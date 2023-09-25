Bethesda планировала заработать на Starfield $1 млрд

Компания Bethesda планировала получить прибыль от ее крайнего проекта Starfield в размере $1 млрд. Об этом стало известно после утечки операционных документов Microsoft.
Согласно бумагам, Bethesda расценивала Starfield как безусловный хит и возлагала на нее большие надежды. Озвученные планы по прибыли были рассчитаны на четырехлетний период продаж игры. В первый год компания планировала заработать на игре $600 млн, а во второй — еще $250 млн. В третий и четвертый годы продаж Bethesda рассчитывала на дополнительную прибыль с игры в размере $50 млн и $35 млн соответственно.
Starfield вышла 6 сентября на ПК и Xbox Series X|S. Игра получила смешанные оценки от пользователей.
Делать эти 4 годы будут энтузиасты, а зарабатывать будет Bethesda.
Смешно
Планировали много, а в итоге взяли за щеку. И вполне заслуженно, делать игру около 10 лет и выпустить ЭТО, а ведь были такие надежды. Очень ждал эту игру, тем более с тематикой космоса, а в итоге получил одно разочарование. По обзорам понятно, что не я один такой, фолыч 4 и скайрим даже рядом не стоят
Фолыч 4 - довольно средняя игра тоже. На порядок лучше старфилда, но как развитие серии это шаг назад, игра хуже чем 3-й фол от самой беседки и нью вегас от обсидиан.
Отдали бы всю франшизу фаллаутов обсидианам уже, выигрывают все.
Мечты , Мечты
Для этого надо было игру делать
Беседка всегда много хочет... И в этот раз мало получит.
Кто автор поста? Какого Крайнего, зачем коверкать язык?!
Ну моих денег Беседка точно не получит и за отсутствие локализации и за худшую оптимизацию,само качеств продукта я оценить нормально так и не смог но это явно в разы хуже того что они делали,до этого я все их проекты (ну кроме выкидыша F76) покупал и проходил кучу раз с огромным удовольствием,да чего уж там Skyrim и Fallout 4 у меня и сейчас установлены,правда времени играть в них уже практически нет.
К успеху ребята шли, не фортануло.
Возможно и заработает когда раз десять за несколько лет продаст))
Игра отличная, не считая локализации, поэтому ещё всё впереди, заработает.