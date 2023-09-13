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Starfield 06.09.2023
6.7 2 615 оценок

Bethesda добавит в Starfield поддержку DLSS и ультрашироких дисплеев - игра получила первое обновление

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butcher69
Новости

Разработчики Starfield заявили, что будут поддерживать научно-фантастическую RPG на протяжении многих лет. Сегодняшнее обновление довольно небольшое, направленное на устранение нескольких основных проблем. Его вес составляет около 720 МБ на ПК. Полноценная поддержка пользовательских модов появится в начале 2024 года — она будет доступна как на ПК, так и на консолях Xbox.

После этого ожидается регулярный выпуск обновлений, содержащих наиболее востребованные сообществом функции, в том числе:

  • Регуляторы яркости и контрастности
  • Меню калибровки HDR
  • Ползунок FOV
  • Поддержка Nvidia DLSS (ПК)
  • Поддержка ультрашироких мониторов 32:9 (ПК)
  • Кнопка для еды!

Обновление версии 1.7.29 - Исправления и улучшения

Производительность и стабильность:

  • Xbox Series X|S Улучшена стабильность, связанная с установкой.
  • Различные улучшения стабильности и производительности, уменьшающие количество сбоев и улучшающие частоту кадров.

Квесты:

  • "Все, что можно купить за деньги": Исправлена проблема, из-за которой действия игрока могли привести к блокировке квеста.
  • "В неизвестность": Исправлена проблема, из-за которой квест не появлялся после завершения игры.
  • "Тени Неона": Исправлена проблема, из-за которой действия игрока могли привести к блокировке квеста.
Мы будем поддерживать эту игру долгие годы, поэтому, пожалуйста, продолжайте присылать свои отзывы! Даже если мы не сможем выполнить ваши пожелания сразу, мы с радостью сделаем это в будущем, как, например, карты городов. В первую очередь мы хотим убедиться в том, что все ошибки, связанные с прохождениием, и проблемы со стабильностью решены, а также добавить функции, отвечающие требованиям качества жизни, о которых многие просят. Мы также тесно сотрудничаем с Nvidia, AMD и Intel по вопросам поддержки драйверов, и каждое обновление будет включать новые улучшения стабильности и производительности.
68
101
Комментарии: 101
Ваш комментарий
Юрец Одесса

О боже, что же случилось? Зачем обновления если все хорошо, просто обновить комп. Не могли просто выпустить обнову, что бы в меню игры БЫЛО НАПИСАНО ОБНОВИ КОМП БОМЖ! "Мы также тесно сотрудничаем с Nvidia, AMD и Intel по вопросам поддержки драйверов, и каждое обновление будет включать новые улучшения стабильности и производительности." зачем если все норм!!!! Вот чего так изначально не сказать, ну чуть приукрасить, ну нет же.

31
Комментарий удален
Юрец Одесса VisionaryRush

Иди лечись.

3
Scerkrou7 VisionaryRush

Возвращайся. Твоя борьба важна..... Так и победите

2
0ncnjqybr VisionaryRush

Давно из дурки?

0
Kenn1y

Там и так вполне хорошая оптимизация, ну то, что поддерживать начали это хорошо, ждём реальный полёт вместо загрузки, правку багов, ну и моды конечно.

0
ChiliPepper

Полное название игры : "Starfield : бомжам здесь не место"

24
Kot9ipa12392

Ну а если посерьезнее - Fallout 76 : starfield

4
Kostet12

а вернее Starfield: Update your PC Part I "Old hope"

0
Protocol10

Каловая игра. Ничего не поможет. Банально скучно играть и быстро надоедает. Пустой мир, скучные квесты, малоинтересные картонные персы.

9
IvanKote

Ну сделай губы бантиком, да иди от седова. Похоже тебя так увлекла игра, что ни одной новости упустить не можешь.

-21
Protocol10 IvanKote

Да так увлекла, что вместо игры сижу тут комменты пишу.

-2
my93

про киберпанк тоже самое говорили, а сейчас все фапают на него

0
Комментарий удален
graFFw wdymBro

а у тебя есть проблемы с персонажами из БГ? обычно это признак латентности, сладенький

-1
Sprintin

так стоп.

