Bethesda показала некоторых представителей инопланетной фауны, с которыми мы столкнемся в Starfield

Bethesda Softworks выпустила очень короткий ролик Starfield, демонстрирующий некоторые виды инопланетной фауны, с которыми мы столкнемся, исследуя более тысячи планет.
Видеоролик очень короткий, но он дает нам представление о превосходной графике игры: все существа выглядят очень детализированными и хорошо вписаны в окружающую среду. В одном из эпизодов ролика на заднем плане мы также можем полюбоваться городом, который, по обещаниям компании, будет полностью посещаемым.
Это небольшое подтверждение того, что в Starfield будет чем заняться и на что посмотреть, бродя по колоссальному миру, созданному компанией Тодда Говарда.
Не смотря на 6ти летние обновления, в игре так и нет таких динозавров.
Только фауна в Старфилде не выглядит так, словно сгенерирована рандомно.
Держи в курсе
Такие очаровашки что краска на стенах сворачивается.
Пугает не фауна, а прорисовка мира, особенно на последнем скине.
ну просто на ноу мен скай наложили рпг и всё...
Что то вспомнилась Spore
Да, видно, что дизайнеры много работали над ними