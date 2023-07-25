Bethesda представила три анимационные короткометражки по мотивам Starfield

Bethesda готовит игроков к путешествию в космос, где их ждут 1000 планет. В Starfield появились кадры из антологии, которые дадут нам конкретную информацию об игре и, в конечном счете, подготовят нас к большому запуску.
Специальная серия анимационных короткометражек Settled Systems позволит игрокам побывать в трех крупных городах, созданных Bethesda Game Studios. Анимационные фильмы познакомят игроков с тремя персонажами - пилотом-курьером из Новой Атлантиды, мечтающим о захватывающей жизни элиты, сиротой, пытающимся покинуть Акилу, и парой уличных крыс, борющихся за выживание в подполье Неона.
- "Выше и дальше" - В Новой Атлантиде, столице Объединенной Колонии, Кент, пилот-курьер, мечтает жить в самой желанной части Заселенных Систем. Вступив в гвардию ЗК и получив звание элиты столицы, Кент вскоре понимает, что приключения, ожидающие его за пределами планеты, - это то, чего он действительно хотел.
- "Там, где зарождается надежда" - Ванна, сирота из города Акила, потерявшая родителей во время войны с колониями, отчаянно хочет исследовать звезды, но на пути ее мечты стоит одна вещь: сломанный корабль. В поисках запчастей она обходит весь город и сталкивается с неожиданными опасностями, приближающими ее к осуществлению задуманного.
- "Рука, которая кормит" - Ада и Харпер, две уличные крысы из Неона, - напарники, зарабатывающие на жизнь грабежом богатых тусовщиков, приехавших в "город наслаждений", чтобы повеселиться. Когда Ада вынуждена принять сложное с моральной точки зрения решение, она быстро привлекает внимание всевидящей компании Ryujin Industries, которая открывает перед ней новые захватывающие возможности. Но какой ценой?
Starfield дебютирует через 43 дня. Уже 6 сентября поклонники замечательных историй от авторов серий The Elder Scrolls и Fallout смогут познакомиться с совершенно новым IP.
эт хорошо но я бы на игру целиком посмотрел бы а не вот это вот
Тебе может торент скинуть ? скачаешь побегаешь
че в бету уже побегал да? винду переустановил?
Не связывайся со мной я предзаказ сделал (тип отбитый)
в песо или в лирах?
Ждём торрент и русик. Как то так...