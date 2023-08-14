Bethesda уверяет поклонников, что запуск Starfield состоится в срок

Bethesda заверила поклонников в том, что ее грядущая ролевая игра Starfield будет выпущена в срок.
Пит Хайнс, глава издательства Bethesda, написал в X, чтобы заверить поклонников в том, что Starfield выйдет в свет в соответствии с графиком через 3 недели, 6 сентября 2023 года. Отвечая на вопрос одного из поклонников о выходе "некст-ген" обновления для Fallout 4, он напомнил, что студия выпустит новую игру в ближайшие недели, и в настоящее время она является приоритетом для команды разработчиков. Он добавил, что Bethesda сообщит о выходе обновления для Fallout 4, как только сможет.
Кроме того, Карим Джовиан, продюсер и интервьюер в области цифровых медиа, поделился информацией, полученной из конфиденциального источника, о том, что компания Microsoft проведет интерактивное мероприятие по запуску Starfield. Что касается того, почему мероприятие по запуску будет цифровым, а не традиционным физическим, то, скорее всего, это связано с тем, что большинство покупок сегодня совершается в цифровом формате, а также с тем, что многие фанаты будут играть в игру через Xbox Game Pass.
Геймплейные ролики будут убедительнее слов
У кп77 тож геймплей показывали, убедительно было?)
Гениальную игру не грех и подождать, Witcher 3 не даст соврать...
Поживем увидим. Выйдет хорошо, то хорошо, выйдет как обычно у беседки, то я не удивлюсь.
Как по мне их игры выходят только спустя десяток патчей 😅
Он то состоится, вопрос в том, насколько сырой?
Запуск состоится при любом фпс)))
торрент эдишен))
Посмотрим, увидим.
Запуск бета-теста за полную цену состоится в срок.
это извините г.... не кто не покупает))
фу ты мерзость
Выйдет то она в срок, только вот вырезанного контента будет больше чем количество часов которые ушли на разработку этой игры.
Что бы вырезать, надо наобещать, а беседка не поляки, фейкового хайпа не наводили ни разу.
Даже киберпанк небыл так забагован на старте как скайрим. Они этот хайп с каждым переизданием скайрима разводят. А по факту нового контента ноль, тупо вещи из местерской.
Что за бред Скайрим можно было от начала до конца пройти сразу я на старте особо багов не помню критичных , а киберпанк я напомню сняли с продаж на плейстейшен потому что он был почти неиграбелен.
Чё, серьёзно!? Про Скайрим напомнить? И случайные квесты-то будут разнообразнейшие и неповторимые! И последствия действий Довакина-то повлияют на весь Нирн несказанно! И кур можно будет воровать безнаказанно!
Не, скайрим был работоспособен. Баги были и доп квестов сломаных полно. Но играть можно было. Вот ф4 был сильнее забагован. Помню когда он вышел я за часик перед работой проснулся что бы оценить, а он вылетел на спуске в убежище. А потом и сейвы сломал после многочасовой игры. Ф76 вообще стоит ли вспоминать?) У ф3 багов не помню(кроме того что на моем компе он не включался) и обливиона так как он шел в 15фпс))