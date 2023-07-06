Starfield 06.09.2023
8 590 оценок

Bethesda раскрыла грандиозные размеры игры Starfield на Xbox Series X

Simple Jack
Новости

До запуска игры Starfield осталось всего два месяца. В преддверии этого события компания Bethesda Game Studios обновила страницу магазина Xbox, сообщив подробности о размере файла игры. По словам разработчиков, ожидается, что консольная версия Starfield будет весьма внушительной — целых 125 ГБ. Столько же потребуется и для ее аналога на ПК. Это неудивительно, учитывая, что проект предлагает различные биомы для исследования, более тысячи планет, множество крупных городов, через которые игроки смогут пройти, а также захватывающие космические сражения.

Действие Starfield происходит в 2330 году, когда человечеству уже давно удалось покорить космос и основать колонии вдали от Солнечной системы. Пока разработчики не раскрыли никаких подробностей о том, что ждет Землю в этой игре, хотя есть предположения, что люди смогут посетить свою родную планету, исследуя космос. Большая часть игрового процесса будет происходить в обитаемых системах, где за контроль над ними борются две ключевые фракции — объединенные колонии и содружество свободных звезд.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series S|X.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Ну, 125 GB это сейчас уже почти что норма

1
A1ex_MC

Даже мало, вон Вальгалла 150

0
warp 37

Тот же Red Dead Redemption 2.

1
Andrew Shimansky

хвати ли мне диска на 500 гб чтобы скачаеть ее и потом установить на тот же диск??ваши предположения

0
Дядя Бoгдан

Нет у тебя Хавно пк

0
A1ex_MC

Кончно хватит, сам подумай: грубо говоря 125 + 125

0
butcher69

https://www.playground.ru/starfield/news/v_steam_otkrylis_predzakazy_i_poyavilis_sistemnye_trebovaniya_starfield-1631236

про 125 GB было известно еще месяц назад

0
VELENA-RU

125 пффф спасибо что не 300 :)

0