Bethesda готовит много дополнительного контента для Starfield ©

У Bethesda уже есть сюжетное дополнение Starfield после выхода игры. Оно называется Shattered Space и является первым сюжетным дополнением Starfield. Он поставляется с Digital Premium Edition и Constellation Edition Starfield после выпуска.

Глава разработки Тодд Ховард сказал IGN в интервью перед Starfield Direct, что Bethesda планирует выпустить «много» дополнительного контента для игры по исследованию космоса.

«Мы собираемся сделать много дополнительного контента для Starfield, — сказал Ховард. «Мы любим это делать. Нашим фанатам это нравится. Мы собираемся сделать сюжетное дополнение, которое скоро появится. Наш план состоит в том, чтобы делать вещи разного масштаба, и мы много чего делали в наших предыдущих играх, так что это то, что нам действительно нравится делать, нравится нашим фанатам. Поэтому, несмотря на размер игры, есть еще вещи, которые мы хотим добавить, например, функции в будущем, истории и тому подобное. Надеюсь, так будет продолжаться еще долго».

У Bethesda богатая история сюжетных дополнений. В ее играх Fallout есть несколько замечательных дополнений, таких как Far Harbor для Fallout 4, The Pitt для Fallout 3 и The Shivering Isles для The Elder Scrolls 4: Oblivion. Вполне логично, что Bethesda планирует выпустить аналогичные сюжетные расширения для Starfield, учитывая то, что, как они надеются, игра будет долгой.

Дата выхода Starfield назначена на 6 сентября на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S.