Bethesda выпустит линейку фирменной одежды по мотивам ожидаемой ролевой игры Starfield ©

Похоже, на этот раз, переносов Starfield больше не будет. Bethesda Softworks уже на полную запустила рекламную кампанию своей самой ожидаемой ролевой игры. В некоторых странах уже можно обнаружить объявления о выходе Starfield в сентябре, а совсем скоро геймеры смогут обзавестись фирменно одеждой по мотивам игры. Компания объявила о выпуске целой линейки товаров в честь релиза Starfield.

На официальном магазине Bethesda появилась возможность предзаказа различной одежды, которая получила дизайн с отсылками на Starfield. Геймеры уже сейчас могут заказать себе шапку, уникальную куртку и футболку.

Дизайн шапок и футболок за 20 доллов получился относительно обычным. Про Starfield он напоминает только цветовой палитрой и логотипа. Куда интереснее получилась курточка, где вместе с логотипами Starfield были нанесены названия различных корпораций из внутриигрового мира. Она оценивается в 100 долларов.