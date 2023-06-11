Bethesda представила 5 новых компаньонов и романтические варианты в Starfield ©

Недавняя презентация Starfield Direct подтвердила пять новых компаньонов для научно-фантастической ролевой игры с открытым миром Starfield, а также романтические варианты игры. Как и в прошлых играх Bethesda, Starfield позволит игрокам нанимать компаньонов, которые будут сопровождать их в их приключениях. Тем не менее, Starfield выводит систему компаньонов на новый уровень, позволяя игрокам организовать целую команду для своего космического корабля.

Bethesda показала пару компаньонов Starfield с предыдущими взглядами на игру, раскрывая робота-компаньона Васко и возвращение обожающего фаната The Elder Scrolls 4: Oblivion. Тем не менее, игроки Starfield смогут нанять гораздо больше компаньонов, каждый из которых обладает уникальными способностями.

Компаньоны Starfield, показанные в презентации Starfield Direct, включают Сару Морган, которая специализируется на астродинамике, лазерах, лидерстве и ботанике; Сэм Коу, космический ковбой, специализирующийся на сертификации пилотируемых винтовок, полезных нагрузках и геологии; Барретт, специализирующийся на разработке космических кораблей, оружейных системах с лучевыми частицами, робототехнике и гастрономии; Марика Борос, которая специализируется на сертификации дробовиков, баллистике и системах оружия с лучевыми частицами; и, наконец, Хеллер, специализирующийся на геологии и строительстве аванпостов.

Список компаньонов Starfield

Обожающий фанат

Барретт

Хеллер

Марика Борос

Сэм Коу

Сара Морган

Васко

Игроки Starfield смогут встретить этих компаньонов во время своих приключений различными способами. Некоторых из них можно встретить в ходе выполнения квестов, других можно найти в космопортах и нанять в качестве членов экипажа. Других можно будет найтина одной из тысяч планет Starfield. Неясно, каков предел количества компаньонов, или какие ограничения могут быть для исследования с компаньонами, но больше этих деталей должно стать известно по мере приближения к дате выпуска игры.

Конечно, будут некоторые компаньоны, которые позиционируются как более важные, чем другие. Было подтверждено, что у некоторых компаньонов Starfield будут уникальные цепочки заданий с возможностью завязать с ними роман. Потенциальный роман был показан в Starfield Direct, где Сэм Коу запал на женскую роль игрока Starfield. Сексуальная ориентация, вероятно, будет учитываться, когда дело доходит до определения того, с кем из спутников Starfield можно завести роман, но на данный момент это всего лишь предположение.

Starfield выходит 6 сентября на ПК и Xbox Series X.