Bethesda официально сообщила, что поделится новой информацией о Starfield уже на следующей неделе

Поклонники космической эпопеи Starfield с нетерпением ждут новостей о будущем игры и команда Bethesda наконец-то приоткрыла завесу тайны о будущем игры в социальной сети X. Отвечая на статью PC Gamer, где Тодда Говарда называли "провидцем", студия написала:
Мы обсудили это с Тоддом, и он ответил, что его дар провидца простирается не дальше, чем умение предугадывать траектории в EA College Football 26. Он ценит все эмоциональные отзывы о Starfield, и мы поделимся дополнительной информацией на следующей неделе.
Скорее всего, свежая информация будет связана с долгожданным вторым дополнением, которое, по слухам, получит название Terran Armada. Релиз этого крупного сюжетного расширения задерживается уже надолго, хотя до выхода игры в 2023 году Bethesda обещала выпускать по одному крупному DLC в год. Первое дополнение, Shattered Space, было известно еще до релиза, но о втором поклонникам приходится довольствоваться лишь слухами и предположениями.
Очень жду DLC, всё таки это лучшая игра от беседки.
Да кому нужен этот Старфилд. Где наш Fallout 5 и 6-е свитки.
Новые виды камней и картошки! Ура!
"Bethesda официально сообщила, что поделится новой информацией о Fallout 5 уже на следующей неделе"
Должно быть так...
Я бы прошёл эту среднюю игру, если бы не миллион загрузок на каждой локации, чтобы тупо войти в мини здание или перейти на другую улицу, уже со всем другим смирился, но просто достало