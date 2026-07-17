Bethesda продолжит развивать Starfield - космическая RPG привлекла 17 млн игроков

Starfield не умерла. Bethesda заявила, что масштабная космическая RPG с открытым миром, релиз которой состоялся в сентябре 2023 года, получит новый контент, включая «новые сюжетные линии», в рамках планов на третий год разработки игры. Bethesda также ясно дала понять, что Starfield является важной частью компании и её будущего.

17 июля Тодд Ховард, руководитель разработки игры, поделился дорожной картой студии на ближайшие годы. Starfield получит больше DLC и обновлений в следующем году.

Вступая в третий год, мы продолжим расширять Заселённые Системы новыми сюжетными линиями, целенаправленными улучшениями игрового процесса и дополнительными обновлениями. Starfield остаётся важной частью нашего будущего.

Студия также подтвердила, что RPG собрала более 17 миллионов игроков, которые провели в Starfield почти миллиард часов.

Говард рассказал, что более 40 процентов игроков Starfield персонализировали игру с помощью созданных фанатами творений, и что студия «продолжит инвестировать в создателей и предоставлять игрокам новые способы сделать Starfield своим собственным».

В Bethesda Game Studios мы строим будущее для Fallout, The Elder Scrolls и Starfield. Мы инвестируем в наши технологии, сближаем команды, поддерживаем наши игры в режиме реального времени, расширяем горизонты развлечений и разрабатываем следующее поколение RPG от Bethesda. Мы невероятно рады тому, что нас ждёт впереди, и хотели поделиться сегодня как можно большим количеством информации. Мы безмерно благодарны вам за все, что вы нам дали и за эти миры. И мы с нетерпением ждём возможности продолжить их вместе.