а с Тоддом то разговаривали? он же сказал все ок.

5
Raf9111

настройку яркости введут? и FOV дадут выбрать? вау, технологии будущего, не иначе. это не патч, это уже как длц можно продавать! понятно что на релизе этого не было, не успели прикрутить подобное, день и ночь работают щас

4
DeadRemix

Так игра и так по словам Тоддика напичкана современными технологиями и лишь надо обновить компы. Но вот одно НО.. в этой игре с современными технологиями ,которая вышла под конец 2023 года нету настройки фов(а это игра по сути от 1 лица) ,нету hdr, нету поддержки сверхшироких и прочих фитч для "упрощения жизни" . Но фанатаки все равно будут писать про игру года и ее проработку

2
Папел

Откуда вообще проблемы с FOV? У Атомик харта в слитом билде был фов, а в релизе нет и все ждали месяц(?) пока обновится

0
Raf9111 Папел

Я не знаю откуда проблемы с fov, знаю лишь что эти проблемы есть как таковые) почему не добавить сразу это вопрос не ко мне уже)

0
Wraith_Soul

Ты тоже сделал рефаунд как остальные?)

0
Selvil DeadRemix

ну обычно HDR в играх работает через одно место и фов через консоль всегда ставил в беседка играх а насчёт сверхшироких ну хз у меня 21:9 только редко очень полосы появлялись так редко что забыл вообще моменты ну вроде на флешбеке когда тебя фиряет от артефакта

0
Рогатый Лорд

Это что, всё обновление?

4
MorteSpiritu

Ну, как официально сказали, это всего лишь небольшой хотфикс, перед грядущим, более комплексным обновлением.

0
DeadRemix

Так игра то "идеальная во всем" .. или идеал не предел для Тоддика?

3
asmadey740

От этой новости "рука лицо" сделала вся планета и от этого синхронного действия и ультразвуковой волны родиласть целая вселенная!!!)))

2
DenisVTR

Resizable BAR попробуйте активировать.
Я на амд карте сегодня подрубил и скажем так..мне теперь даже нечего предъявить игре за оптимизацию!
У меня были просадки до 40, сейчас стабильные 60, а если и падает то на пару кадров и то редко, а так и 70+ выдает в городе. Короче это первая у меня игра где эта штука реально пригодилась

1
Юрец Одесса

и для каких это видео карт? работает!

0
Biancardi Юрец Одесса

У Nvidia от 30, у Amd вроде с 6000

0
Юрец Одесса Biancardi

Чувак написал, а тут больше половина с бомж картами сидят!

1
DenisVTR Юрец Одесса

Вроде как начиная от 30-й линейки у зелёных, у красных с RX 6000 если ничего не путаю. Но эти все видюхи точно поддерживают. ток у меня например из "коробки" он откл, надо в биосе врубать. Ну и хз сработает ли такой прикол у зелёных.

1
Extor Menoger Юрец Одесса

Плюс рузены должны быть от 3000 камня

3
Mystik_86

в xbox windows размер составляет 2,7 Гб

1
Nomen Ipsum

Ну за "много лет" может быть и до космического симулятора дойдем. Благодаря модам.

1
EL POLO DIABLO

Слушай, ну ребята скайрим довели, так сказать до "идеала" сборка RFAB, в любом случае я больше чем уверен, что каждый сделает себе сборку , которая ему понраву, а токсичить на игру можно бесконечно)

0
Kot9ipa12392 EL POLO DIABLO

Не можно, а нужно. Почему вчерашние школьцы/студенты делают качественнее передовой студии разработчика? Платить таким людям 100 баксов и хвалить/"молчать" это себя неуважать в первую очередь

0
Заманчивая Печенька

Ой да, ну их...что бы они там не делали, игру один фиг, будут допиливать мододелы., это и так понятно. Но вот что реально стрёмно выглядит, так это движения персонажа от 3 - ого лица. Особенно с топором, не ну это то ещё гуано...- значит мочишь ты ботов, а топор даже не касается их тел, типа ты замахнулся, топор ударил вообще где то рядом, но жизни у врага снимаюстя))) В игре вообще нет координации движений адекватных?) Не ну ладно фишка из скайрима, где ты бежишь...верхняя часть тела сама по себе, нижняя сама...но рукопашный махач, в Старфилде полный капец. За то мордашки персам нарисовали норм, но...блин, кого то она мне напоминает, если так всмотреться...

