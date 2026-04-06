Bethesda подтвердила долгосрочные планы по поддержке Starfield

Компания Bethesda официально опровергла предположения о прекращении поддержки Starfield после релиза игры на платформе PS5. В интервью изданию GamesRadar ведущий креативный продюсер Тим Лэмб подтвердил, что проект продолжит развиваться.

Несмотря на отсутствие детальных подробностей, Лэмб подчеркнул, что стратегия студии всегда ориентирована на длительный жизненный цикл продукта. По его словам, у команды разработчиков по-прежнему есть нереализованные идеи в области лора и новых игровых локаций.

Я не буду вдаваться в подробности, но когда мы выпускаем игру, наш план всегда подразумевает долгосрочную поддержку. В каком объеме это будет происходить, насколько значимыми будут изменения и как именно они воплотятся — вопрос открытый. Но для Starfield готовится еще много интересного. Команду по-прежнему вдохновляют определенные вещи: есть элементы лора и локации, которые нам не терпится исследовать; именно этим мы и планируем заниматься.

Стоит отметить, что Bethesda занимается улучшением Starfield на протяжении почти трех лет. За этот период игра получила крупное дополнение, ряд значимых патчей, а в настоящее время готовится к выпуску второго расширения. Хотя текущий объем обновлений уже можно считать выполнением обязательств по долгосрочной поддержке, студия намерена продолжать работу.

Арт-директор Иштван Пели также сообщил о наличии обширного списка концепций для будущих обновлений. Он подчеркнул, что поддержка будет включать как минорные правки, так и масштабные контентные дополнения.

У нас огромный список идей для DLC, затрагивающих самые разные части игры. Мы продолжим выпускать обновления любого масштаба. Будут ли они маленькими, масштабными или чем-то средним... мы определенно планируем двигаться дальше. Это далеко не финал для Starfield.

Ожидается, что выход Starfield на PS5 станет дополнительным стимулом для развития франшизы, особенно в случае высоких коммерческих показателей на платформе Sony. Таким образом, текущий этап не является финальным в истории проекта.