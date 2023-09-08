Bethesda утверждает, что видеокарты Intel ARC не соответствуют минимальным требованиям Starfield для ПК

Компания Bethesda официально выпустила игру Starfield для ПК, и, судя по всему, владельцы графических процессоров Intel ARC столкнутся с проблемами при ее запуске. По данным службы поддержки Bethesda, даже графический процессор Intel Arc A770 не соответствует минимальным требованиям Starfield для ПК.
Служба поддержки Bethesda утверждает, что Intel Arc A770 не соответствует минимальным требованиям AMD Radeon RX 5700XT или NVIDIA GeForce GTX 1070Ti. И... что ж... это совсем не точно.
Во многих играх с поддержкой DX12 и Vulkan Intel Arc A770 обходит обе эти видеокарты. Например, в игре Tomb Raider Intel Arc A770 может сравниться по производительности с RTX 3070. Другой пример - игра Total Warhammer 3, в которой Intel Arc A770 может обойти как AMD 5700XT, так и NVIDIA GTX1070Ti.
По имеющимся данным, владельцы Intel Arc A770 действительно могут играть в эту игру. Разумеется, с последним драйвером, который Intel выпустила несколько дней назад. Однако они могут получать поврежденные текстуры и многочисленные сбои. Это серьезные проблемы, и позиция Bethesda, похоже, подразумевает, что команда не намерена их исправлять.
Вчера Тодд Говард заявил, что Starfield оптимизирована для ПК. Поскольку графические процессоры Intel вышли в 2022 году, нет никаких оправданий для отказа от их поддержки. Так что похоже, что Starfield все-таки не оптимизирован для ПК. Или же она оптимизирована только для определенных CPU и GPU).
В настоящее время игра предпочитает графические процессоры AMD и плохо работает на графических процессорах NVIDIA. Даже если в игре не используются эффекты трассировки лучей, она не может поддерживать 60 кадров в секунду на NVIDIA RTX 4090 в режиме 4K. Тем не менее, Тодд Говард утверждает, что игра продвигает технологии. Каким образом?
В любом случае, это должно дать вам представление о пост-релизной поддержке Starfield. Судя по всему, мы не получим никаких серьезных исправлений производительности для нее. Но, по крайней мере, ПК-геймеры смогут использовать моды для включения DLSS 3. Ну, конечно, это касается только владельцев RTX 40, но все же.
"Bethesda утверждает, что консоли xbox series не соответствуют минимальным требованиям для Starfield".
Видеокарта 2022 года не соответствует требованиям игры с графикой 2015 года... минимальным.)
С чего ты взял что там графика 2015? хейтеры Старфилда такие хейтеры
Да потому что поиграл в неё, в Fallout 4 все выглядит намного лучше, у них деградация в плане графики и оптимизации так как например BG3 вышла с графикой намного лучше и с большими открытыми локациями, а оптимизация то на месте и ценник хороший.
Третий акт передает привет, лол
так говорят люди, которые даже не играли в балдурс. третий акт вполне сносно идет, не ахти, но такого фиаско как старфилд не испытывает
Майкрософт целый год доказывала в суде, что хочет сделать игры доступнее как можно большему числу людей. Вывод: владельцы карт Intel не люди, по мнению майкрософт
Владельцы Intel - не люди, владельцы карт которым больше 2-х лет - не люди, русские - не люди, и вообще у них много кто не люди, а игры они доступными только для людей делают, а не для черни какой-то, да да.
Да чё, как раз для черни ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Утверждаю, что всралфилд не соответствует минимальным ожиданиям игроков!
С графиков от фолыча 4 они требуют диких ПК xD
Да пошел ты н**уй ТОД!
дно пробито, вместо того что бы признать что выпустили откровенное г..., лепят какие то отмазки типа "эта игра для нового поколения компов и железа" (а где бл....ть графика для этого самого железа) теперь вот лепят что мол определенные видеокарты не соответсвуют их "ВЕЛИКОЙ" игре....
мне кажется беседке надо признать что выпустили сырой кусок кода, раздать его всем желающим бесплатно, а Тод как истинный довакин обязан застрелится
Да.... Это уже не просто дно пробита, тут походу вообще дна нету..
