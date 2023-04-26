Starfield 06.09.2023
8.2 468 оценок

Bethesda выпустит линейку фирменной одежды по мотивам ожидаемой ролевой игры Starfield

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Gutsz
Новости

Похоже, на этот раз, переносов Starfield больше не будет. Bethesda Softworks уже на полную запустила рекламную кампанию своей самой ожидаемой ролевой игры. В некоторых странах уже можно обнаружить объявления о выходе Starfield в сентябре, а совсем скоро геймеры смогут обзавестись фирменно одеждой по мотивам игры. Компания объявила о выпуске целой линейки товаров в честь релиза Starfield.

На официальном магазине Bethesda появилась возможность предзаказа различной одежды, которая получила дизайн с отсылками на Starfield. Геймеры уже сейчас могут заказать себе шапку, уникальную куртку и футболку.

Дизайн шапок и футболок за 20 доллов получился относительно обычным. Про Starfield он напоминает только цветовой палитрой и логотипа. Куда интереснее получилась курточка, где вместе с логотипами Starfield были нанесены названия различных корпораций из внутриигрового мира. Она оценивается в 100 долларов.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кей Овальд

Одежду тоже придётся самому доделывать?

3
CAN I HABE PIZZA PLS

Хрень какая-то. Куртка будто ЛГБТ версия обычного NASA-ширпотреба для подростков из какого-нибудь Cropp. Если, например, у киберпанка2077 - это жёлтый цвет и надпись, которую ни с чем не перепутаешь, то у Старфилда что?.. игра ни с чем не ассоциируется.

1
Mimpro

Готовятся к месяцу гордости

-1
Gruz_
1
Алан Битаров

Это конечно очень здорово, но меня заху... Зачмырят на улице за капюшон.

0
Sickofitall

Ахахаха, пусть Тодд Говард именно в таком петушином костюмчике и презентует игру

0
Freund Benno

Ну так, простенько, так и не понял к чему этот кусок радуги в дизайне старфилда, да еще и по середине

0
QD19

Лучше бы она так багами занималась

0