Bethesda сосредоточится на Fallout, TES, Doom, Quake и Wolfenstein - игроки спрашивают: "А где Starfield?"

Microsoft объявила о масштабной реструктуризации Bethesda в рамках реорганизации Xbox. Компания намерена сосредоточить ресурсы на своих крупнейших франшизах: Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake и Wolfenstein. Об этом говорится во внутреннем обращении руководства Xbox, посвящённом новой стратегии развития игрового подразделения.

На фоне публикации этого списка в X и Reddit сразу появились вопросы о судьбе Starfield. Пользователи пишут: «Получается, продолжения не будет?», «А как же Starfield 2?» и «Почему Starfield вообще не упомянули?». Некоторые опасаются, что Microsoft могла снизить приоритет космической RPG после неоднозначной реакции на её релиз. Другие считают, что компания лишь перечислила свои самые узнаваемые и давно существующие франшизы, а отсутствие Starfield в заявлении вовсе не означает отказ от развития серии. Пока Microsoft и Bethesda никак не комментировали этот вопрос.

При этом Starfield остаётся одной из самых противоречивых игр Bethesda последних лет. Несмотря на «в целом положительные» оценки критиков на релизе, пользовательские отзывы в Steam со временем стали смешанными — сейчас лишь около 57% из почти 100 тысяч обзоров являются положительными. Именно поэтому часть игроков связывает отсутствие упоминания Starfield в новом заявлении Microsoft с неоднозначной реакцией сообщества на игру.