Bethesda выпустила бета-версию обновления 1.15.214 для Starfield, которое добавит очень низкую предустановку настроек

Bethesda выпустила бета-версию обновления 1.15.214 для Starfield и поделилась полным списком изменений. Итак, давайте посмотрим, что принесет это новое обновление.
Патч добавляет предустановку графических настроек "Очень низкие" для повышения производительности на некоторых устройствах. Он также решает проблему, которая могла привести к падению частоты кадров при открытии сканера в длительных игровых сеансах. Кроме того, он обновляет разрешения, включая разрешения 32:9 и 32:10, а также больше разрешений 16:9, 16:10 и 21:9.
Игра также должна быть более стабильной, чем раньше. Как мы видим, это новое бета-обновление исправляет ряд сбоев. Например, оно исправляет сбой, который мог произойти при перемещении или удалении зданий на Главном форпосте в Андрафоне. Оно также исправляет редкий сбой, который мог произойти при входе в Unity.
Обновление содержит ряд игровых настроек и исправлений. Например, оно решает проблему с некоторыми интерьерами, которые мешали доступу к грузу. Оно также решает проблему с ракетами, которые могли помешать получению наград XP. Более того, оно исправляет проблему, из-за которой существа могли перемещаться в воду, если они когда-либо застревали.
Естественно, этот бета-патч поставляется с рядом исправлений ошибок. Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Они этот шлак ещё исправляют!? Я думал уде давно забросили - лапши наварили, и ушли!? ))))
но ты тут сидишь, значит интересуешся. )))
Под стимдек сделали патч вероятно. В эту шляпу только по пьяни в полуприсяде на диване играть в бессознательном состоянии. По другому не заходит.
Щас все корабли строят. Я тоже. Лучший Razor Crest у меня )))
https://www.reddit.com/r/Starfield/comments/1kgh8qr/another_variation_on_the_razor_crest/
А я любил у багрового флота красть, и их модарнезировал
посмотрел я твой кораблик, хрень полная, я через пол-года после релиза игры решил начать играть и построил типа крейсер республики из вселенной звёздных войн.
Полная хрень - это захваченный "Гимн" экллиптики, или легендарный крейсер ваарун (не помню названия) у меня в гараже. А это произведение искусства ))
Ну все получше чем у поляков
Да уж, первый патч в этом году, который просто новые цифорки и всё.
Маловато как-то.
Спасибо!
скучно.
Лучше бы в фолаут76 добавили длсс твари
Хз, на рогалике и без апскейлеров нормальный фиеймрейт, нахуа там длсс?
картинка с таа мыльная даже в 1440р
Я бы назвал не "Очень низкие", а "Специально для динозавров"
Сканер перестал убивать фпс в затяжных сессиях? Это не фича, это запоздалое исправление откровенной халтуры. Расширили список разрешений, чтобы больше людей узрело этот шедевр оптимизации. А фиксы багов, которые должны были быть ещё до первого запуска, это просто признание в многомесячном публичном бета-тесте за деньги.