Bethesda показала некоторых представителей инопланетной фауны, с которыми мы столкнемся в Starfield ©

Bethesda Softworks выпустила очень короткий ролик Starfield, демонстрирующий некоторые виды инопланетной фауны, с которыми мы столкнемся, исследуя более тысячи планет.

Видеоролик очень короткий, но он дает нам представление о превосходной графике игры: все существа выглядят очень детализированными и хорошо вписаны в окружающую среду. В одном из эпизодов ролика на заднем плане мы также можем полюбоваться городом, который, по обещаниям компании, будет полностью посещаемым.

Это небольшое подтверждение того, что в Starfield будет чем заняться и на что посмотреть, бродя по колоссальному миру, созданному компанией Тодда Говарда.