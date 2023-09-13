Bethesda добавит в Starfield поддержку DLSS и ультрашироких дисплеев - игра получила первое обновление

Разработчики Starfield заявили, что будут поддерживать научно-фантастическую RPG на протяжении многих лет. Сегодняшнее обновление довольно небольшое, направленное на устранение нескольких основных проблем. Его вес составляет около 720 МБ на ПК. Полноценная поддержка пользовательских модов появится в начале 2024 года — она будет доступна как на ПК, так и на консолях Xbox.
После этого ожидается регулярный выпуск обновлений, содержащих наиболее востребованные сообществом функции, в том числе:
- Регуляторы яркости и контрастности
- Меню калибровки HDR
- Ползунок FOV
- Поддержка Nvidia DLSS (ПК)
- Поддержка ультрашироких мониторов 32:9 (ПК)
- Кнопка для еды!
Обновление версии 1.7.29 - Исправления и улучшения
Производительность и стабильность:
- Xbox Series X|S Улучшена стабильность, связанная с установкой.
- Различные улучшения стабильности и производительности, уменьшающие количество сбоев и улучшающие частоту кадров.
Квесты:
- "Все, что можно купить за деньги": Исправлена проблема, из-за которой действия игрока могли привести к блокировке квеста.
- "В неизвестность": Исправлена проблема, из-за которой квест не появлялся после завершения игры.
- "Тени Неона": Исправлена проблема, из-за которой действия игрока могли привести к блокировке квеста.
Мы будем поддерживать эту игру долгие годы, поэтому, пожалуйста, продолжайте присылать свои отзывы! Даже если мы не сможем выполнить ваши пожелания сразу, мы с радостью сделаем это в будущем, как, например, карты городов. В первую очередь мы хотим убедиться в том, что все ошибки, связанные с прохождениием, и проблемы со стабильностью решены, а также добавить функции, отвечающие требованиям качества жизни, о которых многие просят. Мы также тесно сотрудничаем с Nvidia, AMD и Intel по вопросам поддержки драйверов, и каждое обновление будет включать новые улучшения стабильности и производительности.
О боже, что же случилось? Зачем обновления если все хорошо, просто обновить комп. Не могли просто выпустить обнову, что бы в меню игры БЫЛО НАПИСАНО ОБНОВИ КОМП БОМЖ! "Мы также тесно сотрудничаем с Nvidia, AMD и Intel по вопросам поддержки драйверов, и каждое обновление будет включать новые улучшения стабильности и производительности." зачем если все норм!!!! Вот чего так изначально не сказать, ну чуть приукрасить, ну нет же.
Иди лечись.
Возвращайся. Твоя борьба важна..... Так и победите
Давно из дурки?
Там и так вполне хорошая оптимизация, ну то, что поддерживать начали это хорошо, ждём реальный полёт вместо загрузки, правку багов, ну и моды конечно.
Полное название игры : "Starfield : бомжам здесь не место"
Ну а если посерьезнее - Fallout 76 : starfield
а вернее Starfield: Update your PC Part I "Old hope"
Каловая игра. Ничего не поможет. Банально скучно играть и быстро надоедает. Пустой мир, скучные квесты, малоинтересные картонные персы.
Ну сделай губы бантиком, да иди от седова. Похоже тебя так увлекла игра, что ни одной новости упустить не можешь.
Да так увлекла, что вместо игры сижу тут комменты пишу.
про киберпанк тоже самое говорили, а сейчас все фапают на него
а у тебя есть проблемы с персонажами из БГ? обычно это признак латентности, сладенький
так стоп.
а с Тоддом то разговаривали? он же сказал все ок.
настройку яркости введут? и FOV дадут выбрать? вау, технологии будущего, не иначе. это не патч, это уже как длц можно продавать! понятно что на релизе этого не было, не успели прикрутить подобное, день и ночь работают щас
Так игра и так по словам Тоддика напичкана современными технологиями и лишь надо обновить компы. Но вот одно НО.. в этой игре с современными технологиями ,которая вышла под конец 2023 года нету настройки фов(а это игра по сути от 1 лица) ,нету hdr, нету поддержки сверхшироких и прочих фитч для "упрощения жизни" . Но фанатаки все равно будут писать про игру года и ее проработку
Откуда вообще проблемы с FOV? У Атомик харта в слитом билде был фов, а в релизе нет и все ждали месяц(?) пока обновится
Я не знаю откуда проблемы с fov, знаю лишь что эти проблемы есть как таковые) почему не добавить сразу это вопрос не ко мне уже)
Ты тоже сделал рефаунд как остальные?)
