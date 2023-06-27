Bethesda прояснила ситуацию - физические версии Starfield для ПК всё же не будут включать диск ©

Первоначально заявив, что у стандартного издания Starfield не будет диска (а затем выступив с заявлениями об обратном), Bethesda Game Studios наконец полностью прояснила ситуацию. В обновленной статье было подтверждено, что в стандартном издании Starfield будет диск, если его физически купить на Xbox Series X/S.

Те, кто приобретет стандартное издание на ПК, получат код игры вместе с коробкой. Если вы заинтересованы в том, чтобы взять игру физически на ПК, вам не повезло. В любом случае, все оформившие предварительный заказ получают набор обликов Old Mars, который включает в себя лазерный резак, шлем горняка и наборгорняка.

Starfield запускается 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а также в первый день станет доступна для Game Pass (подписчики также получают бонусы за предварительный заказ). Владельцы Premium Edition получают пятидневный ранний доступ, что позволит им начать игру с 1 сентября.