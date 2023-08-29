Bethesda отправила блогеров в реальный космический лагерь, где они готовились к открытому космосу в Starfield

В эту пятницу откроется ранний доступ к самой ожидаемой ролевой игре Starfield, которая позволит игрокам исследовать целые звездные системы в открытом космосе. Чтобы подготовиться к выходу такой масштабной игры, разработчики из студии Bethesda решили подготовить собственную команду из популярных блогеров для космической экспедиции по миру Starfield. Их подготовку показали в специальном ролике, вместе с новыми кадрами игрового процесса.
Авторы Starfield собрали команду из самых известных контентмейкеров. Членами игровой экспедиции в космос стали Astro_Alexandra, Filspixel, LilyPichu и Myth, которым Bethesda устроила полноценную подготовку. Студия отправила всех блогеров в реальный космический лагерь в Хантсвилле, штат Алабама, США. Там они прошли ряд изнурительных тренировок, которые ежедневно проходят астронавты, формируя привычку находиться в невесомости. Эти навыки пригодятся им, а также игрокам во время исследования вселенной Starfield.
Ранний доступ к Starfield откроется уже 1 сентября. Полноценный релиз проекта состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
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