1
WideMalzor

Лидия?)

0
Заманчивая Печенька WideMalzor

Шурыгину))) та что дииана вроде уже не помню

0
WideMalzor Заманчивая Печенька

возможно🤔 а я Лидию из Скайрима почему-то вспомнил, только та угловатая какая-то была)

1
Заманчивая Печенька WideMalzor

есть такое, да хотя что тут говорить, когда и сами причёски не все кнш, но некоторые из Фолыча 4), в Старфилде столько всего знакомого))), что и Лидия из скайрима походу принимала участие в игре)

0
MadRiven

в фолауте 76 тоже самое наблюдал. Они вообще не парятся, походу текстуры на те модели натянули и в продакшн). ИИ такой же тупой как в Ф76, движения чуть лучше, но видно, что очень похожи.

0
Spitfire_old

Кнопка для еды! Ну слава Богу! А то я после первых 6 часов игры перестал уже собирать еду, ибо жрать её из инвентаря такое себе.
*rofl.gif*

1
Да не важно

Что добавить.Обновление на 720 мб....

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

7 лет разрабатывали)) Еще бы дерьмовое вступление починить

0
Юрец Одесса

а что там?

1
EbAsOsInA Юрец Одесса

Ну вступление уровня сходить отпахать смену на заводе, где ты работаешь 10 лет к ряду. Ну то есть такие эмоции

1
yupi90 EbAsOsInA

Ща на заводе в три раза больше платят чем в офисе!

0
Комментарий удален
UnpleasantIdriel

Это у каких нытиков? То что игра на топовом железе проседает, это по вашему нытьё? То что у Додика и его компашки руки из жопы растут, простые игроки тут не виноваты!

2
Max P UnpleasantIdriel

Ничего там не проседает и на средне-бюджетных ПК отлично работает на максимальных настройках графики без FSR выше 60 ФПС.

-1
свидетель крайзиса

парни как мне 4090 скачать в инете чтобы поиграть в нее?

0
asmadey740

Игра слишком хороша!! Именно поэтому они срочно решили выпустить патч!! Чтобы она стала еще "лучше"!!!))))

0
Томас Харрисон

У меня у одного слетел русификатор после обновления?

0
WideMalzor

там написано вроде: "Версия игры для установки: 1.7.23.0 [Steam/MS Store]"... если от {ZoG Forum Team} русификатор стоял...

0
Томас Харрисон WideMalzor

Стоял от Segnetofaza
Версия игры теперь 1.7.29.0
Ждем всего по новой)
И так каждый патч будет

0
MukaMakaFu

Тодд обиделся что делают перевод и заблокал эту возможность. Шутка конечно.. хотя не удивлюсь этому)

1
Томас Харрисон MukaMakaFu

Ты тут идей не подкидывай, а то вдруг он палит комменты))

0
tvorog8088

Значит сначала перевод будем ждать пока не рыпаемся.

0
Юрец Одесса

Так что у кого лицензия, что там с игрой?

0
Kot9lra street

длсс в 2024 году? мда бредятина конеш

0
Big and Fat

Честно, смешно при таких железках, графоне. Должно летать, но увы...

0
Evzard

Как и писал ранее, для старфилда всё только начинается. До выхода шестых свитков есть чем заняться.

0
Dixon_V

Это типа такая шутка т.е больше обновлений выходить не будет до след года ?

0
MadDarkGuard

Как обычно, через год-два можно будет и поиграть. К слову, Скайрим первый раз прошел года полтора назад)

0
Mr. Alexander Shark

Можно поддержку HDD плиз)

0
BenevolentPierce

Открыто признались, что будут несколько лет патчить игру, у Киберпанка научились.. ¯\_(ツ)_/¯

0
Николай Ололай

Кто поиграл, как оптимизон? Подлатали?

