Bethesda подтвердила наличие дисков у физического издания Starfield ©

После того, как информация получила распространение и вызвала определенный резонанс, Bethesda в итоге удалила оригинальный твит, в котором говорилось, что у игры Starfield не будет физического издания для Xbox Series X.

Как сообщили в Bethesda Spain, эта информация была ошибочной, так как лишь специальное издание содержит код для загрузки, в то время как стандартное издание поставляется с диском.

Привет, друзья! Это зависит от издания. Например, у стандартного есть диск, а у Constellation Edition на коллекционном предмете выгравирован код, который вы можете увидеть на изображении ниже.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна по подписке посредством сервиса Game Pass.