Bethesda проведет через неделю сессию вопросов и ответов касательно Starfield

Официальный аккаунт Starfield в Х сообщил, что через несколько дней в дискорде состоится важная сессия вопросов и ответов с участием двух ключевых фигур команды разработчиков Bethesda Studios - ведущего квест-дизайнера Уилла Шена и ведущего гейм-дизайнера Эмиля Пальяруло.
В ходе этого Q&A они пообщаются с сообществом и ответят на сомнения и любопытство тех, кто с нетерпением ждет выхода Starfield, который, напомню, запланирован на 6 сентября на ПК, Xbox Series X|S и в Game Pass.
Сессия вопросов и ответов назначена на 16 августа в 20:00 по МСК. Даже учитывая непропорционально большой объем информации, которым поделилась команда под руководством Тодда Говарда во время Starfield Direct, остается еще много вопросов, касающихся процедурной генерации планет, прокачки, структуры основной кампании, второстепенных вещей, связанных со строительством аванпостов, геймплея и многого другого, поэтому будет интересно посмотреть, какие темы Bethesda затронет во время этого Q&A.
Русские сабы не вернули?
Неть ;(
В стиме во всяком случае тишина на этот счет...
👍
Все больше склоняюсь к версии, что перенесут опять (к сожалению). Обычно потенциальные хиты за месяц уже пиарят вовсю, показывают разные геймплейные видео, а тут тишина
А на выставку не везут, всякие сырые игры везут а типо готовую фиг.