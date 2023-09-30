на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 3 619 оценок

Bethesda планирует поддерживать Starfield обновлениями и контентом не менее пяти лет

©
Gruz_
Новости

В планах Bethesda поддерживать Starfield в течение длительного времени после релиза: в одном из последних интервью Тодд Говард сообщил, что в настоящее время планируется поддерживать игру в течение как минимум пяти лет, чтобы сохранить активное сообщество.

На подкасте AIAS Game Maker's Notebook, исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) рассказал кое-что о предполагаемом долголетии Starfield, причем за основу был взят многолетний опыт The Elder Scrolls V: Skyrim - игры, которая оставалась активной в течение 12 лет благодаря дополнениям, обновлениям, модам и новым версиям.

" На примере наших предыдущих игр, таких как Skyrim и Fallout, мы поняли, что людям хочется играть в них очень долго", - пояснил Говард. "Поэтому, что касается Starfield, я бы сказал, что намерение состоит в том, чтобы сделать ее игрой, в которую можно будет играть долгое время".

Одним из способов продления жизни игры, естественно, является поддержка модов, что прекрасно известно компании Bethesda, создающей масштабные ролевые игры с открытым миром. Для Skyrim существует большое количество модов, и похоже, что Bethesda прекрасно понимает это, когда речь заходит о будущем Starfield.

" Если вы посмотрите на такую игру, как Skyrim, которая на момент релиза была очень, очень большой игрой, то сегодня, с учетом дополнений и модов, вы увидите, что она стала значительно больше. И спустя 12 лет в нее по-прежнему много играют. Я думаю, если вы посмотрите на свою аудиторию, то увидите, что ей нравится игра, и она захочет ее улучшить. Им хочется добавить XYZ, и разработчики, как правило, тоже".

В компании Bethesda рассчитывают на то, что Starfield тоже будет состоять из официальных и модифицированных дополнений - во всяком случае, когда появится официальная поддержка модов. Хотя, по всей видимости, разработчики пока не особо торопятся с выпуском инструментария, поскольку планируют поддерживать игру в течение как минимум пяти лет.

"Но это также и вопрос, каким будет Starfield спустя 3 месяца, каким он будет через 6 месяцев, год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет? По нашему опыту, такой вариант развития событий имеет место быть, так что давайте будем готовы к нему, извлечем из него максимум пользы и воспользуемся им. Это и есть то, что мы делаем здесь и в нашем моддинг-сообществе".

Все это ведет к тому, что у игры будет два источника обновлений - как со стороны разработчиков за счет официальных расширений, так и со стороны самих игроков за счет модов, чего не избежать и в случае со Starfield. Озвучена цель - поддержка игры в течение как минимум пяти лет, но скорее всего она будет продолжаться и дальше.

К тому же первое расширение Shattered Space уже анонсировано, но пока не имеет даты выхода, а официальная поддержка модов должна появиться в 2024 году вместе со специальным набором разработчика, что придаст дополнительный импульс в этом направлении.

-4
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Точнее мододелы будут поддерживать игру, а мы будем ментально поддерживать их. Делать нам больше н..уй. что-то там доделывать, исправлять. Мы вон потом все моды соберём в special edition и выкатим вам за 70 долларов.

3
Raf9111

за 2 бакса, геймпасс же(

0
СнопакДоминатор Raf9111

Лучше за 70 в Стиме возьми и Скайрим

0
Skorskis
3
Лорд Малак

Обновления от Тода: "Мы добавили еще 500 сгенерированных камней. Теперь в аванпостах генерируются более мелкие аванпосты. Теперь вы можете найти одинаковые квесты не в 1км друг от друга, а в 15 метрах. Почему вы не играете? Ладно, зайдем с козырей - мы добавили вторую Луну. Теперь вам должно быть в два раза веселее чем настоящим астронавтам!"

2
Odesseet

Уверен даже мододелы не вывезут поддерживать эту игру 5 лет

2
AleksandrLondon2077
Bethesda планирует поддерживать Starfield обновлениями и контентом не менее пяти лет

и только лишь потом полноценно приступить к разработке новой игры

1
tankistiluha

Вот это дно? Эх, буржуины.

1
Borland30

А где нормальные объемные патчи? Месяц прошел - одни хотфиксы с мелкими исправлениями.

1
romero52

короче фулл игра выйдет через 5ть лет.

1
AllConforD

"Но это также и вопрос, каким будет Starfield спустя 3 месяца, каким он будет через 6 месяцев, год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет?"

"Поэтому, что касается Starfield, я бы сказал, что намерение состоит в том, чтобы сделать ее игрой, в которую можно будет играть долгое время"

Слышь, купи кирпич.

0
SteveAustin

будет ли кто в это играть ещё 5 лет?

0
Igor Shipownik

Конечно, планирую провести в игре как минимум 1000 часов

-2
Raf9111 Igor Shipownik

игра раскрывается только через 1200 часов, так что лучше чуть задержись.

0
Kot9lra street

поддерживать? это ждать пока мододелы сделают кучу контента, а потом добавить это в игру под видом- мол это сделала бетесда? гениально

0
SGate

Что-то мне это напоминает, а ну да, Евро трак симулятор 2

0
askazanov

Да конечно с помощью пользователей ))))

0
hKKK33

Им не нужны сюжетные дополнения. Надо улучшать механики и визуальную часть.

Если Говард сказал, что год назад было трудно заставить людей играть в Старфилд, видать тестерам было скучно. То дело тут не в квестах, которых и так навалом. Вон в ТЕСО их тоже навалом, но Зенимаксы жаловались что людям они не интересны. Удивительно, почему, да? Наверно из-за качества исполнения. А от того что ты нафигачишь ещё сотню квестов с примитивными действиями, толку не будет.

0
Randpass

Starfield LE

Starfield SE

Starfield AE

0
tvorog8088

Пусть сюжетную ветку за Ваарун сделают, интересная фракция которую вообще в игре не задействовали, один квест с послом и усё.

0
SoRaS3

Норм. Значит не зря купил.

0