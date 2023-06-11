Starfield 06.09.2023
8.2 505 оценок

Bethesda использовала данные NASA для создания масштабной вселенной Starfield

©
butcher69
Новости

Благодаря множеству подробностей, озвученных во время Starfield Direct, сейчас, безусловно, самое подходящее время для фанатов игры, поскольку в игре появилась масса нового контента и подробностей. Одной из самых интригующих деталей является реальная жизнь, которую Bethesda Game Studios использовала для создания обширной карты, внедрив данные NASA в вымышленную вселенную.

Художественный руководитель Starfield, Иштван Пели, рассказывает о связи между экологическим ландшафтом и исследованиями агентства: "Мы изучили данные NASA и множество других источников, чтобы помочь нам сделать мир правдоподобным".

В результате команда использовала эти данные для создания атмосферы планеты, которую можно исследовать, а также для размещения биомов в зависимости от расстояния планеты от Солнца. Таким образом, игроки смогут больше узнать об огромной космической системе благодаря реальному влиянию NASA.

Пели также рассказывает о балансе между весельем и реализмом в игровом процессе Starfield, где сочетаются реалистичность приземленного мира и его вымышленная история. Каждый раз, когда игроки покидают планету, у них появляется шанс начать новые приключения, такие как встреча с незнакомцами в космосе, тотальная драка и исследование заброшенных кораблей.

Несомненно, в межгалактическом путешествии Starfield вас ждет еще больше диких приключений, и вы можете с нетерпением ждать других интересных фактов и советов по мере приближения даты релиза.

Starfield выйдет для Xbox Series X|S и PC 6 сентября.

2
11
Последние посты по игре Starfield
Стрельба в невесомости в Starfield научно обоснована
Стрельба в невесомости в Starfield научно обоснована
Starfield позволит вам стать бутербродным бандитом
Starfield позволит вам стать бутербродным бандитом
А вот и тот самый ваш фанат в Starfield, которого уже хочется ударить
А вот и тот самый ваш фанат в Starfield, которого уже хочется ударить
Комментарии: 11
Ваш комментарий
INqus1tor

Эхх еще целое лето впереди,а я хочу быстрее осень)

3
danilukHF

И че будешь покупать за 900лир ну или какая там валюта в стиме у тебя и играть полностью на английском языке?

-1
digitalkid danilukHF

Чувак, у меня в стиме рубли и так-то неплохое образование.. могу и на инглише.

0
danilukHF digitalkid

Ну тогда именно ты будешь играть только после взлома, и какое образование? переводчик? Точней профессия? Раз свободно на анг типа можешь говорить.

-1
AleksandrLondon2077

Игра года !

0
warp 37

Главное, чтобы планеты не были процедурно сгенерированы...

0
Freund Benno

Всех использует, использовала майкрософт для создания игры

0
ПетроНепетро
Bethesda использовала данные NASA для создания масштабной вселенной Starfield...

Оно и видно! Все планеты круглые!

0
GALAHAD4651

Данные NASA это истина и достоверная информация!

Так что давай не будем!

0
LuXuS777

Гибрид фалаута с масс эффект

-1
digitalkid

Ты щас лютый вин описал.

1