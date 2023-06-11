Bethesda представила 5 новых компаньонов и романтические варианты в Starfield...

Недавняя презентация Starfield Direct подтвердила пять новых компаньонов для научно-фантастической ролевой игры с открытым миром Starfield, а также романтические варианты игры. Как и в прошлых играх Bethesda, Starfield позволит игрокам нанимать компаньонов, которые будут сопровождать их в их приключениях. Тем не менее, Starfield выводит систему компаньонов на новый уровень, позволяя игрокам организовать целую команду для своего космического корабля.
Bethesda показала пару компаньонов Starfield с предыдущими взглядами на игру, раскрывая робота-компаньона Васко и возвращение обожающего фаната The Elder Scrolls 4: Oblivion. Тем не менее, игроки Starfield смогут нанять гораздо больше компаньонов, каждый из которых обладает уникальными способностями.
Компаньоны Starfield, показанные в презентации Starfield Direct, включают Сару Морган, которая специализируется на астродинамике, лазерах, лидерстве и ботанике; Сэм Коу, космический ковбой, специализирующийся на сертификации пилотируемых винтовок, полезных нагрузках и геологии; Барретт, специализирующийся на разработке космических кораблей, оружейных системах с лучевыми частицами, робототехнике и гастрономии; Марика Борос, которая специализируется на сертификации дробовиков, баллистике и системах оружия с лучевыми частицами; и, наконец, Хеллер, специализирующийся на геологии и строительстве аванпостов.
Список компаньонов Starfield
- Обожающий фанат
- Барретт
- Хеллер
- Марика Борос
- Сэм Коу
- Сара Морган
- Васко
Игроки Starfield смогут встретить этих компаньонов во время своих приключений различными способами. Некоторых из них можно встретить в ходе выполнения квестов, других можно найти в космопортах и нанять в качестве членов экипажа. Других можно будет найтина одной из тысяч планет Starfield. Неясно, каков предел количества компаньонов, или какие ограничения могут быть для исследования с компаньонами, но больше этих деталей должно стать известно по мере приближения к дате выпуска игры.
Конечно, будут некоторые компаньоны, которые позиционируются как более важные, чем другие. Было подтверждено, что у некоторых компаньонов Starfield будут уникальные цепочки заданий с возможностью завязать с ними роман. Потенциальный роман был показан в Starfield Direct, где Сэм Коу запал на женскую роль игрока Starfield. Сексуальная ориентация, вероятно, будет учитываться, когда дело доходит до определения того, с кем из спутников Starfield можно завести роман, но на данный момент это всего лишь предположение.
Starfield выходит 6 сентября на ПК и Xbox Series X.
Для такой огромной игры это очень
Думаю это только начало.
баррет из деус экс, надеюсь.
Как он связан со вселенной Старфилд? Если только модом например добавить в игру.
первый день в интернете?) никто не говорит, что связан.
это была легкая ирония. просто вспомнился этот довольно яркий персонаж с таким же именем, как тут указали.
Хочется, чтоб компаньоны были запоминающимися и проработанными.
В массЭффекте это более-менее удалось сделать. а в играх беседки напарники мне не очень нравились.