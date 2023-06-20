Starfield 06.09.2023
8 558 оценок

Bethesda показала некоторых представителей инопланетной фауны, с которыми мы столкнемся в Starfield

©
Gruz_
Новости

Bethesda Softworks выпустила очень короткий ролик Starfield, демонстрирующий некоторые виды инопланетной фауны, с которыми мы столкнемся, исследуя более тысячи планет.

Видеоролик очень короткий, но он дает нам представление о превосходной графике игры: все существа выглядят очень детализированными и хорошо вписаны в окружающую среду. В одном из эпизодов ролика на заднем плане мы также можем полюбоваться городом, который, по обещаниям компании, будет полностью посещаемым.

Это небольшое подтверждение того, что в Starfield будет чем заняться и на что посмотреть, бродя по колоссальному миру, созданному компанией Тодда Говарда.

4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Diablonos

Не смотря на 6ти летние обновления, в игре так и нет таких динозавров.

7
Курьер из Вегаса

Только фауна в Старфилде не выглядит так, словно сгенерирована рандомно.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Держи в курсе

0
Destroited

Такие очаровашки что краска на стенах сворачивается.

4
Китобой на Луне

Пугает не фауна, а прорисовка мира, особенно на последнем скине.

4
Дворф

ну просто на ноу мен скай наложили рпг и всё...

1
Qwa7

Что то вспомнилась Spore

1
HellowRainbow

Да, видно, что дизайнеры много работали над ними

0