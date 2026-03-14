Bethesda официально сообщила, что поделится новой информацией о Starfield уже на следующей неделе

Поклонники космической эпопеи Starfield с нетерпением ждут новостей о будущем игры и команда Bethesda наконец-то приоткрыла завесу тайны о будущем игры в социальной сети X. Отвечая на статью PC Gamer, где Тодда Говарда называли "провидцем", студия написала:

Мы обсудили это с Тоддом, и он ответил, что его дар провидца простирается не дальше, чем умение предугадывать траектории в EA College Football 26. Он ценит все эмоциональные отзывы о Starfield, и мы поделимся дополнительной информацией на следующей неделе.

Скорее всего, свежая информация будет связана с долгожданным вторым дополнением, которое, по слухам, получит название Terran Armada. Релиз этого крупного сюжетного расширения задерживается уже надолго, хотя до выхода игры в 2023 году Bethesda обещала выпускать по одному крупному DLC в год. Первое дополнение, Shattered Space, было известно еще до релиза, но о втором поклонникам приходится довольствоваться лишь слухами и предположениями.