P.S Предтечи интересней заделано, до сих пор поиграть можно, хоть игра старенькая. )
Да они кукухой тронулись. Официально послали на *** всех владельцев видеокарт от INTEL. Ну как может ARC A770 быть слабее 1070 Ti?
видимо у них может
Умеет же Тод злить людей и показывать ещё большую свою некомпетентность.
Они вообще там страх потеряли
Всех обсирают и упорно утверждают что это оптимизировано шикарно
Может они там на своё творение через какие то очки смотрят
Судя по всему через такие
Тоддик совсем страх потерял после того как отдался майкам, все типа, банкротство не грозит, после "гениальной" fallout 76, можно врать напропалую без последствий.
Если у тебя нету Nvidia 4090 Ti, то ты НЕ ДОСТОЙН ЗАПУСКАТЬ Starfield. Так сказал Тодд Говард.
даже мажоры с 4090 жалуются что на высоких настройках этого мыла(графики) ловят разрыв кадров, так что подозреваю на планете пока что не существует компа способного тянуть эту игру на самых максимальных настройках без фризом и скачков ФПС
ой забей, там такие танцы с бубном, на 4090 я вчера смог сделать 120-130 фпс на ультрах, длсс 3 + генератор кадров + лок на 130 фпс все плавно без разрывов с GSync + фрисинком на телике, короче нужен телик или моник топовый 4090 + длсс3 нормально настроен) + решейд) + текстуры 4к) + моды на интерфейс, русификатор) собери игру сам называется) но фризов и лаггов вообще нету, я вчера 2 раза пиратку удалял и заново качал чтобы 2 решейда одновременно заработали)
Просто игра изначально делалась по Samsung galaxy s3 и схожие модели.Поэтому такие дикие просадки. Если запустить на мобилке все будет нормально.)
Некстген от Тодда, йопта 😎
У вас что, не мощного ПК? (с) ̶к̶и̶т̶а̶е̶ц̶ ̶и̶з̶ ̶Б̶л̶и̶з̶з̶а̶р̶д̶ Тодд
В том и дело, что есть, мистар Тодд.
забавно что в рекомендуемых 6800 хт и 2080 ртх, только вот 6800хт рисует в 2 раза больше кадров) вот это точно не проплачено от амд, ну да, ну да, верим
Майки, Беседка и Амд. Три гoвна соединились в одного огромного дepьмодемона.
Смешно))))))
Игроки утверждают, что Starfield не соответствуют минимальным требованиям для получения удовольствия
Тоооооод!
Сралфилд он на ваши видеокарты ¯\_(ツ)_/¯
«Игра года» 😂😂😂
Ну большенство рецензий пропоачены, да и отсылали они копии игры только тем изданиям, которые до этого шлак хорошо оценивали.
Я уже помог, чем мог)
Да ладно, Тодд, все норм, как оптимизировал - так и купим игру, нет оптимизации - нет ценника на игру, спасибо за халявку.
База от Тодда, обновляйте ПэКэ Бояре
Игра не соответствует минимальным требованиям игроков. А нас больше... мы диктуем условия. Нерабочая параша и требовательная игра - разные вещи.
Такое чувство что старфилд нам преподносят как операционную систему. Со словами меняйте железо. Ну ладно Виндоус 11 просит менять железо и это нормально. Если ты не хочешь то можешь использовать Виндоус 10.
Это игра и безумный Тод должен подогнать свою игру например под Виндоус . Мало того заявлять что оптимизация игры на высоте это бред. Так он вообще разошелся судя по последним новостям. Назвать его как лживый на@бщик по жизни ,больше никак . Не уверен но мне уже говорят что сюжет писала для игры нейросеть . Я не удивлюсь потому что точно знаю что некоторые сериалы уже так выходили .
Беларусских блогеров затролили я так понимаю ,угрозы уже шлют за такое мнение об игре . Но я с Виталиком полностью согласен . По мне так и надо о этом кале отзываться и это нормально
Не верю (с) Станиславский
Господи, кринж за кринжем. Тодд проснись! Ты обосрался!
Очень не компетентная позиция. С картами ARC нужно считаться.
Владельцы arc сосите бибу