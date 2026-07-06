Bethesda сосредоточится на Fallout, TES, Doom, Quake и Wolfenstein - игроки спрашивают: "А где Starfield?"

Microsoft объявила о масштабной реструктуризации Bethesda в рамках реорганизации Xbox. Компания намерена сосредоточить ресурсы на своих крупнейших франшизах: Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake и Wolfenstein. Об этом говорится во внутреннем обращении руководства Xbox, посвящённом новой стратегии развития игрового подразделения.
На фоне публикации этого списка в X и Reddit сразу появились вопросы о судьбе Starfield. Пользователи пишут: «Получается, продолжения не будет?», «А как же Starfield 2?» и «Почему Starfield вообще не упомянули?». Некоторые опасаются, что Microsoft могла снизить приоритет космической RPG после неоднозначной реакции на её релиз. Другие считают, что компания лишь перечислила свои самые узнаваемые и давно существующие франшизы, а отсутствие Starfield в заявлении вовсе не означает отказ от развития серии. Пока Microsoft и Bethesda никак не комментировали этот вопрос.
При этом Starfield остаётся одной из самых противоречивых игр Bethesda последних лет. Несмотря на «в целом положительные» оценки критиков на релизе, пользовательские отзывы в Steam со временем стали смешанными — сейчас лишь около 57% из почти 100 тысяч обзоров являются положительными. Именно поэтому часть игроков связывает отсутствие упоминания Starfield в новом заявлении Microsoft с неоднозначной реакцией сообщества на игру.
А кому нахрен нужен Старфилд?
Величайшая потеря в игровой индустрии.))
Больше всего обидно за Dishonored, ибо пусть его развивают чем уже надоевший Дум.
игроков не смущает, что на Облу ремастер патчи через два месяца после выхода выходить перестали?)
Где старфилд?
Загрузочный экран же, ждите.