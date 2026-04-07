Bethesda раскрыла глобальный график релиза Starfield на PS5 и обновления Free Lanes

Сегодня, 7 апреля 2026 года, состоится долгожданный релиз Starfield на PlayStation 5, который совпадет с выходом масштабного бесплатного апдейта Free Lanes на всех платформах (PC, Xbox Series X/S). Это обновление полностью переосмыслит механику космических перелетов и расширит игровой мир.

Запуск на консолях Sony пройдет одновременно во всем мире. В московском часовом поясе доступ откроется в 18:00. В это же время старт намечен в странах Европы и на Ближнем Востоке, тогда как в США запуск состоится в утренние часы (08:00 PT / 11:00 ET).

Версия для консолей Sony выйдет в наиболее полном издании, включающем бесплатное обновление Free Lanes для бесшовных космических перелетов и сюжетное дополнение Terran Armada. Разработчики адаптировали проект под особенности контроллера DualSense, добавив тактильную отдачу и сопротивление триггеров, а для владельцев PS5 Pro предусмотрен улучшенный режим графики с технологией PSSR.

Для установки игры и всех дополнений на SSD потребуется около 140 ГБ свободного места. Игроки смогут выбирать между режимом «Качество» в нативном 4K при 30 кадрах в секунду и режимом «Производительность», который обеспечит стабильные 60 FPS для максимально плавного геймплея.