Bethesda подтвердила наличие дисков у физического издания Starfield

После того, как информация получила распространение и вызвала определенный резонанс, Bethesda в итоге удалила оригинальный твит, в котором говорилось, что у игры Starfield не будет физического издания для Xbox Series X.
Как сообщили в Bethesda Spain, эта информация была ошибочной, так как лишь специальное издание содержит код для загрузки, в то время как стандартное издание поставляется с диском.
Привет, друзья! Это зависит от издания. Например, у стандартного есть диск, а у Constellation Edition на коллекционном предмете выгравирован код, который вы можете увидеть на изображении ниже.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна по подписке посредством сервиса Game Pass.
А почему у коллекционки не будет диска? Я не понимаю, маркетологи хотят на двух копиях заработать?
Да. Такое уже было
И где
Ну например если хочешь коллекционку но не определился с платформой. Или как в случае с играми юбисофт, коллекционку хочешь, игру нет.
Так я спрашиваю о наличии диска в коллекционке, а не то что определился или не определился. Где еще не его не кладут в эту самую коллекционку, помоему он должен быть по умолчанию для консолей.
У бога войны рогнарок код был в стилбуке
Можете смело удалять и этот твит
В итоге на момент релиз забудут положить диски))))
Успели переобуться
А зачем в принципе диск нужен в 2023 году? кто то до сих пор CD-ROM юзает?
CD-ROM не нужен, а вот BD многие используют, если ПК оно нафиг не надо, то на консолях так проще, плюс для коллекции многие берут.