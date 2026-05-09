Bethesda планирует выпустить новое обновление для Starfield на следующей неделе

Bethesda Game Studios сообщила, что очередное обновление для Starfield выйдет уже на следующей неделе на всех платформах.

Полный список изменений разработчики опубликуют позже, однако уже известно, что патч исправит многочисленные проблемы со сбоями и стабильностью игры, а также ряд ошибок в игровом процессе.

Авторы поблагодарили игроков за терпение и постоянную поддержку, а также призвали продолжать сообщать о найденных проблемах через Bethesda Support.