Bethesda обратилась с благодарственным письмом ко всем своим поклонникам

До выхода Starfield остается меньше недели, поэтому сообщество с нетерпением ждет релиза первого за много лет проекта, который Bethesda создавала с нуля.
В преддверии выхода игры руководство Bethesda Game Studios опубликовало благодарственное письмо всем поклонникам, которые на протяжении многих лет поддерживали студию и выпущенные ею игры, а также за то, что они продолжают поддерживать Starfield.
Всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет и игр, сердечное СПАСИБО за вашу страсть и поддержку Starfield. Без этого мы не смогли бы дойти до этого момента.
Кажется, это было очень давно, когда мы только начали говорить о создании большой космической RPG. Это никогда не казалось реальным, и нам повезло создать игры, которые мы (и все вы, к счастью!) любим, - это The Elder Scrolls и Fallout. Но даже несмотря на это, мы не могли расстаться с идеей исследовать галактику в том виде, в котором это могут сделать только видеоигры. Поэтому мы решились на создание не только первой новой игры за последние 25 лет, но и самой амбициозной.
Все мы, сотрудники Bethesda, посвятили себя этой игре, и во время взлетов и падений разработки вы поддерживали нас. Ваши сообщения с поддержкой или рассказы о том, как наши игры повлияли на вас, постоянно напоминают нам о том, как это важно.
Спасибо, что делаете видеоигры лучшей формой сообщества и развлечения в мире. Спасибо, что позволяете нам реализовывать наши мечты и воплощать их в жизнь. Создание Starfield было одним из самых сложных и захватывающих событий в нашей карьере - это путешествие мы никогда не забудем. И, завершая эту главу, мы передаем ее вам, чтобы вы могли начать настоящее путешествие - ваше. Мы надеемся, что оно будет таким же плодотворным, как и наше. Мы не можем дождаться, когда вы начнете играть.
Желаем вам всего самого лучшего.
Bethesda Game Studios.
Starfield выйдет 6 сентября для ПК и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна по подписке Game Pass. Те, кто приобрел цифровое премиум-издание, смогут получить ранний доступ к игре уже сегодня.
Игроки в ответ массово шлют Беседке лучи добра за "отличную" оптимизацию
В наше время не принято оптимизировать игры, давно уже пора понять)
Разве не все заядлые геймеры купили себе 4090?
Всем, кроме русских.
Беседке тоже спасибо за новый шедевр)
Но, я пока играть не тороплюсь - дождусь модов и патчей. А в идеале еще и длс.