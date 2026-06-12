Bethesda выпустила крупный патч для Starfield на PS5, но исправила не все вылеты

Компания Bethesda выпустила масштабное обновление 1.000.006 для Starfield на PS5, направленное на устранение критических ошибок. Патч повышает общую стабильность игры и решает проблему внезапных зависаний, с которыми пользователи сталкивались во время исследования планет. Помимо оптимизации, разработчики исправили баги в пользовательском интерфейсе и редакторе персонажей, а также снизили избыточное количество генерируемых астероидов в космосе.
Ниже представлен полный список изменений патча 1.000.006 для Starfield:
Общие исправления:
- Исправлено зависание, которое могло возникнуть при перемещении по поверхности планеты.
- Устранена проблема, из-за которой «Вторжения Черного ящика» (Black Box Incursions) могли не запускаться или сбрасываться некорректно.
- Исправлен критический сбой, возникавший при размещении дизайнерского дивана на борту корабля.
- Решена проблема бесконечной загрузки, которая могла случиться при установке дисплея для планшетов с данными на корабле.
- Внесены общие исправления стабильности и вылетов игры.
Игровой процесс:
- Исправлено зависание интерфейса при попытке пройти через двери загрузки с включенным сканером.
- Устранена ошибка, из-за которой объект «Дельта» мог отображаться в неверном масштабе.
- Исправлен баг, позволявший использовать квантовую эссенцию через меню «Избранное», даже когда она отсутствовала.
- Исправлены некоторые точки интереса, чтобы они больше не появлялись на планетах без присутствия человека.
- Решена проблема, при которой в космических столкновениях генерировалось слишком много астероидов.
Интерфейс:
- Загрузка сохранения теперь корректно удаляет неверно отображаемые иконки «Вторжений» на звездной карте.
- Устранено зависание, которое могло возникнуть в меню транспортного средства.
- Исправлен сбой текстур, который мог появляться на персонажах в редакторе создания героя.
- Исправлены текстовые строки, приводившие к некорректному отображению шрифтов.
- Обновлены титры игры.
С момента релиза игры на платформе Sony прошло два месяца, и это обновление должно было обеспечить долгожданную стабильность. Согласно первым отзывам, производительность действительно выросла, однако полностью избавиться от сбоев не удалось. Часть геймеров всё еще сталкивается с вылетами, которые чаще всего происходят в крупных городах или из-за конфликтов с модами.
кто этот кал играл вообще?
Лучше бы не выпускали для сони.