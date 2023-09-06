Bethesda рассчитывает, что Starfield привлечет больше игроков, чем любая прошлая игра студии

Выход новой игры Bethesda Game Studios - это не что иное, как событие, и каждая новая игра, как правило, привлекает огромное количество игроков. Долгожданная научно-фантастическая ролевая игра Starfield вышла сегодня после нескольких лет ожидания, и, похоже, Bethesda ожидает, что после выхода она соберет еще больше игроков, чем все предыдущие игры студии.
Об этом сообщил режиссер Тодд Говард (Todd Howard) в недавнем интервью BBC. Говоря об эксклюзивности Starfield для Xbox, Говард отметил, что игра выиграла от того, что Bethesda Game Studios смогла сосредоточиться на меньшем количестве платформ, о чем он уже неоднократно упоминал в прошлом, и добавил, что, несмотря на эксклюзивность для Xbox, по его словам, ожидается, что научно-фантастическая RPG на старте получит больше игроков, чем любая из предыдущих игр студии.
Когда вы делаете что-то эксклюзивное, то тем больше вы можете сосредоточиться. Вы знаете, что это аппаратное обеспечение или то, на чем люди играют, поэтому возможность сосредоточиться на этом всегда дает лучший продукт. Конечно, вы хотите, чтобы люди могли получить доступ к игре. Но работа с Xbox облегчает нам доступ к игре, и, как мне сказали, мы ожидаем, что в эту игру [на старте] будет играть больше людей, чем во все, что мы делали раньше, и это несмотря на успех наших предыдущих игр.
В том, что Starfield будет пользоваться успехом, как и предыдущие игры фирмы, мало кто сомневается - в конце концов, по оценкам, только в период раннего доступа к Premium Edition в нее уже сыграли более 2 млн. человек, - однако превзойти показатели предыдущих игр Fallout и The Elder Scrolls будет удивительным достижением для игры, которая не является многопользовательским релизом.
Для сравнения: Fallout 4, вышедшая в 2015 г. на PC, Xbox One и PS4, разошлась тиражом более 12 млн. копий по всему миру в первый же день. По всей видимости, Starfield должна превзойти этот показатель, так что задача, конечно, не из легких.
Starfield уже доступна на Xbox Series X/S и ПК.
Сначала надо оптимизацию сделать хотя бы удовлетворительной,такой ужаснейшей оптимизации в играх я уже сто лет не видел,это конкретно отбивает желание играть в игру,если же серьёзно снизить настройки картинка становится просто ужасной и играть опять же не хочется.
А шо такое, снова обдерстались?) Писали же что оптимизация "огонь")
Го уже патч.
П.с Прогрес на лицо.
Маловато канеш. Но как не крути гей пасс в этой ситуации отметать нельзя. Например у меня он оплачен до февраля 2024 года и на шиша мне брать игру в стим. Плюс майки явно рассчитывали что игра привлечёт народ к геймпасу. Поэтому как минимум 500к онлайна в игре есть.
Купил 2 года назад геймпасс за 50 руб на фанпей) он вообще навсегда)
А индивиды всё минусят. К слову сравнивают все с онлайном бг3. А может сравним с онлайном "богоподобных" экзов сони вышедших на ПК.
Вот сейчас, пока докачивается обнова к BG, смотрю разные видосики по SF. Всякие стримерки и обзорщики, в основном, ругают. А есть чуваки, которые просто летают вокруг планеты, тыкают в разные точки, бегают и со смехом и прям детским восторгом отстреливают крипов и пиратов. Думаю, игра в любом случае будет жить, чисто за счет огромной фанатской и моддерской базы беседки. Появятся моды на выживание и на иммерсивные перелеты, добавят аниме тяночек - и те, кто ругал, будут клепать бесконечные "Starfield + 1000 модов на 6090".
Успех у игры, безусловно, будет! Даже глупо сомневаться в этом -- изначальная заточенность на пользовательские модификации и развитую песочницу дадут о себе знать. Но! Вот надежды, что сможет привлечь больше, чем любая другая игра студии, конечно напрасны. Людям - как показывает статистика, - больше нравится средневековое фэнтези. Так, что ждём TES VI. )))
довольно сложный вопрос и сложная ситуация для игры где нет онлайна. какое то количество новых игроков то она наверно привлечет тем более между игами студии прошло много времени, фанатов игор студии. в остальном как бы наверно люди зайдут и выйдут. космосим не особенно, ноуп, какого то прямо супер аттракциона нет. некоторые вещи спорные неудобные. полноценного выживача возможно то нет песочница то есть, какое то время назад было популярно. супер глубоко сай фай сюжета то пока нет. что-то типа тес арены. игра чувствуется какой о устаревшей возможно для людей знаком с играми серии. площадка для моддинга. н знаю кому сейчас интересен моддинг... так что будет ли она так подается как скурим и фоллаут не знаю. наверно потому что и игры была рекламная компания наверно то да. но я чета не уверен что у игры будут крупные дополнения. хотя возможно это просто мимолетная вонь, которую унесет свежий утренний бриз. пока игра не выглядит полным провалом.
Но есть нюанс , минус релиз на PS5 , плюс ГеймПасс , дай бог 12 лямов за месяц сделают и то не факт , в стиме пока средненький онлайн ( для такой игры) .
Это ото случай, когда разработчики знают, что дерьмо не тонет
= Starfield привлечет больше игроков, чем любая прошлая игра студии
Нет. Я всё сказал.
Пока новая игра от Бесезды привлекла большую волну рефандов.
100% привлечёт,если добавите патчем русский язык на хбокс
Обязательно добавят, а еще дубляж завезут в качестве извинений :)
Мда, оптимизма у них хоть отбавляй!
В их словах, он, конечно, звучит, но и есть все основания говорить, что всё будет хорошо. Через три месяца увидим - чё оно и как. )))
Патч-то будет?
Я рад таким новостям. Потому что она показывает насколько упоротая студия и Тод Говард чтобы такое заявлять . Как можно сравнивать например эту игру с прошлыми проектами. В Скайрим может поиграть любой пацан на своем домашнем ПК . В этот кал же не могут поиграть нормально взрослые люди ,геймеры с топовым железом . На мой взгляд это позорище для студии. Для кого они вообще делали эту игру .
Давайте подумаем было ли такое большое количество возвратов игры в сравнении с Обливион или Фаллаут 4 или Скайрим. Нет . Таких новостей тогда не было. Как вообще он сравнивает.
Я понимаю что Тод хочет чтобы само собой все его стали любить и хочет вернуть былое величие что ли . Но это та не происходит. Нужно вкладывать душу в свой проект . А не пиз@оболить просто