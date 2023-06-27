Starfield 06.09.2023
8 576 оценок

Bethesda прояснила ситуацию - физические версии Starfield для ПК всё же не будут включать диск

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monk70
Новости

Первоначально заявив, что у стандартного издания Starfield не будет диска (а затем выступив с заявлениями об обратном), Bethesda Game Studios наконец полностью прояснила ситуацию. В обновленной статье было подтверждено, что в стандартном издании Starfield будет диск, если его физически купить на Xbox Series X/S.

Те, кто приобретет стандартное издание на ПК, получат код игры вместе с коробкой. Если вы заинтересованы в том, чтобы взять игру физически на ПК, вам не повезло. В любом случае, все оформившие предварительный заказ получают набор обликов Old Mars, который включает в себя лазерный резак, шлем горняка и наборгорняка.

Starfield запускается 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а также в первый день станет доступна для Game Pass (подписчики также получают бонусы за предварительный заказ). Владельцы Premium Edition получают пятидневный ранний доступ, что позволит им начать игру с 1 сентября.

7
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
I I I I I

Физически возьму на торренте, но без диска.

6
Protocol10

Логичный ход маркетологов. Спецом не добавили диска, чтобы вызвать срачи хомячков на форумах. Хомяк уже думает не о том чтобы покупать или нет в принципе, а о том какой вариант купить.

3
Talendor3

не будем делать физические копии
сделаем физические копии
не будем делать их но на дисках

1
deusMarshall

Они выпустят коробку... для пк? Втф?

0
erkins007

На ПК дисководов десяток лет как нет.

0
deusMarshall erkins007

Да, но, некая эстетика от покупки самого диска все равно присутствует)

0
deusMarshall erkins007

Но тут есть свои плюсы, будет много ворованных дисков, а значит ключи довольно быстро в цене упадут

0
sergey_aka_uksus erkins007

Внешние.

0
hpi erkins007

Врешь, у меня есть.

0
askazanov

Да потому что сами не уверены в готовности игры))))))

0
RazriV

Продаём дырки от бублика по цене бублика! Хоть в глаза им нас... ни чести, ни логики у них не прибавится!

0
SULIK 712

если не будет диска,значит это не физическая версия, А просто коробка с цифровой версией.Что за чушь вообще,зачем это обсуждать?

0