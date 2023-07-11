Bethesda показывает разнообразие планет в Starfield через сканер ©

Многообещающая ролевая игра Starfield от Bethesda Softworks отправить игроков в далекое будущее и позволит изучать необъятный космос. Игроков ждут несколько звездных систем и десятки самых разнообразных планет, детально осмотреть которые поможет специальный сканер. Разработчики Starfield в новом ролике показали его возможности, помогающие определять флору и фауны планет.

В Starfield игроки будут выступать постоянным членом исследователей космоса организации под названием "Созвездие", который стремятся разгадать все тайны галактики. В этом их отлично помогает сканер местности. С его помощью можно получить детальную информацию о растениях, существах и даже ресурсах планеты. Полностью просканируя планету, вы получаете ценную информацию, которую можно выгодно продать в крупных городах.

Отправится покорять космос в Starfield можно будет уже этой осенью. Релиз игры состоится 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S.