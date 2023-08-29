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Starfield 06.09.2023
7.9 739 оценок

Bethesda отправила блогеров в реальный космический лагерь, где они готовились к открытому космосу в Starfield

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Gutsz
Новости

В эту пятницу откроется ранний доступ к самой ожидаемой ролевой игре Starfield, которая позволит игрокам исследовать целые звездные системы в открытом космосе. Чтобы подготовиться к выходу такой масштабной игры, разработчики из студии Bethesda решили подготовить собственную команду из популярных блогеров для космической экспедиции по миру Starfield. Их подготовку показали в специальном ролике, вместе с новыми кадрами игрового процесса.

Авторы Starfield собрали команду из самых известных контентмейкеров. Членами игровой экспедиции в космос стали Astro_Alexandra, Filspixel, LilyPichu и Myth, которым Bethesda устроила полноценную подготовку. Студия отправила всех блогеров в реальный космический лагерь в Хантсвилле, штат Алабама, США. Там они прошли ряд изнурительных тренировок, которые ежедневно проходят астронавты, формируя привычку находиться в невесомости. Эти навыки пригодятся им, а также игрокам во время исследования вселенной Starfield.

Ранний доступ к Starfield откроется уже 1 сентября. Полноценный релиз проекта состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Саня Цукино Усаги

Пускай приезжают к нам на Алтай в музей космонавта Германа Степановича Титова

0
pcgame

На PS5 поиграю с русским переводом 1 сентября. 4к 120фпс.

-2