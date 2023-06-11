Bethesda использовала данные NASA для создания масштабной вселенной Starfield...

Благодаря множеству подробностей, озвученных во время Starfield Direct, сейчас, безусловно, самое подходящее время для фанатов игры, поскольку в игре появилась масса нового контента и подробностей. Одной из самых интригующих деталей является реальная жизнь, которую Bethesda Game Studios использовала для создания обширной карты, внедрив данные NASA в вымышленную вселенную.
Художественный руководитель Starfield, Иштван Пели, рассказывает о связи между экологическим ландшафтом и исследованиями агентства: "Мы изучили данные NASA и множество других источников, чтобы помочь нам сделать мир правдоподобным".
В результате команда использовала эти данные для создания атмосферы планеты, которую можно исследовать, а также для размещения биомов в зависимости от расстояния планеты от Солнца. Таким образом, игроки смогут больше узнать об огромной космической системе благодаря реальному влиянию NASA.
Пели также рассказывает о балансе между весельем и реализмом в игровом процессе Starfield, где сочетаются реалистичность приземленного мира и его вымышленная история. Каждый раз, когда игроки покидают планету, у них появляется шанс начать новые приключения, такие как встреча с незнакомцами в космосе, тотальная драка и исследование заброшенных кораблей.
Несомненно, в межгалактическом путешествии Starfield вас ждет еще больше диких приключений, и вы можете с нетерпением ждать других интересных фактов и советов по мере приближения даты релиза.
Starfield выйдет для Xbox Series X|S и PC 6 сентября.
Эхх еще целое лето впереди,а я хочу быстрее осень)
И че будешь покупать за 900лир ну или какая там валюта в стиме у тебя и играть полностью на английском языке?
Чувак, у меня в стиме рубли и так-то неплохое образование.. могу и на инглише.
Ну тогда именно ты будешь играть только после взлома, и какое образование? переводчик? Точней профессия? Раз свободно на анг типа можешь говорить.
Игра года !
Главное, чтобы планеты не были процедурно сгенерированы...
Всех использует, использовала майкрософт для создания игры
Оно и видно! Все планеты круглые!
Данные NASA это истина и достоверная информация!
Так что давай не будем!
Гибрид фалаута с масс эффект
Ты щас лютый вин описал.