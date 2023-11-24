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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 4 723 оценки

Bethesda выпустила набор постельного белья по мотивам Starfield

butcher69
Новости

Для тех, кто хочет путешествовать среди звезд даже во сне, компания Bethesda создала официальный пододеяльник Starfield: его можно приобрести в магазине Bethesda Gear Store в трех разных размерах.

Цена? От 75 долл. за односпальный размер, до 90 долл. за Queen Size и 100 долл. за King Size, причем во всех случаях в комплект входят чехлы для подушек. Однако к этой сумме необходимо добавить стоимость международной доставки.

Как видно из фотографий, пододеяльник украшен рисунком звездной карты Starfield на синем фоне с добавлением знаковых цветных полос Constellation.

Если говорить об аксессуарах, то приключения Starfield продолжатся: над игрой по-прежнему работают 250 человек, которые займутся пост-релизным контентом, о котором Bethesda еще не объявила официально.

Тем временем в обновлении Starfield 1.8.86 наконец-то появилась поддержка DLSS на ПК и ряд других новых возможностей, которые значительно улучшают впечатления от игры по сравнению с запуском.

-6
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Oscilograf

Соберешься поспать, а белье грузится...

13
Сунь хунь

Встал-загрузка, лег-загрузка, повернулся на левый бок-загрузка

3
ЕвМи

Слышь, кровать купи!

10
Excellent Stark

хахахаах, по любому там где то дырка типо отсылка к багам старфилда

6
ЕвМи

...и латочку пришлют почтой через месяц - запатчить

1
Кроллег ЕвМи

Одну-две – максимум. Коробку с кучей латок пришлёт сообщество.

0
Робот Колдун ЕвМи

Скорее сами модолелы пришлют латочку

0
Кей Овальд

Во время сна к тебе домой приходят продавцы белья и дошивают дырки.

3
TAPAKAH222

Каждый набор чем-то отличается и чтобы понять то, что ты - лох, надо купить несколько?

1
EagleFireFlamen

о_О Маркетологам указали на место! Одобряю! )))

0
Sigaretro

Акция от Тоддика, эксклюзивная тысяча комплектов бельишка с наличием швейной машинки Зингера - доштопай узоры сам, слышь обнови машинку Зингера...

0
Arik 8100

Через 100 часов пользования набор "раскрывается"))

0
Ellie Williams

игры разучились делать, пошли осваивать новый бизнес

0
Никому ничего

Поупи***дарский флаг и пятна засохшей спермы - это правда мотивы игры?

-1
palenov

Да, да.. Символика ЛГБТ явно прослеживается..., да и в самой игре....

0