ну обычно HDR в играх работает через одно место и фов через консоль всегда ставил в беседка играх а насчёт сверхшироких ну хз у меня 21:9 только редко очень полосы появлялись так редко что забыл вообще моменты ну вроде на флешбеке когда тебя фиряет от артефакта
Это что, всё обновление?
Ну, как официально сказали, это всего лишь небольшой хотфикс, перед грядущим, более комплексным обновлением.
Так игра то "идеальная во всем" .. или идеал не предел для Тоддика?
От этой новости "рука лицо" сделала вся планета и от этого синхронного действия и ультразвуковой волны родиласть целая вселенная!!!)))
Resizable BAR попробуйте активировать.
Я на амд карте сегодня подрубил и скажем так..мне теперь даже нечего предъявить игре за оптимизацию!
У меня были просадки до 40, сейчас стабильные 60, а если и падает то на пару кадров и то редко, а так и 70+ выдает в городе. Короче это первая у меня игра где эта штука реально пригодилась
и для каких это видео карт? работает!
У Nvidia от 30, у Amd вроде с 6000
Чувак написал, а тут больше половина с бомж картами сидят!
Вроде как начиная от 30-й линейки у зелёных, у красных с RX 6000 если ничего не путаю. Но эти все видюхи точно поддерживают. ток у меня например из "коробки" он откл, надо в биосе врубать. Ну и хз сработает ли такой прикол у зелёных.
Плюс рузены должны быть от 3000 камня
в xbox windows размер составляет 2,7 Гб
Ну за "много лет" может быть и до космического симулятора дойдем. Благодаря модам.
Слушай, ну ребята скайрим довели, так сказать до "идеала" сборка RFAB, в любом случае я больше чем уверен, что каждый сделает себе сборку , которая ему понраву, а токсичить на игру можно бесконечно)
Не можно, а нужно. Почему вчерашние школьцы/студенты делают качественнее передовой студии разработчика? Платить таким людям 100 баксов и хвалить/"молчать" это себя неуважать в первую очередь
Ой да, ну их...что бы они там не делали, игру один фиг, будут допиливать мододелы., это и так понятно. Но вот что реально стрёмно выглядит, так это движения персонажа от 3 - ого лица. Особенно с топором, не ну это то ещё гуано...- значит мочишь ты ботов, а топор даже не касается их тел, типа ты замахнулся, топор ударил вообще где то рядом, но жизни у врага снимаюстя))) В игре вообще нет координации движений адекватных?) Не ну ладно фишка из скайрима, где ты бежишь...верхняя часть тела сама по себе, нижняя сама...но рукопашный махач, в Старфилде полный капец. За то мордашки персам нарисовали норм, но...блин, кого то она мне напоминает, если так всмотреться...
Лидия?)
Шурыгину))) та что дииана вроде уже не помню
возможно🤔 а я Лидию из Скайрима почему-то вспомнил, только та угловатая какая-то была)
есть такое, да хотя что тут говорить, когда и сами причёски не все кнш, но некоторые из Фолыча 4), в Старфилде столько всего знакомого))), что и Лидия из скайрима походу принимала участие в игре)
в фолауте 76 тоже самое наблюдал. Они вообще не парятся, походу текстуры на те модели натянули и в продакшн). ИИ такой же тупой как в Ф76, движения чуть лучше, но видно, что очень похожи.
Кнопка для еды! Ну слава Богу! А то я после первых 6 часов игры перестал уже собирать еду, ибо жрать её из инвентаря такое себе.
*rofl.gif*
Что добавить.Обновление на 720 мб....
7 лет разрабатывали)) Еще бы дерьмовое вступление починить
а что там?
Ну вступление уровня сходить отпахать смену на заводе, где ты работаешь 10 лет к ряду. Ну то есть такие эмоции
Ща на заводе в три раза больше платят чем в офисе!
Это у каких нытиков? То что игра на топовом железе проседает, это по вашему нытьё? То что у Додика и его компашки руки из жопы растут, простые игроки тут не виноваты!
Ничего там не проседает и на средне-бюджетных ПК отлично работает на максимальных настройках графики без FSR выше 60 ФПС.
парни как мне 4090 скачать в инете чтобы поиграть в нее?
Игра слишком хороша!! Именно поэтому они срочно решили выпустить патч!! Чтобы она стала еще "лучше"!!!))))
У меня у одного слетел русификатор после обновления?
там написано вроде: "Версия игры для установки: 1.7.23.0 [Steam/MS Store]"... если от {ZoG Forum Team} русификатор стоял...
