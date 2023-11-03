на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 4 447 оценок

Благодаря новому моду для Starfield у всех персонажей появились фотореалистичные глаза

Gruz_
Новости

Моддер UFR выпустил новый шикарный мод для космической ролевой игры Starfield от Bethesda. Данный мод наделяет всех игровых персонажей очень реалистичными и похожими на настоящие глазами. А поскольку в игре приходится много времени проводить в общении с этими персонажами, смело можно рекомендовать попробовать этот мод.

Если рассматривать данный мод более подробно, то он изменяет внешний вид глаз в Starfield. Благодаря ему они стали выглядеть очень реалистично, с красивыми текстурами и правдоподобными отражениями. Говоря простым языком, теперь у всех персонажей в игре не будет таких странных, мутных или непривычных глаз. К тому же UFR практически все из них сделала вручную.

В случае если вас он заинтересовал, скачать его можно по этой ссылке. А еще в конце новости можно посмотреть несколько скриншотов. На скриншотах хорошо видно, как изменились глаза, что дает общее представление о том, что можно ожидать от этого мода.

-8
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Великий Алладин

Эта игра как и фоллаут будет модами правиться бесконечно.

Смешно,я знал это еще до ее выхода

6
Protocol10

Моды - это призвание. А если хочется поиграть, то всегда можно найти игры, где можно это сделать. Тот же bg 3 или витчер.

3
AndralStormborn Protocol10

На бг3 и витчер тоже нужны моды, в том числе на улучшение внешности нпс, хотя бы ключевых.

1
Protocol10 AndralStormborn

для вас - да

1
Tommy.

В ванили не глаза а стекла, с этим модом выглядят более живыми.

2
gliga142

где сравнения ?

1
Scorpion_GamePlay

Да, играю в игру меня терзала что-то, я понимал что глаза нпс меня расстраивали. Каждый раз когда я запускал игру, я сразу видел не качественные глаза нпс и расстраивался. Но теперь у меня есть мод который это улучшает, но я всё так же грустный ибо потому что не вижу глаз нпс...

1
Deniss Petrenko

Ооооочень интересно)) Но зачем?

0
Protocol10

Игра становится в разы лучше и интересней.

2
Deniss Petrenko Protocol10

Ну да ну, да

0
SomeMark Protocol10

Раскрывается сразу, а не после 300 часов.

1
Protocol10 SomeMark

Это да. Теперь игроки сразу получают уникальный новый экспириенс. )

1