Bethesda разъясняет причастность разработчика Doom компании Id Software к Starfield ©

Bethesda прояснила вопрос об участии разработчика Doom компании Id Software в создании Starfield после того, как в мае прошел слух, что студия, принадлежащая Zenimax, взялась за переделку боевых систем Starfield.



В интервью IGN перед Xbox Showcase и Starfield Direct босс Bethesda Тодд Говард подтвердил, что Id Software помогла с графикой Starfield, но "они не помогали нам с боем".

Ну, во-первых, я бы сказал, что я работаю в компании, давно знаком с сотрудниками Id Software, я большой поклонник Doom. Они абсолютно лучшие. Doom Eternal - одна из моих любимых игр.



Так что в Fallout 4 они дали нам несколько советов о том, как вести бой. А в Starfield мы сами переделали бой, и он действительно получился отличным. Но Id помогла нам больше в графической части.

Говард сказал, что Bethesda хотела "перенести" некоторые аспекты движка Id Tech в Creation Engine, чтобы улучшить внешний вид Starfield. Id Software, конечно, известна своими шутерами от первого лица, и Starfield, как и игры Fallout от Bethesda, включает в себя этот элемент.

"Поэтому мы получаем размытие движения", - объяснил Говард. "Так игра становится плавной. Некоторые другие вещи, которые они делают в id Tech, мы хотели перенести в Creation Engine 2, и они помогли нам в этом, и это здорово".

Затем Говард рассказал о неанонсированной следующей игре Id Software, но не стал говорить о ней ничего существенного.

Я очень люблю то, что они делают. Так что возможность получить ранний взгляд на то, что они делают дальше... Я не собираюсь говорить об этом, но это просто....

Последним крупным релизом Id Software был Doom Eternal 2020 года, хотя в 2022 году после пяти лет раннего доступа была выпущена полная версия Quake Champions. С тех пор студия хранит молчание.