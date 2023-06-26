Starfield 06.09.2023
8 575 оценок

Bethesda подтвердила наличие дисков у физического издания Starfield

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Gruz_
Новости

После того, как информация получила распространение и вызвала определенный резонанс, Bethesda в итоге удалила оригинальный твит, в котором говорилось, что у игры Starfield не будет физического издания для Xbox Series X.

Как сообщили в Bethesda Spain, эта информация была ошибочной, так как лишь специальное издание содержит код для загрузки, в то время как стандартное издание поставляется с диском.

Привет, друзья! Это зависит от издания. Например, у стандартного есть диск, а у Constellation Edition на коллекционном предмете выгравирован код, который вы можете увидеть на изображении ниже.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна по подписке посредством сервиса Game Pass.

8
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

А почему у коллекционки не будет диска? Я не понимаю, маркетологи хотят на двух копиях заработать?

8
Punisher1

Да. Такое уже было

4
МАХАН МАХАНОВИЧ Punisher1

И где

0
Freund Benno МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну например если хочешь коллекционку но не определился с платформой. Или как в случае с играми юбисофт, коллекционку хочешь, игру нет.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ Freund Benno

Так я спрашиваю о наличии диска в коллекционке, а не то что определился или не определился. Где еще не его не кладут в эту самую коллекционку, помоему он должен быть по умолчанию для консолей.

0
Freund Benno МАХАН МАХАНОВИЧ

У бога войны рогнарок код был в стилбуке

0
Mimpro
а у Constellation Edition на коллекционном предмете выгравирован код

Можете смело удалять и этот твит

2
deusMarshall

В итоге на момент релиз забудут положить диски))))

1
Kamishini1993

Успели переобуться

1
Garris1304

А зачем в принципе диск нужен в 2023 году? кто то до сих пор CD-ROM юзает?

0
Kenn1y

CD-ROM не нужен, а вот BD многие используют, если ПК оно нафиг не надо, то на консолях так проще, плюс для коллекции многие берут.

0