Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
Bethesda планирует выпустить новое обновление для Starfield на следующей неделе

monk70 monk70

Bethesda Game Studios сообщила, что очередное обновление для Starfield выйдет уже на следующей неделе на всех платформах.

Полный список изменений разработчики опубликуют позже, однако уже известно, что патч исправит многочисленные проблемы со сбоями и стабильностью игры, а также ряд ошибок в игровом процессе.

Авторы поблагодарили игроков за терпение и постоянную поддержку, а также призвали продолжать сообщать о найденных проблемах через Bethesda Support.

ratte88
Дата выхода игры: 06.09.2023
Barred

Лучше бы ремейкали свои поделки с нормальным движком, анимациями и прочим.