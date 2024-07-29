Bethesda зарегистрировала торговую марку Starborn - так может называться следующий DLC для Starfield

Новая заявка на регистрацию товарного знака предполагает, что второе расширение Starfield может называться «Starborn». Впервые замеченная пользователем Twitter Timur222, новая торговая марка была подана 12 июля 2024 года и зарегистрирована ZeniMax Media Inc.
Для контекста, Starborn относится к группе людей, которые прошли через Единство, что позволяет им путешествовать между вселенными. В сюжете игры они раскрывают себя Созвездию после того, как Космический путешественник собирает достаточно Артефактов.
Нет никаких указаний на то, когда выйдет Starborn, так как игроки все еще ждут определенной даты выхода первого DLC Starfield, Shattered Space. Shattered Space был первоначально показан до выхода Starfield и включен в Premium Edition игры.
По крайней мере, кажется, что DLC Starborn выйдет как минимум в 2025 году.
starporn где еще больше миров с камнями ждут своих плохих мальчиков
Звездорожденный ахахаха ,а че там? На планете проснулась древняя раса алдуинборгов и нагнула местных?
То чувство когда "прилетаешь" на дальнюю "планету" в старфилде, тебя встречают местные, и называют первооткрывателем этой "планеты"
Наверное покажут для чего старборны всей этой фигнёй занимаются. Смысл должен быть. Ну или окажется что какой-то плохиш захочет уничтожить всё живое и мы должны его остановить, но тогда это отстой а не сюжет.
Stardnon.
Даже интересно, к выходу финального издания они таки действительно вытащат игру или всё же фанаты быстрей её допилят. :))
А то и выпустят свой Старфилд, как это было с Эндералом и Fallout London?
К сожалению это поделие невозможно вытащить или допилить (там надо много чего тупо переделывать, ни какие мододелы не будет добавлять тонны новых локаций на пустые планеты и наполнять их огромным количеством деталей, про наполнения мира различными интерактивными элементами, встречами, сценами и т.д. я даже не говорю), так что на это можно даже не рассчитывать.
Калборн, звучит👍
ну это же годовар
Мертворожденный DLC