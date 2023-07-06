Bethesda раскрыла грандиозные размеры игры Starfield на Xbox Series X

До запуска игры Starfield осталось всего два месяца. В преддверии этого события компания Bethesda Game Studios обновила страницу магазина Xbox, сообщив подробности о размере файла игры. По словам разработчиков, ожидается, что консольная версия Starfield будет весьма внушительной — целых 125 ГБ. Столько же потребуется и для ее аналога на ПК. Это неудивительно, учитывая, что проект предлагает различные биомы для исследования, более тысячи планет, множество крупных городов, через которые игроки смогут пройти, а также захватывающие космические сражения.

Действие Starfield происходит в 2330 году, когда человечеству уже давно удалось покорить космос и основать колонии вдали от Солнечной системы. Пока разработчики не раскрыли никаких подробностей о том, что ждет Землю в этой игре, хотя есть предположения, что люди смогут посетить свою родную планету, исследуя космос. Большая часть игрового процесса будет происходить в обитаемых системах, где за контроль над ними борются две ключевые фракции — объединенные колонии и содружество свободных звезд.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series S|X.