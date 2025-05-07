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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.9 7 221 оценка

Bethesda выпустила бета-версию обновления 1.15.214 для Starfield, которое добавит очень низкую предустановку настроек

monk70 monk70

Bethesda выпустила бета-версию обновления 1.15.214 для Starfield и поделилась полным списком изменений. Итак, давайте посмотрим, что принесет это новое обновление.

Патч добавляет предустановку графических настроек "Очень низкие" для повышения производительности на некоторых устройствах. Он также решает проблему, которая могла привести к падению частоты кадров при открытии сканера в длительных игровых сеансах. Кроме того, он обновляет разрешения, включая разрешения 32:9 и 32:10, а также больше разрешений 16:9, 16:10 и 21:9.

Игра также должна быть более стабильной, чем раньше. Как мы видим, это новое бета-обновление исправляет ряд сбоев. Например, оно исправляет сбой, который мог произойти при перемещении или удалении зданий на Главном форпосте в Андрафоне. Оно также исправляет редкий сбой, который мог произойти при входе в Unity.

Обновление содержит ряд игровых настроек и исправлений. Например, оно решает проблему с некоторыми интерьерами, которые мешали доступу к грузу. Оно также решает проблему с ракетами, которые могли помешать получению наград XP. Более того, оно исправляет проблему, из-за которой существа могли перемещаться в воду, если они когда-либо застревали.

Естественно, этот бета-патч поставляется с рядом исправлений ошибок. Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

47
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
askazanov

Они этот шлак ещё исправляют!? Я думал уде давно забросили - лапши наварили, и ушли!? ))))

24
grendel777

но ты тут сидишь, значит интересуешся. )))

15
Corpsegrinder

Под стимдек сделали патч вероятно. В эту шляпу только по пьяни в полуприсяде на диване играть в бессознательном состоянии. По другому не заходит.

7
grendel777

Щас все корабли строят. Я тоже. Лучший Razor Crest у меня )))

https://www.reddit.com/r/Starfield/comments/1kgh8qr/another_variation_on_the_razor_crest/

3
magomed.gasanow.2000

А я любил у багрового флота красть, и их модарнезировал

xxREMAGxxIxxGAMERxx

посмотрел я твой кораблик, хрень полная, я через пол-года после релиза игры решил начать играть и построил типа крейсер республики из вселенной звёздных войн.

grendel777 xxREMAGxxIxxGAMERxx

Полная хрень - это захваченный "Гимн" экллиптики, или легендарный крейсер ваарун (не помню названия) у меня в гараже. А это произведение искусства ))

saa0891
1
Denis G

Ну все получше чем у поляков

Scorpion_GamePlay

Да уж, первый патч в этом году, который просто новые цифорки и всё.

SunshineBlues

Маловато как-то.

magomed.gasanow.2000

Спасибо!

vfa19

скучно.

Fenharell

Лучше бы в фолаут76 добавили длсс твари

Brigbyman1992

Хз, на рогалике и без апскейлеров нормальный фиеймрейт, нахуа там длсс?

Fenharell Brigbyman1992

картинка с таа мыльная даже в 1440р

1
Air72ru
Патч добавляет предустановку графических настроек "Очень низкие" для повышения производительности на некоторых устройствах.

Я бы назвал не "Очень низкие", а "Специально для динозавров"

Gridon

Сканер перестал убивать фпс в затяжных сессиях? Это не фича, это запоздалое исправление откровенной халтуры. Расширили список разрешений, чтобы больше людей узрело этот шедевр оптимизации. А фиксы багов, которые должны были быть ещё до первого запуска, это просто признание в многомесячном публичном бета-тесте за деньги.