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Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
7 7 848 оценок

Bethesda выпустила крупный патч для Starfield на PS5, но исправила не все вылеты

Gruz_ Gruz_

Компания Bethesda выпустила масштабное обновление 1.000.006 для Starfield на PS5, направленное на устранение критических ошибок. Патч повышает общую стабильность игры и решает проблему внезапных зависаний, с которыми пользователи сталкивались во время исследования планет. Помимо оптимизации, разработчики исправили баги в пользовательском интерфейсе и редакторе персонажей, а также снизили избыточное количество генерируемых астероидов в космосе.

Ниже представлен полный список изменений патча 1.000.006 для Starfield:

Спойлер

Общие исправления:

  • Исправлено зависание, которое могло возникнуть при перемещении по поверхности планеты.
  • Устранена проблема, из-за которой «Вторжения Черного ящика» (Black Box Incursions) могли не запускаться или сбрасываться некорректно.
  • Исправлен критический сбой, возникавший при размещении дизайнерского дивана на борту корабля.
  • Решена проблема бесконечной загрузки, которая могла случиться при установке дисплея для планшетов с данными на корабле.
  • Внесены общие исправления стабильности и вылетов игры.

Игровой процесс:

  • Исправлено зависание интерфейса при попытке пройти через двери загрузки с включенным сканером.
  • Устранена ошибка, из-за которой объект «Дельта» мог отображаться в неверном масштабе.
  • Исправлен баг, позволявший использовать квантовую эссенцию через меню «Избранное», даже когда она отсутствовала.
  • Исправлены некоторые точки интереса, чтобы они больше не появлялись на планетах без присутствия человека.
  • Решена проблема, при которой в космических столкновениях генерировалось слишком много астероидов.

Интерфейс:

  • Загрузка сохранения теперь корректно удаляет неверно отображаемые иконки «Вторжений» на звездной карте.
  • Устранено зависание, которое могло возникнуть в меню транспортного средства.
  • Исправлен сбой текстур, который мог появляться на персонажах в редакторе создания героя.
  • Исправлены текстовые строки, приводившие к некорректному отображению шрифтов.
  • Обновлены титры игры.

С момента релиза игры на платформе Sony прошло два месяца, и это обновление должно было обеспечить долгожданную стабильность. Согласно первым отзывам, производительность действительно выросла, однако полностью избавиться от сбоев не удалось. Часть геймеров всё еще сталкивается с вылетами, которые чаще всего происходят в крупных городах или из-за конфликтов с модами.

Консоли Обновления
6
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
K_K_K_777

кто этот кал играл вообще?

7
Кемпритдж

Лучше бы не выпускали для сони.