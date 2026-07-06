ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 863 оценки

Bethesda сосредоточится на Fallout, TES, Doom, Quake и Wolfenstein - игроки спрашивают: "А где Starfield?"

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Microsoft объявила о масштабной реструктуризации Bethesda в рамках реорганизации Xbox. Компания намерена сосредоточить ресурсы на своих крупнейших франшизах: Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake и Wolfenstein. Об этом говорится во внутреннем обращении руководства Xbox, посвящённом новой стратегии развития игрового подразделения.

Кровавая "резня" в Xbox началась: игровое подразделение потеряет 3 200 сотрудников и лишится ряда известных студий

На фоне публикации этого списка в X и Reddit сразу появились вопросы о судьбе Starfield. Пользователи пишут: «Получается, продолжения не будет?», «А как же Starfield 2?» и «Почему Starfield вообще не упомянули?». Некоторые опасаются, что Microsoft могла снизить приоритет космической RPG после неоднозначной реакции на её релиз. Другие считают, что компания лишь перечислила свои самые узнаваемые и давно существующие франшизы, а отсутствие Starfield в заявлении вовсе не означает отказ от развития серии. Пока Microsoft и Bethesda никак не комментировали этот вопрос.

При этом Starfield остаётся одной из самых противоречивых игр Bethesda последних лет. Несмотря на «в целом положительные» оценки критиков на релизе, пользовательские отзывы в Steam со временем стали смешанными — сейчас лишь около 57% из почти 100 тысяч обзоров являются положительными. Именно поэтому часть игроков связывает отсутствие упоминания Starfield в новом заявлении Microsoft с неоднозначной реакцией сообщества на игру.

Индустрия 249
28
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
QuerulousLytton

А кому нахрен нужен Старфилд?

25
Red Salamandra

Величайшая потеря в игровой индустрии.))

10
Maxthon80

Больше всего обидно за Dishonored, ибо пусть его развивают чем уже надоевший Дум.

9
plotva85

игроков не смущает, что на Облу ремастер патчи через два месяца после выхода выходить перестали?)

6
PictorialBeamer

Где старфилд?

Загрузочный экран же, ждите.

6
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