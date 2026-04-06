Bethesda показала предысторию роботизированной армии в новой короткометражке Starfield

Завтра для Starfield от Bethesda наступит важный момент. Состоится не только долгожданный релиз игры на PlayStation 5 и выход крупного бесплатного обновления Free Lanes, но и премьера платного DLC Terran Armada. К этому событию издатель Bethesda Softworks выпустил новый эпизод анимационной антологии The Settled Systems.
Свежая короткометражка под названием Ab Astris Ad Terram служит предысторией к новому DLC: в ней демонстрируется мощь роботизированной армии, достигшей расцвета благодаря идеальной дисциплине и эффективности.
В самом дополнении игрокам предстоит защищать Обитаемые системы от этой авторитарной угрозы. Обещан свежий контент: новые герои, вариативность в сюжете, корабли, снаряжение и роботы-напарники — Дельта и мини-бот ModelG. Среди механик выделяются система столкновений Incursions и готовые к проживанию мобильные базы, которые можно развернуть прямо на поверхности планет.
Контент достанется бесплатно владельцам (и будущим покупателям) Deluxe-издания Starfield на любой платформе. Для всех остальных стоимость расширения Terran Armada составит 10 евро.
Как классно, завтра попробуем, не терпится вернуться в мир старфилда, игра реально интересная и погружает в свой геймплей если разобраться.
Опробую её завтра
А можно будет, как в Ф4, крафтить своих роботов? Мне там это очень нравилось.