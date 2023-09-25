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Starfield 06.09.2023
6.7 3 432 оценки

Bethesda планировала заработать на Starfield $1 млрд

Simple Jack
Новости

Компания Bethesda планировала получить прибыль от ее крайнего проекта Starfield в размере $1 млрд. Об этом стало известно после утечки операционных документов Microsoft.

Согласно бумагам, Bethesda расценивала Starfield как безусловный хит и возлагала на нее большие надежды. Озвученные планы по прибыли были рассчитаны на четырехлетний период продаж игры. В первый год компания планировала заработать на игре $600 млн, а во второй — еще $250 млн. В третий и четвертый годы продаж Bethesda рассчитывала на дополнительную прибыль с игры в размере $50 млн и $35 млн соответственно.

Starfield вышла 6 сентября на ПК и Xbox Series X|S. Игра получила смешанные оценки от пользователей.

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-13
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Skorskis
20
Costollom

Делать эти 4 годы будут энтузиасты, а зарабатывать будет Bethesda.

10
Gargantua Int

Смешно

6
IceStorm235

Планировали много, а в итоге взяли за щеку. И вполне заслуженно, делать игру около 10 лет и выпустить ЭТО, а ведь были такие надежды. Очень ждал эту игру, тем более с тематикой космоса, а в итоге получил одно разочарование. По обзорам понятно, что не я один такой, фолыч 4 и скайрим даже рядом не стоят

5
Protocol10

Фолыч 4 - довольно средняя игра тоже. На порядок лучше старфилда, но как развитие серии это шаг назад, игра хуже чем 3-й фол от самой беседки и нью вегас от обсидиан.

6
вупсич пупсич Protocol10

Отдали бы всю франшизу фаллаутов обсидианам уже, выигрывают все.

2
KAMA33

Мечты , Мечты

4
sirGeronis

Для этого надо было игру делать

4
Хевель

Беседка всегда много хочет... И в этот раз мало получит.

4
neeXXXT

Кто автор поста? Какого Крайнего, зачем коверкать язык?!

3
saa0891

Ну моих денег Беседка точно не получит и за отсутствие локализации и за худшую оптимизацию,само качеств продукта я оценить нормально так и не смог но это явно в разы хуже того что они делали,до этого я все их проекты (ну кроме выкидыша F76) покупал и проходил кучу раз с огромным удовольствием,да чего уж там Skyrim и Fallout 4 у меня и сейчас установлены,правда времени играть в них уже практически нет.

1
StarfieJId

К успеху ребята шли, не фортануло.

0
Goodvini

Возможно и заработает когда раз десять за несколько лет продаст))

0
ka4o4ek

Игра отличная, не считая локализации, поэтому ещё всё впереди, заработает.

-4