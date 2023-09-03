Bethesda пригласила известную создательницу модов для Skyrim и Fallout 4 для участия в разработке Starfield

Хотите работать на Bethesda? Создание модов для игр студии может помочь вам добиться того, чтобы вас заметили. Пару лет назад Райан Джонсон (Ryan Johnson) из команды мододелов Fallout: London был принят на работу дизайнером уровней в Fallout 76, а моддер Elianora (она же Эмми Джанккари) недавно рассказала, что работала дополнительным художником по освещению в Starfield.
Elianora известна своими модами на дома и экипировку игроков в играх Bethesda: ее замену Breezehome для Skyrim Special Edition скачали 1,5 млн. раз, а набор брони для Fallout 4 набрал три миллиона скачиваний на Nexus Mods.
В сообщении о своем участии Elianora призналась, что в преддверии запуска притворялась, что не знает о некоторых вещах в Starfield:
Я просто притворялась, когда говорила, будто понятия не имею, какой будет Starfield и чем занимаются в Bethesda. Якобы удивлялась лестницам, космическим полётам и невероятному уровню детализации окружения, показывая, будто не ожидала, сколько в мире будет мелких предметов. Но на самом деле… Некоторые из этих предметов разместила в игре я сама. Я — часть этой игры. «Настоящим» всё это время был только мой восторг. Когда мы вместе смотрели Starfield Direct, я была в восторге не только от самой игры, но и от того, что видела, скольким людям она должна понравиться. Теперь я могу признаться, что я — разработчица Starfield. Bethesda наняла меня в качестве художницы по освещению и объектам окружения. Надеюсь, вам понравится наша игра. Давайте исследовать этот мир вместе.
Если вас впечатлили кофейные чашки и другие предметы, разбросанные по Starfield для создания ощущения обжитости места, то одним из тех, кого вы должны поблагодарить за это, является Эмми.
Помоги нам сделать игру, мы не умеем)))
Хах, классика)))
Рада за Eli, у нее классные работы, получше многих "официальных".
В игре кстати убогое освещение хм
дк оно и видно, что Starfield это убогий мод на Fallout 4
Так вот, кто в ответе за дерьмовый фильтр!
Интересно, чашка с очень феминистическим лозунгом, это ее работа?
Вряд ли. Я ставил много ее работ, и там такого не наблюдалось.
Что у вас в ваших безумных головушках творится.(
Я лишь задал уточняющий вопрос. Учитывая специфику надписи, и ее направление, это я еще спокойно отреагировал.
Да, детка! Поправь за них то, что они не смогли за 8 лет!
Известная на Нексусе личность, молодчинка.
Большая любительница лгбт
Мне эта информация не интересна. Да и в подлинности этого вброса полно сомнений.
Не сомневайся.Зайди на любой ее стрим или на профиль на Нексусе.
Да мне это не надо. Меня это не интересует. У меня мозги не промыты, я не прошит идеологиями ушлых и не вторю за ними всякую чушь. Мне важно, что человечек что-то может и чем то занят. Я знаю куда худших ожп, баб, которые красятся целыми днями и паразитируют на аленях, для меня это поведение в сто миллионов раз хуже того примера, который ты мне тут приводишь. Ну, а на стримы, чьи бы то ни было, пелевать я не хотел со своей высокой айвори тауэр. У вашего брата ни одной оригинальной мысли, усё вторично и это удручает.
не помогло
глянул моды этой Elianora,писец блевотина лгбтэшная
Может HDR добавит и цвета нормальные.
Оптимизацию решили запилить за счёт мододелов?У того же киберпанка был режим медленного диска а тут пишут что и на ssd вылетает.Какая нафиг оптимизация игра типа фаллаут 4 жрет как фаллаут 100.
Лестницам и космическим полетам? Вспомнил сразу лестницу входа в корабль xD про космические полёты тот ещё анекдот..
Елианора проснись,ты обосралась