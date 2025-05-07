Bethesda выпустила бета-версию обновления 1.15.214 для Starfield, которое добавит очень низку предустановку настроек

Bethesda выпустила бета-версию обновления 1.15.214 для Starfield и поделилась полным списком изменений. Итак, давайте посмотрим, что принесет это новое обновление.

Патч добавляет предустановку графических настроек "Очень низкие" для повышения производительности на некоторых устройствах. Он также решает проблему, которая могла привести к падению частоты кадров при открытии сканера в длительных игровых сеансах. Кроме того, он обновляет разрешения, включая разрешения 32:9 и 32:10, а также больше разрешений 16:9, 16:10 и 21:9.

Игра также должна быть более стабильной, чем раньше. Как мы видим, это новое бета-обновление исправляет ряд сбоев. Например, оно исправляет сбой, который мог произойти при перемещении или удалении зданий на Главном форпосте в Андрафоне. Оно также исправляет редкий сбой, который мог произойти при входе в Unity.

Обновление содержит ряд игровых настроек и исправлений. Например, оно решает проблему с некоторыми интерьерами, которые мешали доступу к грузу. Оно также решает проблему с ракетами, которые могли помешать получению наград XP. Более того, оно исправляет проблему, из-за которой существа могли перемещаться в воду, если они когда-либо застревали.

Естественно, этот бета-патч поставляется с рядом исправлений ошибок. Полные примечания к патчу доступны по ссылке.