0
Slokas

Спи3дить фанатскую сборку и назвать это своим патчем. Беседка момент.

-1
IvanKote

Я, конечно, без негатива, но Тодд вообще не умеет расставлять приоритеты: Ща мы новый Creation Kit запилим, а ползунок яркости добавим потом. Нет на это времени.

-1
napakymppi

Не братан, он для себя все правильно расставил. Сначала CK для модеров чтобы они за беседку сделали все нужные вещи, а потом уже беседка вшьет эти моды без трудозатрат :)

0
ImUndecovahBruh

обновил версию с геймпаса. и обновление **нуло мне мод на генерацию кадров. ништяк. еще одна причина качать пиратку. ждать теперь пока обновят мод.

-1
Wаynes

DLSS не появился в выборе настроек...

-1
RedHeaven

Написано для эфиопов После этого ожидается регулярный выпуск обновлений, содержащих наиболее востребованные сообществом функции, в том числе:

Поддержка Nvidia DLSS (ПК)

-1
Pinaevs

После Нового года по функции в год.

0
Wаynes RedHeaven

Южная кровь иногда перегревает голову )))

0
tvorog8088

Вот это другое дело, длсс и фов, хотя на геймпаде и так постоянно с 1 лица на 3 переключаюсь, в перестрелках первое в остальное время третье.

А не обломали.

-1
OskarSS

извините пожалуйста наскребёте мне на 4090 плиз ато 3090 не тянет =(((

-4
Total Craft

я на 2060 6гб играю и в ху.. не дую, давайте уже не прибедняйтесь

2
SR388

Но ведь... но ведь хейтеры говорили, что Беседка забила на игру и обновлений не будет. Вся надежда на мододелов и все такое.

А тут какие-то патчи и исправления... Как же так то?

-7
yupi90

Школонищеброды с Пг вечно ноют им всегда всё не так!

-8
Freund Benno

Но ведь Тодд сказал что игра отлично отполирована и у нее отличная производительность, и еще кто то там про 15 часов без багов, просто купи новый комп и все такое.

А тут какие-то патчи и исправления... Как же так то?

3
Skorskis

Ну так хейтеры так же говорили что в игре баги и оптимизация ниже ватерлинии. На что прогретые фанаты, по тодовской методичке дефили сф, контраргументом - в игре нет багов, апайте свои пк, а тут оказывается и баги есть и оптимизейшен не гудд.

По факту тодд снова аббасал своих деферов. XD

3
Саня 21 yupi90

Прикинь, я не школьник в разводе 2 детей,работаю на заводе зарплата 50 тысяч,в одном ты прав,я рабочий человек приносящий пользу гос ву нищий.

0
MukaMakaFu

Ну, будем честны. Если посмотреть на обновы того же БГ3, обнова что вышла для старфилда.. вообще как пук в скафандр. Чувство такое что, там два студента ее поддерживают.

В игре, хоть она и играбельна, нужно по хорошему много чего исправлять, очень много. От мимики персонажей(знаменитые косы глаза), проваливание НПС в стены, пол, космос.

ИИ уровня начала нулевых. Когда НПС не реагируют на то что ты зашел в охраняемую зону, много "стелс" заданий можно тупо пробежать из точки "А в точку Б" с парой телепортов, без остановки.

Часть анимаций, и даже холодное оружие которое как "дубинка"(не касается врагов и никак не влияет на их вид, не повреждает скафандр, а единственная активная зона это рюкзак) напомнило мне первую Халву.

Космос в виде какой-то сферы в вакууме, в качестве переправной точки и фарма кораблей.. хорошо хоть додумались сделать его пропускаемый(по большей части).

И да, я играл в Старфилд, я прошел ее до Н+10. И мое мнение, играть можно, но сильно не хватает проработки игры. Основной квест на Новой игре+, после первого я раза я просто скипал, он откровенно скучен. Побочки фракционные получше, некоторые "городские" даже интересны.

Но чувство что, я постоянно пытаюсь найти хорошие стороны, а не с удовольствием играть(как к примеру в скайрим, киберпанк или последнюю бг3) меня не покидало на протяжении всей игры..

0