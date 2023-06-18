Bethesda объявила, что создатели контента получат ранний доступ к Starfield бесплатно ©

Bethesda сообщила, что создатели контента получат бесплатную копию долгожданной космической ролевой игры Starfield, а также бонусный контент Premium Edition с возможностью получить к игре ранний доступ.



Американский издатель и разработчик обратился ко всем ютуберам, стримерам и социальным деятелям, чтобы сообщить им, что "с сегодняшнего дня вы можете подписаться на получение кода Starfield Premium Edition через портал Keymailer".



Создатели контента, выбранные Bethesda, получат возможность исследовать инопланетные миры Starfield за несколько дней до официального релиза, благодаря периоду раннего доступа, предоставляемому покупателям Premium Edition. Счастливчики, выбранные Bethesda, смогут играть в Starfield с 1 сентября, как и все те, кто заказал Premium или Constellation издания Starfield.