Bethesda планирует поддерживать Starfield обновлениями и контентом не менее пяти лет

В планах Bethesda поддерживать Starfield в течение длительного времени после релиза: в одном из последних интервью Тодд Говард сообщил, что в настоящее время планируется поддерживать игру в течение как минимум пяти лет, чтобы сохранить активное сообщество.
На подкасте AIAS Game Maker's Notebook, исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) рассказал кое-что о предполагаемом долголетии Starfield, причем за основу был взят многолетний опыт The Elder Scrolls V: Skyrim - игры, которая оставалась активной в течение 12 лет благодаря дополнениям, обновлениям, модам и новым версиям.
" На примере наших предыдущих игр, таких как Skyrim и Fallout, мы поняли, что людям хочется играть в них очень долго", - пояснил Говард. "Поэтому, что касается Starfield, я бы сказал, что намерение состоит в том, чтобы сделать ее игрой, в которую можно будет играть долгое время".
Одним из способов продления жизни игры, естественно, является поддержка модов, что прекрасно известно компании Bethesda, создающей масштабные ролевые игры с открытым миром. Для Skyrim существует большое количество модов, и похоже, что Bethesda прекрасно понимает это, когда речь заходит о будущем Starfield.
" Если вы посмотрите на такую игру, как Skyrim, которая на момент релиза была очень, очень большой игрой, то сегодня, с учетом дополнений и модов, вы увидите, что она стала значительно больше. И спустя 12 лет в нее по-прежнему много играют. Я думаю, если вы посмотрите на свою аудиторию, то увидите, что ей нравится игра, и она захочет ее улучшить. Им хочется добавить XYZ, и разработчики, как правило, тоже".
В компании Bethesda рассчитывают на то, что Starfield тоже будет состоять из официальных и модифицированных дополнений - во всяком случае, когда появится официальная поддержка модов. Хотя, по всей видимости, разработчики пока не особо торопятся с выпуском инструментария, поскольку планируют поддерживать игру в течение как минимум пяти лет.
"Но это также и вопрос, каким будет Starfield спустя 3 месяца, каким он будет через 6 месяцев, год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет? По нашему опыту, такой вариант развития событий имеет место быть, так что давайте будем готовы к нему, извлечем из него максимум пользы и воспользуемся им. Это и есть то, что мы делаем здесь и в нашем моддинг-сообществе".
Все это ведет к тому, что у игры будет два источника обновлений - как со стороны разработчиков за счет официальных расширений, так и со стороны самих игроков за счет модов, чего не избежать и в случае со Starfield. Озвучена цель - поддержка игры в течение как минимум пяти лет, но скорее всего она будет продолжаться и дальше.
К тому же первое расширение Shattered Space уже анонсировано, но пока не имеет даты выхода, а официальная поддержка модов должна появиться в 2024 году вместе со специальным набором разработчика, что придаст дополнительный импульс в этом направлении.
Точнее мододелы будут поддерживать игру, а мы будем ментально поддерживать их. Делать нам больше н..уй. что-то там доделывать, исправлять. Мы вон потом все моды соберём в special edition и выкатим вам за 70 долларов.
за 2 бакса, геймпасс же(
Лучше за 70 в Стиме возьми и Скайрим
Обновления от Тода: "Мы добавили еще 500 сгенерированных камней. Теперь в аванпостах генерируются более мелкие аванпосты. Теперь вы можете найти одинаковые квесты не в 1км друг от друга, а в 15 метрах. Почему вы не играете? Ладно, зайдем с козырей - мы добавили вторую Луну. Теперь вам должно быть в два раза веселее чем настоящим астронавтам!"
Уверен даже мододелы не вывезут поддерживать эту игру 5 лет
и только лишь потом полноценно приступить к разработке новой игры
Вот это дно? Эх, буржуины.
А где нормальные объемные патчи? Месяц прошел - одни хотфиксы с мелкими исправлениями.
короче фулл игра выйдет через 5ть лет.
"Но это также и вопрос, каким будет Starfield спустя 3 месяца, каким он будет через 6 месяцев, год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет?"
"Поэтому, что касается Starfield, я бы сказал, что намерение состоит в том, чтобы сделать ее игрой, в которую можно будет играть долгое время"
Слышь, купи кирпич.
будет ли кто в это играть ещё 5 лет?
Конечно, планирую провести в игре как минимум 1000 часов
игра раскрывается только через 1200 часов, так что лучше чуть задержись.
поддерживать? это ждать пока мододелы сделают кучу контента, а потом добавить это в игру под видом- мол это сделала бетесда? гениально
Что-то мне это напоминает, а ну да, Евро трак симулятор 2
Да конечно с помощью пользователей ))))
Им не нужны сюжетные дополнения. Надо улучшать механики и визуальную часть.
Если Говард сказал, что год назад было трудно заставить людей играть в Старфилд, видать тестерам было скучно. То дело тут не в квестах, которых и так навалом. Вон в ТЕСО их тоже навалом, но Зенимаксы жаловались что людям они не интересны. Удивительно, почему, да? Наверно из-за качества исполнения. А от того что ты нафигачишь ещё сотню квестов с примитивными действиями, толку не будет.
Starfield LE
Starfield SE
Starfield AE
Пусть сюжетную ветку за Ваарун сделают, интересная фракция которую вообще в игре не задействовали, один квест с послом и усё.
Норм. Значит не зря купил.