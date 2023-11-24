Bethesda выпустила набор постельного белья по мотивам Starfield

Для тех, кто хочет путешествовать среди звезд даже во сне, компания Bethesda создала официальный пододеяльник Starfield: его можно приобрести в магазине Bethesda Gear Store в трех разных размерах.
Цена? От 75 долл. за односпальный размер, до 90 долл. за Queen Size и 100 долл. за King Size, причем во всех случаях в комплект входят чехлы для подушек. Однако к этой сумме необходимо добавить стоимость международной доставки.
Как видно из фотографий, пододеяльник украшен рисунком звездной карты Starfield на синем фоне с добавлением знаковых цветных полос Constellation.
Если говорить об аксессуарах, то приключения Starfield продолжатся: над игрой по-прежнему работают 250 человек, которые займутся пост-релизным контентом, о котором Bethesda еще не объявила официально.
Тем временем в обновлении Starfield 1.8.86 наконец-то появилась поддержка DLSS на ПК и ряд других новых возможностей, которые значительно улучшают впечатления от игры по сравнению с запуском.
Соберешься поспать, а белье грузится...
Встал-загрузка, лег-загрузка, повернулся на левый бок-загрузка
Слышь, кровать купи!
хахахаах, по любому там где то дырка типо отсылка к багам старфилда
...и латочку пришлют почтой через месяц - запатчить
Одну-две – максимум. Коробку с кучей латок пришлёт сообщество.
Скорее сами модолелы пришлют латочку
Во время сна к тебе домой приходят продавцы белья и дошивают дырки.
Каждый набор чем-то отличается и чтобы понять то, что ты - лох, надо купить несколько?
о_О Маркетологам указали на место! Одобряю! )))
Акция от Тоддика, эксклюзивная тысяча комплектов бельишка с наличием швейной машинки Зингера - доштопай узоры сам, слышь обнови машинку Зингера...
Через 100 часов пользования набор "раскрывается"))
игры разучились делать, пошли осваивать новый бизнес
Поупи***дарский флаг и пятна засохшей спермы - это правда мотивы игры?
Да, да.. Символика ЛГБТ явно прослеживается..., да и в самой игре....