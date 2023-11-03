Благодаря новому моду для Starfield у всех персонажей появились фотореалистичные глаза

Моддер UFR выпустил новый шикарный мод для космической ролевой игры Starfield от Bethesda. Данный мод наделяет всех игровых персонажей очень реалистичными и похожими на настоящие глазами. А поскольку в игре приходится много времени проводить в общении с этими персонажами, смело можно рекомендовать попробовать этот мод.
Если рассматривать данный мод более подробно, то он изменяет внешний вид глаз в Starfield. Благодаря ему они стали выглядеть очень реалистично, с красивыми текстурами и правдоподобными отражениями. Говоря простым языком, теперь у всех персонажей в игре не будет таких странных, мутных или непривычных глаз. К тому же UFR практически все из них сделала вручную.
В случае если вас он заинтересовал, скачать его можно по этой ссылке. А еще в конце новости можно посмотреть несколько скриншотов. На скриншотах хорошо видно, как изменились глаза, что дает общее представление о том, что можно ожидать от этого мода.
Эта игра как и фоллаут будет модами правиться бесконечно.
Смешно,я знал это еще до ее выхода
Моды - это призвание. А если хочется поиграть, то всегда можно найти игры, где можно это сделать. Тот же bg 3 или витчер.
На бг3 и витчер тоже нужны моды, в том числе на улучшение внешности нпс, хотя бы ключевых.
для вас - да
В ванили не глаза а стекла, с этим модом выглядят более живыми.
где сравнения ?
Да, играю в игру меня терзала что-то, я понимал что глаза нпс меня расстраивали. Каждый раз когда я запускал игру, я сразу видел не качественные глаза нпс и расстраивался. Но теперь у меня есть мод который это улучшает, но я всё так же грустный ибо потому что не вижу глаз нпс...
Ооооочень интересно)) Но зачем?
Игра становится в разы лучше и интересней.
Ну да ну, да
Раскрывается сразу, а не после 300 часов.
Это да. Теперь игроки сразу получают уникальный новый экспириенс. )