Стоял от Segnetofaza
Версия игры теперь 1.7.29.0
Ждем всего по новой)
И так каждый патч будет
Тодд обиделся что делают перевод и заблокал эту возможность. Шутка конечно.. хотя не удивлюсь этому)
Ты тут идей не подкидывай, а то вдруг он палит комменты))
Значит сначала перевод будем ждать пока не рыпаемся.
Так что у кого лицензия, что там с игрой?
длсс в 2024 году? мда бредятина конеш
Честно, смешно при таких железках, графоне. Должно летать, но увы...
Как и писал ранее, для старфилда всё только начинается. До выхода шестых свитков есть чем заняться.
Это типа такая шутка т.е больше обновлений выходить не будет до след года ?
Как обычно, через год-два можно будет и поиграть. К слову, Скайрим первый раз прошел года полтора назад)
Можно поддержку HDD плиз)
Открыто признались, что будут несколько лет патчить игру, у Киберпанка научились.. ¯\_(ツ)_/¯
Кто поиграл, как оптимизон? Подлатали?
Спи3дить фанатскую сборку и назвать это своим патчем. Беседка момент.
Я, конечно, без негатива, но Тодд вообще не умеет расставлять приоритеты: Ща мы новый Creation Kit запилим, а ползунок яркости добавим потом. Нет на это времени.
Не братан, он для себя все правильно расставил. Сначала CK для модеров чтобы они за беседку сделали все нужные вещи, а потом уже беседка вшьет эти моды без трудозатрат :)
обновил версию с геймпаса. и обновление **нуло мне мод на генерацию кадров. ништяк. еще одна причина качать пиратку. ждать теперь пока обновят мод.
DLSS не появился в выборе настроек...
Написано для эфиопов После этого ожидается регулярный выпуск обновлений, содержащих наиболее востребованные сообществом функции, в том числе:
Поддержка Nvidia DLSS (ПК)
После Нового года по функции в год.
Южная кровь иногда перегревает голову )))
Вот это другое дело, длсс и фов, хотя на геймпаде и так постоянно с 1 лица на 3 переключаюсь, в перестрелках первое в остальное время третье.
А не обломали.
извините пожалуйста наскребёте мне на 4090 плиз ато 3090 не тянет =(((
я на 2060 6гб играю и в ху.. не дую, давайте уже не прибедняйтесь
Но ведь... но ведь хейтеры говорили, что Беседка забила на игру и обновлений не будет. Вся надежда на мододелов и все такое.
А тут какие-то патчи и исправления... Как же так то?
Школонищеброды с Пг вечно ноют им всегда всё не так!
Но ведь Тодд сказал что игра отлично отполирована и у нее отличная производительность, и еще кто то там про 15 часов без багов, просто купи новый комп и все такое.
А тут какие-то патчи и исправления... Как же так то?
Ну так хейтеры так же говорили что в игре баги и оптимизация ниже ватерлинии. На что прогретые фанаты, по тодовской методичке дефили сф, контраргументом - в игре нет багов, апайте свои пк, а тут оказывается и баги есть и оптимизейшен не гудд.
По факту тодд снова аббасал своих деферов. XD
Прикинь, я не школьник в разводе 2 детей,работаю на заводе зарплата 50 тысяч,в одном ты прав,я рабочий человек приносящий пользу гос ву нищий.
Ну, будем честны. Если посмотреть на обновы того же БГ3, обнова что вышла для старфилда.. вообще как пук в скафандр. Чувство такое что, там два студента ее поддерживают.
В игре, хоть она и играбельна, нужно по хорошему много чего исправлять, очень много. От мимики персонажей(знаменитые косы глаза), проваливание НПС в стены, пол, космос.
ИИ уровня начала нулевых. Когда НПС не реагируют на то что ты зашел в охраняемую зону, много "стелс" заданий можно тупо пробежать из точки "А в точку Б" с парой телепортов, без остановки.
Часть анимаций, и даже холодное оружие которое как "дубинка"(не касается врагов и никак не влияет на их вид, не повреждает скафандр, а единственная активная зона это рюкзак) напомнило мне первую Халву.
Космос в виде какой-то сферы в вакууме, в качестве переправной точки и фарма кораблей.. хорошо хоть додумались сделать его пропускаемый(по большей части).
И да, я играл в Старфилд, я прошел ее до Н+10. И мое мнение, играть можно, но сильно не хватает проработки игры. Основной квест на Новой игре+, после первого я раза я просто скипал, он откровенно скучен. Побочки фракционные получше, некоторые "городские" даже интересны.
Но чувство что, я постоянно пытаюсь найти хорошие стороны, а не с удовольствием играть(как к примеру в скайрим, киберпанк или последнюю бг3) меня не покидало на протяжении всей игры..