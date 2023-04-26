Bethesda выпустит линейку фирменной одежды по мотивам ожидаемой ролевой игры Starfield

Похоже, на этот раз, переносов Starfield больше не будет. Bethesda Softworks уже на полную запустила рекламную кампанию своей самой ожидаемой ролевой игры. В некоторых странах уже можно обнаружить объявления о выходе Starfield в сентябре, а совсем скоро геймеры смогут обзавестись фирменно одеждой по мотивам игры. Компания объявила о выпуске целой линейки товаров в честь релиза Starfield.
На официальном магазине Bethesda появилась возможность предзаказа различной одежды, которая получила дизайн с отсылками на Starfield. Геймеры уже сейчас могут заказать себе шапку, уникальную куртку и футболку.
Дизайн шапок и футболок за 20 доллов получился относительно обычным. Про Starfield он напоминает только цветовой палитрой и логотипа. Куда интереснее получилась курточка, где вместе с логотипами Starfield были нанесены названия различных корпораций из внутриигрового мира. Она оценивается в 100 долларов.
Одежду тоже придётся самому доделывать?
Хрень какая-то. Куртка будто ЛГБТ версия обычного NASA-ширпотреба для подростков из какого-нибудь Cropp. Если, например, у киберпанка2077 - это жёлтый цвет и надпись, которую ни с чем не перепутаешь, то у Старфилда что?.. игра ни с чем не ассоциируется.
Готовятся к месяцу гордости
Это конечно очень здорово, но меня заху... Зачмырят на улице за капюшон.
Ахахаха, пусть Тодд Говард именно в таком петушином костюмчике и презентует игру
Ну так, простенько, так и не понял к чему этот кусок радуги в дизайне старфилда, да еще и по середине
Лучше бы она так багами занималась