Bethesda отказалась от Unreal Engine 5 для Starfield ради модов

Во время разработки Starfield внутри Bethesda действительно обсуждали переход на Unreal Engine 5. Как рассказала бывшая художница студии Хезер Серлан, давление в пользу смены технологии было заметным, особенно на фоне появления продвинутых решений вроде Nanite и Lumen.

По её словам, часть команды задавалась логичным вопросом — почему бы не использовать современный движок, который предлагает впечатляющие визуальные возможности. Тем более что на тот момент до релиза игры оставалось достаточно времени, чтобы теоретически реализовать переход.

Однако в итоге студия решила остаться на собственной технологии — Creation Engine, обновлённой до версии 2 специально для проекта. Главной причиной стало не столько удобство разработки, сколько поддержка модификаций.

Как отмечает Серлан, именно развитая моддерская экосистема стала ключевым аргументом. За годы вокруг игр Bethesda сформировалось огромное сообщество, которое продлевает жизнь проектам за счёт пользовательского контента. Переход на другой движок мог бы разрушить эту систему.

Подобная позиция объясняет, почему компания продолжает развивать собственные технологии, несмотря на критику. Более того, в будущем The Elder Scrolls 6 также создаётся на следующей версии движка — Creation Engine 3.