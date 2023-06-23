Bethesda: Если бы у Starfield была версия для PlayStation 5, то игра не вышла бы так скоро ©

После приобретения компанией Microsoft материнской компании Bethesda ZeniMax Media за 7,5 миллиардов долларов в 2021 году было подтверждено, что предстоящая научно-фантастическая ролевая игра студии будет выпущена для Xbox Series X/S и ПК, но не для PS5.

В четверг издательский босс Bethesda Пит Хайнс рассказал об эксклюзивности игры для консолей во время судебного процесса Microsoft против Федеральной торговой комиссии США, которая пытается заблокировать предложенное производителем Xbox приобретение Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов.

После двух публично объявленных задержек выход Starfield запланирован на 6 сентября, но это было бы не так, если бы игра разрабатывалась также для PS5 от Sony, заявил он.

Отвечая на вопрос, вышла бы Starfield в этом году, если бы не была эксклюзивной для Xbox и PC, Хайнс сказал (расшифровка журналиста Дерека Стрикленда): "На мой взгляд, нет, эта игра не вышла бы через девять недель, если бы мы поддерживали совершенно другую платформу".

"Сосредоточение на меньшем количестве платформ стало большим преимуществом для этой команды", - добавил он. Выход на нескольких платформах означает, что "это займет больше времени, это будет стоить дороже. На мой взгляд, это гораздо больший риск".

В этом месяце глава Xbox Game Studios Мэтт Бути сказал Giant Bomb, что если бы Starfield была выпущена сейчас, то в ней "уже было бы меньше всего ошибок, чем в любой игре Bethesda".

Босс Xbox Фил Спенсер также сообщил сайту, что Starfield должна была выйти гораздо раньше, до того как Microsoft приобрела Bethesda и дважды откладывала выход игры.

Он сказал о Bethesda: "Команда определенно повзрослела. У них за плечами Fallouts, Skyrims и Elder Scrolls. Когда сделка была завершена, эта игра была запланирована на более ранний срок, чем тот, который мы сначала наметили для Starfield. Мы встретились с Тоддом и командой и объяснили, что хотим дать им время".