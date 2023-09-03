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об игре
Starfield 06.09.2023
7.1 1 009 оценок

Bethesda пригласила известную создательницу модов для Skyrim и Fallout 4 для участия в разработке Starfield

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butcher69
Новости

Хотите работать на Bethesda? Создание модов для игр студии может помочь вам добиться того, чтобы вас заметили. Пару лет назад Райан Джонсон (Ryan Johnson) из команды мододелов Fallout: London был принят на работу дизайнером уровней в Fallout 76, а моддер Elianora (она же Эмми Джанккари) недавно рассказала, что работала дополнительным художником по освещению в Starfield.

Elianora известна своими модами на дома и экипировку игроков в играх Bethesda: ее замену Breezehome для Skyrim Special Edition скачали 1,5 млн. раз, а набор брони для Fallout 4 набрал три миллиона скачиваний на Nexus Mods.

В сообщении о своем участии Elianora призналась, что в преддверии запуска притворялась, что не знает о некоторых вещах в Starfield:

Я просто притворялась, когда говорила, будто понятия не имею, какой будет Starfield и чем занимаются в Bethesda. Якобы удивлялась лестницам, космическим полётам и невероятному уровню детализации окружения, показывая, будто не ожидала, сколько в мире будет мелких предметов. Но на самом деле… Некоторые из этих предметов разместила в игре я сама. Я — часть этой игры. «Настоящим» всё это время был только мой восторг. Когда мы вместе смотрели Starfield Direct, я была в восторге не только от самой игры, но и от того, что видела, скольким людям она должна понравиться. Теперь я могу признаться, что я — разработчица Starfield. Bethesda наняла меня в качестве художницы по освещению и объектам окружения. Надеюсь, вам понравится наша игра. Давайте исследовать этот мир вместе.

Если вас впечатлили кофейные чашки и другие предметы, разбросанные по Starfield для создания ощущения обжитости места, то одним из тех, кого вы должны поблагодарить за это, является Эмми.

-10
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
-zotik-

Помоги нам сделать игру, мы не умеем)))

13
Pimba

Хах, классика)))

4
Berenika

Рада за Eli, у нее классные работы, получше многих "официальных".

8
luVol
а моддер Elianora (она же Эмми Джанккари) недавно рассказала, что работала дополнительным художником по освещению в Starfield.

В игре кстати убогое освещение хм

5
ldssa jbcfsgfhd

дк оно и видно, что Starfield это убогий мод на Fallout 4

4
IvanKote

Так вот, кто в ответе за дерьмовый фильтр!

3
Freund Benno

Интересно, чашка с очень феминистическим лозунгом, это ее работа?

2
MODERN_GEAR

Вряд ли. Я ставил много ее работ, и там такого не наблюдалось.

2
Imnogamer

Что у вас в ваших безумных головушках творится.(

1
Freund Benno Imnogamer

Я лишь задал уточняющий вопрос. Учитывая специфику надписи, и ее направление, это я еще спокойно отреагировал.

0
ЕвМи

Да, детка! Поправь за них то, что они не смогли за 8 лет!

1
Imnogamer

Известная на Нексусе личность, молодчинка.

0
Великий Алладин

Большая любительница лгбт

0
Imnogamer Великий Алладин

Мне эта информация не интересна. Да и в подлинности этого вброса полно сомнений.

2
Великий Алладин Imnogamer

Не сомневайся.Зайди на любой ее стрим или на профиль на Нексусе.

1
Imnogamer Великий Алладин

Да мне это не надо. Меня это не интересует. У меня мозги не промыты, я не прошит идеологиями ушлых и не вторю за ними всякую чушь. Мне важно, что человечек что-то может и чем то занят. Я знаю куда худших ожп, баб, которые красятся целыми днями и паразитируют на аленях, для меня это поведение в сто миллионов раз хуже того примера, который ты мне тут приводишь. Ну, а на стримы, чьи бы то ни было, пелевать я не хотел со своей высокой айвори тауэр. У вашего брата ни одной оригинальной мысли, усё вторично и это удручает.

0
A E

не помогло

0
ldssa jbcfsgfhd

глянул моды этой Elianora,писец блевотина лгбтэшная

0
Ted Bear

Может HDR добавит и цвета нормальные.

0
Fer Sam

Оптимизацию решили запилить за счёт мододелов?У того же киберпанка был режим медленного диска а тут пишут что и на ssd вылетает.Какая нафиг оптимизация игра типа фаллаут 4 жрет как фаллаут 100.

0
Total Craft

Лестницам и космическим полетам? Вспомнил сразу лестницу входа в корабль xD про космические полёты тот ещё анекдот..

-1
Великий Алладин

Елианора проснись,ты обосралась

-3