Bethesda прояснила ситуацию - физические версии Starfield для ПК всё же не будут включать диск

Первоначально заявив, что у стандартного издания Starfield не будет диска (а затем выступив с заявлениями об обратном), Bethesda Game Studios наконец полностью прояснила ситуацию. В обновленной статье было подтверждено, что в стандартном издании Starfield будет диск, если его физически купить на Xbox Series X/S.
Те, кто приобретет стандартное издание на ПК, получат код игры вместе с коробкой. Если вы заинтересованы в том, чтобы взять игру физически на ПК, вам не повезло. В любом случае, все оформившие предварительный заказ получают набор обликов Old Mars, который включает в себя лазерный резак, шлем горняка и наборгорняка.
Starfield запускается 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а также в первый день станет доступна для Game Pass (подписчики также получают бонусы за предварительный заказ). Владельцы Premium Edition получают пятидневный ранний доступ, что позволит им начать игру с 1 сентября.
Физически возьму на торренте, но без диска.
Логичный ход маркетологов. Спецом не добавили диска, чтобы вызвать срачи хомячков на форумах. Хомяк уже думает не о том чтобы покупать или нет в принципе, а о том какой вариант купить.
не будем делать физические копии
сделаем физические копии
не будем делать их но на дисках
Они выпустят коробку... для пк? Втф?
На ПК дисководов десяток лет как нет.
Да, но, некая эстетика от покупки самого диска все равно присутствует)
Но тут есть свои плюсы, будет много ворованных дисков, а значит ключи довольно быстро в цене упадут
Внешние.
Врешь, у меня есть.
Да потому что сами не уверены в готовности игры))))))
Продаём дырки от бублика по цене бублика! Хоть в глаза им нас... ни чести, ни логики у них не прибавится!
если не будет диска,значит это не физическая версия, А просто коробка с цифровой версией.Что за чушь вообще,зачем это обсуждать?