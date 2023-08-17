Bethesda рассказала о системе контрабанды в Starfield

В ходе сессии вопросов и ответов на Discord сотрудники компании Bethesda из Xbox Game Studios рассказали немного больше о системе контрабанды в Starfield.
В Starfield, по словам Bethesda, при прибытии корабля на новое место его груз будет оцениваться службой безопасности, и если на его борту окажутся контрабандные товары, они могут быть конфискованы. Впрочем, разработчики игры отметила, что товары можно будет спрятать в специальных модулях.
Также сотрудники Bethesda рассказали, что цена продажи и покупки предметов будет определяться в зависимости от их изначальных характеристик. Кроме того, разработчики сообщили, что в Starfield можно будет покупать недвижимость в городах, о чем подробнее можно узнать здесь.
С сегодняшнего дня Starfield доступен для предварительного скачивания на Xbox (129 Гб) и PC (140 Гб) в Microsoft Store, а 30 августа - в Steam. Проект выйдет 6 сентября на платформах Xbox Series X|S и PC, а также в сервисах Cloud Gaming и Game Pass.
Контрабанда, это хорошо. В смысле как система в игре. :)
Интересно, как реализуют. Если просто сканированием летадлы - то чёт уныленько.. Ну а если как в Contraband Police))
Была такая старенькая игра - Freelancer (всем настоятельно советую). Там вокруг крупных планет (в которых можно продать контрабанду) летали полицейские патрули, которые сканировали корабль, поэтому чтобы успешно доставить контрабанду желательно не летать по прямой, а в обход через чёрные дыры. На станциях пиратов с контрабандой можно приземляться спокойно, но есть шанс что они захотят тебя
Интересная мысль. Больше деталей в игре - всегда круто)
Ну это прям интересно будет. При прибытии на новое место, груз корабля будет оцениваться службой безопасности, и контрабандные товары могут быть конфискованы. Однако игроки смогут спрятать товары в специальных модулях. Цена предметов будет зависеть от их характеристик, а также будет возможность покупать недвижимость в городах и это будет круто, хоть здесь смогу себе дом на земле купить. 😅