этих внутриигровых бонусов:
- Командир Сара Морган – Повышена привязанность к Саре Морган
- Морпех из UC – Лазерное оружие наносит на 5% больше урона
- Терроморф – 5% шанс заставить врагов убежать во время боя
- Джаспер Крикс – Увеличен урон по врагам из UC и Freestar на 10%
- Майор Пакстон Халл – Сопротивление 10% урону от роботов
Внутриигровые коллекционные предметы можно найти по всей территории Заселённых Систем, у NPC, в складских помещениях и в неожиданных местах. Кроме того, Игроки могут демонстрировать свои нераспечатанные фигурки в новой витрине.
XD как же они всрато выглядят, подходят духу игры)
Какая игра, такие и фигурки... Дорого, но некачественно и бессмысленно.
Ух ты ! Ну и ху*ня.
Сам ролик зачетный в ретро стиле )
Интересная идея,там и журналы были с бонусами.