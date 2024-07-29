Bethesda зарегистрировала торговую марку Starborn - так может называться следующий DLC для Starfield

Новая заявка на регистрацию товарного знака предполагает, что второе расширение Starfield может называться «Starborn». Впервые замеченная пользователем Twitter Timur222, новая торговая марка была подана 12 июля 2024 года и зарегистрирована ZeniMax Media Inc.

Для контекста, Starborn относится к группе людей, которые прошли через Единство, что позволяет им путешествовать между вселенными. В сюжете игры они раскрывают себя Созвездию после того, как Космический путешественник собирает достаточно Артефактов.

Нет никаких указаний на то, когда выйдет Starborn, так как игроки все еще ждут определенной даты выхода первого DLC Starfield, Shattered Space. Shattered Space был первоначально показан до выхода Starfield и включен в Premium Edition игры.

По крайней мере, кажется, что DLC Starborn выйдет как минимум в 2025 году.