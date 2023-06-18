Starfield 06.09.2023
8.1 551 оценка

Bethesda объявила, что создатели контента получат ранний доступ к Starfield бесплатно

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Procy_on
Новости

Bethesda сообщила, что создатели контента получат бесплатную копию долгожданной космической ролевой игры Starfield, а также бонусный контент Premium Edition с возможностью получить к игре ранний доступ.

Американский издатель и разработчик обратился ко всем ютуберам, стримерам и социальным деятелям, чтобы сообщить им, что "с сегодняшнего дня вы можете подписаться на получение кода Starfield Premium Edition через портал Keymailer".

Создатели контента, выбранные Bethesda, получат возможность исследовать инопланетные миры Starfield за несколько дней до официального релиза, благодаря периоду раннего доступа, предоставляемому покупателям Premium Edition. Счастливчики, выбранные Bethesda, смогут играть в Starfield с 1 сентября, как и все те, кто заказал Premium или Constellation издания Starfield.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Iak_Futurist

Я думал, они про модострителей, всех тех, кто годами держит игры на Creation Engine на плаву.

7
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ты что, рабы должны работать

6
Аристов--Черный

А я всё думал, кому же доверить забагованный недоработанный продукт?

всем ютуберам, стримерам и социальным деятелям

Они, ведь, не продаются... Искренние, нахрен, инфлюенсеры.

Совет молодым: дождитесь выхода игры на торрентах - сделайте выводы сами.

5
Alex Row

Когда узнал, что создатели контента получат ранний доступ к Starfield бесплатно

3
Lvinomord
Спойлер
1
Lider Tango

Ну быстрее на торенты сольют значит

-1
hKKK33

Ждать игру игру 5 лет с момента анонса и поиграть на 5 дней раньше, это действительно того стоит...

-1