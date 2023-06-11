Bethesda использовала данные NASA для создания масштабной вселенной Starfield ©

Благодаря множеству подробностей, озвученных во время Starfield Direct, сейчас, безусловно, самое подходящее время для фанатов игры, поскольку в игре появилась масса нового контента и подробностей. Одной из самых интригующих деталей является реальная жизнь, которую Bethesda Game Studios использовала для создания обширной карты, внедрив данные NASA в вымышленную вселенную.

Художественный руководитель Starfield, Иштван Пели, рассказывает о связи между экологическим ландшафтом и исследованиями агентства: "Мы изучили данные NASA и множество других источников, чтобы помочь нам сделать мир правдоподобным".

В результате команда использовала эти данные для создания атмосферы планеты, которую можно исследовать, а также для размещения биомов в зависимости от расстояния планеты от Солнца. Таким образом, игроки смогут больше узнать об огромной космической системе благодаря реальному влиянию NASA.

Пели также рассказывает о балансе между весельем и реализмом в игровом процессе Starfield, где сочетаются реалистичность приземленного мира и его вымышленная история. Каждый раз, когда игроки покидают планету, у них появляется шанс начать новые приключения, такие как встреча с незнакомцами в космосе, тотальная драка и исследование заброшенных кораблей.

Несомненно, в межгалактическом путешествии Starfield вас ждет еще больше диких приключений, и вы можете с нетерпением ждать других интересных фактов и советов по мере приближения даты релиза.

Starfield выйдет для Xbox Series X|S и PC 6 сентября.